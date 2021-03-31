Проф. Чoрбaнoв: Тук cъм! Нe cъм бил в интeнзивнoто, a в cтaндaртнa cтaя c гoтини хoрa

На фона на мерките в Западна Европа у нас те са доста по-либерални и позволяват да живеем по-добре, казва носителят на "Златен Хипократ" - Д-р Ангелов, как завършихте Медицинския университет в тези пандемични условия? - Дипломирането ни беше различно от очакваното. В пандемия сме от една година и се налага да се адаптираме към нея