Гъби с броколи и маслини

https://www.24chasa.bg/novini/article/9681052 www.24chasa.bg 06.04.2021 06:51; 24 часа     

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КОЙ ГОТВИ 

“Гъби с броколи и маслини е ароматно, вкусно и много полезно зеленчуково ястие, особено подходящо за Великия пост”, пише ни Румен Петров.

ПРОДУКТИ 

500 г пресни печурки

500 г броколи

1 връзка зелен лук

1 лимон

70 мл чист зехтин

100 мл студено пресован зехтин

натурални маслини

пресен или сушен ронен босилек и сол на вкус

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ 

Нарязваме пресния лук и го задушаваме в чистия зехтин. Към него прибавяме пресните печурки. Задушаваме продуктите до пълното омекване на гъбите.

Накъсваме броколите на розички и също ги прибавяме към сместа. След 10 минути сваляме от огъня, осоляваме и оставяме,за да починат.

Приготвяме соса към ястието от лимоновия сок, смесен със студенопресования зехтин и босилек на вкус. Добавяме го към задушеното ястие и украсяваме с маслините и няколко резена лимон.

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Източник: ЦИК

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Гъби с броколи и маслини

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