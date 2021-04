Революция в училище – раницата става електронна

l Над 30 000 компютри и таблети достигнаха до учители и ученици, предстои да бъдат осигурени още 80 000

l Дигитализацията за месеци напредна с цели десетилетия, няма класна стая без интернет

Истинска революция се случи в училището през последната година. Въпреки относителната си консервативност системата се оказа реактивна. Буквално за ден училищата превключиха към дистанционно обучение. А за месеците обучение всички напреднаха с десетилетия.

“Ситуацията показа, че като общество можем да разчитаме на учителите. Разбира се, нищо не се случва от нулата за ден. Да се обучиш и изградиш като учител и да създадеш професионална култура като директор,

изисква много-

годишна работа”

Това мнение неведнъж споделя министърът на образованието Красимир Вълчев, но то не е единствено негово мнение, а заслужено признание към всички от системата от страна на техните колеги, родители и самите ученици.

През последната година нееднократно бяха отпускани средства от правителството за закупуване на устройства за училищата в страната. Над 30 000 компютри и таблети достигнаха до учители и ученици, като предстои да бъдат осигурени още 80 000 преносими компютъра.

Дигитализацията в българското училище започна далеч преди пандемията с реализирането на Националната програма “Информационни и комуникационни технологии” на Министерството на образованието и науката, чрез която ежегодно се отделят средства не само за техническото оборудване, но и за електронни ресурси и професионален софтуер, а квалификацията на учителите в използване на дигитални технологии се осъществява както през Национална програма “Квалификация”, така и по други програми и европейски проекти.

Така ще бъде и през настоящата година , като целта е

да бъдат

постоянно

надграждани

уменията и на

учителите

Благодарение на програма “Информационни и комуникационни технологии” вече има Wi-Fi мрежи във всички български училища.

Още в първите дни на пандемията през 2020 г. МОН изпрати на училищата насоки за работата в електронна среда, като препоръча използването на различни платформи и приложения за комуникация, познати и на учителите, и на децата и родителите.

Беше създадена

и електронна

“библиотека”,

в която преподавателите споделят уроци по различните дисциплини, засили се и ролята, която имат електронните дневници в ежедневната връзка между преподавателите и семействата. А тя безспорно е необходима за успешното провеждане на ефективно обучение от разстояние, категорични са учители.

Огромно улеснение за достъпа през различни образователни платформи, позволяващи провеждането на учебни часове в реално време, са създадените универсални електронни профили на МОН в облачната инфраструктура за електронно образование.

Амбициозната задача пред системата е в следващите години образователният облак да се превърне в централно място и своеобразна “електронна ученическа раница”- да съдържа както текущите уроци и оценки, така и възможност за бърза комуникация, включително и когато става дума за прехвърляне на ученик от едно училище в друго, разясняват експертите.

Предвижда се училищата да имат достъп и до отворени (безплатни) образователни уроци по всички теми, по всички учебни предмети, за всички класове. За целта ще бъде осигурен специализиран софтуер, а учителите ще бъдат обучени да създават електронни уроци.

Създадените над 800 000 персонални акаунта на ученици и учители дадоха възможност за създаване на единна образователна общност, в която да се

обединяват

различните

платформи,

услуги и ресурси, а трите най-големи образователни платформи на Microsoft, Google и Школо вече са “влезли” в почти всеки български дом. “Пандемията беше неочаквано предизвикателство за всички. Но голяма част от учителите бяха преминали квалификация за работа в електронна среда, над 80% от училищата малко или повече ползваха електронни образователни платформи и електронни дневници преди пандемията. Всички ученици и учители бяха ползвали поне веднъж електронни ресурси, споделят директори на училища за това как системата успя да отговори и реагира на новата ситуация.

Положени са основите и първите стъпки по отношение на дигиталните умения и електронизацията в българското образование. През последните четири години беше въведен учебен предмет “Компютърно моделиране”, още от първи клас децата имат дейности по интереси за дигитална креативност, разширява се приемът в IT профили и професии. “Обучихме ученици от други специалности за придобиване на квалификация “Приложен програмист” по националната програма “Старт за IT кариера”, отчитат още от МОН.

И от класната стая, и

от вкъщи децата са

пак заедно в час в 51-о

Децата да са в час, дори когато не може да присъстват реално в класната стая. Да не се делят от съучениците си, ако им се е наложило да останат вкъщи - следят преподаването, чуват и виждат всичко, което се случва в класната стая, и могат да се включат в учебния процес по всяко време.

