Китайските банки отчитат ръст на нетните печалби през 2020 г.

Големите държавни банки в Китай са отчели по-висок ръст на нетните печалби през 2020 г., въпреки въздействието на пандемията и нестабилността на пазара, предава Радио Китай.

Шест държавни банки са регистрирали чисти печалби в размер на близо 1,14 трилиона юана (около 174 милиарда долара), което е с близо 2% ръст на годишна база.

Най-добре представилата се финансова институция е пощенската банка Postal Savings Bank of China (PSBC), която е отчела ръст на печалбата от 5,36%. След нея се нареждат Bank of China и Agricultural Bank of China съответно с 2,92% и 1,8% ръст на нетните печалби.

Междувременно качеството на активите на шестте банки се запазва стабилно, докато коефициентът на необслужваните кредити се е повишил спрямо началото на 2020 г.