PHD е обявена за Медийна мрежа на Европа, Близкия изток и Африка в наградите на списание Campaign за 2021 г.

Авторитетната медийна агенция PHD, част от Omnicom Media Group, бе удостоена с отличието Медийна мрежа на Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA Media Network of the Year) от световното бизнес списание Campaign. Наградите отразяват значимия ръст на бизнеса, включително спечелването на световното медийно планиране и купуване за DIAGEO; развитието на продуктови и обслужващи решения, предлагани от платформата за стратегическо планиране и оптимизация на ресурсите в партньорство с клиента - Omni Studio; а така също и ангажимента на PHD към подкрепата и развитието на талантите.

PHD присъства на българския пазар от 2013 година, като част от най-голямата и най-награждавана комуникационна група в България – DDB Group. Агенциите от групата управляват най-големите медийни обеми на местния пазар, според данни от 2018 г. на френската компания RECMA, следяща дейността на глобалната медийно-агенционната индустрия. PHD България притежава широко и разнообразно портфолио от клиенти, като 80% и топ 5 от тях са спечелени от нея локални брандове, коeто я поставя на първо място по привлечени местни клиенти. PHD България е агенция за пълно медийно обслужване, предлагаща стратегическо консултиране, медийно планиране и закупуване, в комбинация със задълбочен анализ на конкуренцията и потребителското поведение. Клиенти на PHD България са Lidl, Telenor, EVN, Aroma, Diageo, EKO, Skoda, LG, Groupama и други.

В коментар за постигнатия успех Philippa Brown, Главен изпълнителен директор на PHD Worldwide каза, “Гордея се с екипите на PHD в целия регион и с всичко, което постигнахме в тази година на предизвикателства. Това признание се дължи на таланта, който PHD обединява и близкото сътрудничество с нашите клиенти и партньори. Споделяме тази награда с всички тях, в знак на признателност за възможностите, които ни предоставиха, за да дадем най-доброто от себе си и постигнем значими резултати.”

Основаната през 1990 година в Лондон агенция днес обхваща 100 офиса в 74 държави.

PHD e пионер на стратегическото и креативно медийно планиране, а днес съществува, за да подкрепя своите клиенти в усилията им да надскочат своите конкуренти в постигането на непропорционално висок растеж. По света агенцията представлява компании като Diageo, Volkswagen Group, HSBC, HP, LG, Lindt, ManoMano, McCain, Oatly!, Sainsbury’s, SC Johnson, Stars Group, Unilever, Warner Bros, VF Group, Aldi, Arla и много други.

Списание Campaign връчва своите награди Медийна мрежа на Европа, Близкия изток и Африка (EMEA Network of the Year) от три години. PHD спечели EMEA Network of the Year още през първата година, бе сред финалистите през миналата година и отново спечели престижната награда сега. Наградите на списание Campaign за агенции на годината се дават за силна лидерска позиция, креативност и иновации, изключително представяне на нов бизнес, развитие на таланти и принос към индустрията.