Това се случва на малко места, защото изисква и специална техника, и специфични умения на учителите, обясни директорът на столичното 51-о средно училище “Елисавета Багряна” Асен Александров, който е и председател на Сдружението на директорите в системата на средното образование. Става дума за т.нар. хибридно обучение, при което част от децата са в клас, останалите са вкъщи, но пак са заедно.

“Качеството на учебния процес не е спаднало,

няма разлика в това,

което учениците научават,

липсват им обаче социалните контакти, разбира се”, коментира директорът. Децата не престават упорито да учат, да правят проекти и да творят, хвали ги той.

Патронният празник на училището също бил за пример. Концертът продължил повече от 2 часа и половина. 15 деца пели едновременно, като всяко си е било вкъщи. Провели и друг “пандемичен” концерт.

Учениците ни са страхотни музиканти, училището ни е базово на профил “Музика” към Софийския университет, коментира още директорът. Успоредно продължава участието на училището в подготовката на бъдещите педагози.

Около 30 студенти

в момента провеждат

практиката си виртуално

в елитното училище. Това са младежи, които ще стават преподаватели по български език и литература, изобразително изкуство и музика. По време на стажа им директорът Асен Александров харесал работата на 2 учителки по български език и литература и вече ги е назначил.

По време на дистанционното обучение учениците в гимназиален етап в 51-о училище продължиха участието си в европейски проекти. На 19 януари 2021 г. се проведе 6-странна виртуална среща по проект за европейското културно наследство, която продължи повече от 5 часа. Бяха разгледани проектите на различните държави, а ученици от цяла Европа обменяха идеи.

И онлайн правят

огнеупорен балон

и скачаща монета

ТОНИ МАСКРЪЧКА

“Реагираме много бързо и това стана благодарение на двата проекта, по които гимназията работи с Академията на Microsoft още отпреди 11 г. за работа с Teams. Така че реално ние от 11 г. сме в електронна среда.” Това разказа Тина Попова, директор на Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” в Благоевград. Директорката отдава лесната работа в дистанционната форма на обучение и на това, че при тях са изключително интелигентни деца с висока дигитална култура. Преподавателите ни също са на ниво, допълва Попова.

От години Office 365 - модерна облачна услуга, обединява Microsoft Office, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Exchange Online и Microsoft Lync Online в една актуална облачна услуга.

Това, че гимназията е Office 365 училище, дава възможност на ученици и преподаватели за достъп до онлайн версии на Office, включително Word, Excel и PowerPoint, място за съхранение на файлове и споделяне с 1 ТБ място за съхранение на потребител, онлайн събрания без ограничения, незабавни съобщения, аудио, HD видео и уебконференции, образователни цифрови истории за създаване на интерактивни уеббазирани уроци, задачи, резюмета на проекти, бюлетини и други - направо от телефон, таблет или браузър, инструменти за управление на работата за събирането на екипи, задачи, файлове и разговори на едно място, персонализирано търсене и откриване в целия Office 365 чрез Office Graph.

Дори в сложната ситуация тийнейджърите и техните преподаватели не спират да са иновативни. Не просто преодоляват разстоянието с лекота, а се развиват. Дори и по предмети като физиката, където има лабораторни опити, преподавателката Дамяна Грънчарова успяла да създаде домашна лаборатория. Пред камерите тя демонстрирала два опита - “Огнеупорен балон” и “Смачкано кенче”. От дома си пък в урока се включила и деветокласничката Дарина Стоянова, която представила ефекта на Лайденфрост и “Подскачаща монета”. Точно учителката по физика и химия Дамяна Грънчарова бе удостоена с национална награда за насърчаване на STEM науките в училище и прилагане на иновативни практики. В категория “Училище SUPER STEM България” ЕГ “Акад. Людмил Стоянов” е на второ място.

Учениците от Езикова гимназия “Акад. Людмил Стоянов” се справиха отлично с дистанционното обучение, защото от години работят усилено с информационните технологии.

Бургаската IT гимназия

се разширява с

нов корпус за роботика

и изкуствен интелект

Ученици ще създават

образователни игри за деца

със специални потребности

ТОНИ ЩИЛИЯНОВА

С нова специалност “Роботика и изкуствен интелект” и нов 3-етажен корпус ще посрещне следващия си випуск бургаската професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в която учат деца от цяла България. Модерният кампус е с разгъната застроена площ 1300 кв. м и топла връзка с основния учебен корпус. Кабинетът по изкуствен интелект ще е на последния етаж. В него е предвидена зона за презентации, отделена с прозрачна преграда, за да може да се наблюдават и отвън. Фасадата на новия корпус ще бъде допълнително модернизирана с подвижни слънцезащитни елементи на релси, вертикални фотоволтаични жалузи с функция на слънцезащитни елементи и на алтернативен енергиен източник и фотоволтаични панели на покрива.

