Гъби с броколи и маслини06.04.2021 06:51; 24 часа
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“Гъби с броколи и маслини е ароматно, вкусно и много полезно зеленчуково ястие, особено подходящо за Великия пост”, пише ни Румен Петров.
500 г пресни печурки
500 г броколи
1 връзка зелен лук
1 лимон
70 мл чист зехтин
100 мл студено пресован зехтин
натурални маслини
пресен или сушен ронен босилек и сол на вкус
Нарязваме пресния лук и го задушаваме в чистия зехтин. Към него прибавяме пресните печурки. Задушаваме продуктите до пълното омекване на гъбите.
Накъсваме броколите на розички и също ги прибавяме към сместа. След 10 минути сваляме от огъня, осоляваме и оставяме,за да починат.
Приготвяме соса към ястието от лимоновия сок, смесен със студенопресования зехтин и босилек на вкус. Добавяме го към задушеното ястие и украсяваме с маслините и няколко резена лимон.
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Гъби с броколи и маслини