IT гимназията е създадена през 2018 г. по идея на кмета Димитър Николов в нея да се обучават кадри за бизнеса. Неслучайно в училищното настоятелство на гимназията са няколко IT компании с международен бизнес, както и двата бургаски университета. Възпитаниците на училището, обзаведено с разнообразни съвременни технологии, се обучават в професионално направление “Компютърни науки”, професия “Програмист”, специалности “Програмно осигуряване” и “Приложно програмиране”. Във всяка класна стая се работи с интерактивни тъчскрийн дъски, съвместими с операционната среда на Android Windows, а лабораторията разполага с промишлени тренировъчни роботи. Гимназията е горд притежател на единствения в региона хуманоиден робот, който посрещна първия випуск на откриването на гимназията преди 3 г. В училището се работи по международни стандарти и съдържание на световни академии като CISCO, Microsoft IT Academy, Adobe Academy.

Сградите и учебните лаборатории са напълно ремонтирани, тъй като малките компютърни специалисти бяха настанени в бившия техникум по корабостроене и машиностроене. Гимназията разполага с удобно общежитие на метри от учебния корпус и модерни спортни площадки - игрище по футбол с изкуствена трева, фитнес на открито, баскетболно и волейболно игрище и много зеленина в двора.

Развитието на гимназията продължава. Ще посрещнем следващия випуск от ученици, обичащи технологиите, с обновена база и обучителни програми в сферата на изкуствения интелект. Да направиш една нова гимназия разпознаваема сред вече утвърдени имена в образователния сектор, е сериозно предизвикателство за екипа ни, казва директорката Димитрина Тодорова. Доволна е, че може да разчита на подкрепата на общината и компаниите от училищното настоятелство.

IT гимназията е сред шестте бургаски училища, които ще получат средства за разкриване на иновативни технологични центрове и специализирани кабинети за практическо обучение по програмата на МОН “Изграждане на училищна STEM среда”. Ще бъде създадена лаборатория, в която децата да създават дигитални компютърни игри и да развиват уменията си по програмиране. Лабораторията ще бъде оборудвана с лаптопи и камери за всеки ученик, а чрез проекта ще бъдат разработвани образователни игри за деца със специални потребности. Идеята е те да бъдат предоставени на детски градини и училища за обучение с тях.

Джуниър бенд прави концерти

напук на пандемията, всеки

музикант свири от дома си

ДИМА МАКСИМОВА

СУ “Емилиян Станев” във Велико Търново, което е най-голямото училище в региона, се справя блестящо с обучението в пандемията и дигитализацията. “За мен не е важно да сме първи, втори, трети, за мен като директор е важно да съм сигурна, че тези деца са показали максимума, на който са способни, че всички се чувстват добре, че учителите успяват да ги накарат да покажат най-доброто от себе си. Ние не работим те да имат само петици или шестици, а да станат добри хора. Хора, които са удовлетворени, да са намерили себе си, да са наясно кое е нещото, което ги прави щастливи, а може да не са отличници", каза пред “24 часа” директорката на най-голямото училище във Великотърновско Кина Котларска.

Положителна роля изиграло, че всички учители имат добри служебни лаптопи. За трета учебна година се използват единствено и само електронен дневник и бележник. Имали облачна училищна структура в Office 365. Учители в гимназиалния етап я използвали да пращат тестове, да получават домашни, да възлагат проекти.

Децата се забавлявали с дистанционното обучение. Имало случаи служебната учителска група да се чете от учениците, също и служебните имейли. Е, случвало се и скатаване, преписване на онлайн тестове, подсказване в паралелния канал при изпитване.

За да са всички електронно в час, на 11 ученици били осигурени училищни устройства, а на едно дете даже дали училищната флашка за интернет, защото било на село при баба си.

Виртуалните уроци по творческите предмети били доста трудни, защото няма как да покажеш правилната техника и постановка на пръстите върху инструмента през компютъра. Но пък оркестърът на училището Джуниър бенд успял да сглоби различни парчета, като всеки инструменталист изсвирил партията си самостоятелно вкъщи и после направили общо изпълнение. Художниците реализирали няколко много интересни виртуални изложби.