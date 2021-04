Арестуваха петролна вдовица в афери с мафията, препирала пари и през България

Певицата Ана Бец и още 70 души обвиняеми за измами за над 1 млрд. евро на италианската хазна

Разследване с мирис на петрол, мафия и шоубизнес разтърси Италия. Известната шоузвезда Ана Бец, вдовица на петролния магнат Серджо ди Чезаре, беше арестувана с други 70 души за измами за над 1 млрд. евро на държавната хазна с помощта на мафията. Според разследването 62-годишната певица дала за реклама на кинозвездата Габриел Гарко 150 000 евро на черно, които идвали от печалби на неаполитанската Камора. Според следователите милиони евро незаконни печалби на участниците в мрежата били препирани през сметки в чужбина, включително и в България. Става въпрос за поне

41 млн. евро,

инвестирани във

фиктивни фирми

в България, Румъния,

Хърватия, Унгария. В удобно за мафията време и начин парите трябвало да се върнат на нейно разположение.

Когато за пръв път фрапантната певица и милионерка Анна Бетоци, известна с артистичния псевдоним Ана Бец, е спряна от италианските власти, това става като по сценарий за криминале в средите на хайлайфа. Ана е в своя “Ролс-Ройс”, каран от шофьора ѝ, и опитва да премине италианско-френската граница при Вентимиля, за да отиде на фестивала в Кан. Действието се развива на 16 май 2019 г.

Финансовата гвардия претърсва лимузината и открива 300 000 евро в брой, скрити в ботуш. Ана говори трескаво по телефона с адвоката си Иларио д’Аполито, който сега също е арестуван. Той я пита дали е у нея ключът от касата на хотел “Галия” в Милано и ако не е, да го сложи в джоба на шофьора. По-късно властите откриват във въпросната каса 1,5 млн. евро в брой. Адвокатът пък след това цъка с език и

упреква шофьора

на Ана, “че не е

скрил ключа

в гащите си,

както му казал”.

При сегашната операция с името “Петрол-мафия” на властите под контрола на прокуратурите в Рим, Неапол, Катандзаро и Реджо Калабрия бяха открити измами за над 1 млрд. евро на хазната. Арестувани са и двете дъщери на Ана Бец, годеникът на една от дъщерите ѝ, както и неин племенник.

Плащането на черно за реклама на актьора Габриел Гарко, с когото Ана обичаше да се показва, е част от едно от обвиненията към нея за пране на пари. Според него 150 000 евро, идващи от клана Казалези и изпрани чрез петролния бизнес, били дадени на Гарко. В един от подслушаните от властите телефонни разговори през 2019 г. актьорът се оплаквал на Ана, че му пристигнал договор за реклама за 250 000 евро, докато той искал да фигурират на хартия само 100 000. “50 вече ти ги дадох, остават други 200”, казала Ана. “100 на черно и 100 официално”, отвърнал Гарко.

От месеци снимки на Ана и Габриел Гарко се въртят по всички клюкарски списания в Италия. Ана Бец не пропускаше да рекламира себе си по всички възможни начини, показвайки колите, къщите и бижутата си. Прокуратурата “Антимафия” на Рим твърди че, компанията “Макспетроли” на Ана, прекръстила се на “Мейд Петрол” и наследена от покойния ѝ съпруг, била

обилно

финансирана

с печалбите на

Камората

С мръсните си пари мафията “услужвала” на закъсали фирми, реализирайки богати печалби чрез неплащане на ДДС, акцизи и фирмен данък.

Посредникът на Камората Алберто Копола влязъл в контакт чрез фейсбук с Ана и след като се сближили, налял в нейната компания пари на клановете Моча, Казалези и Микола. Само за три години оборотът на компанията ѝ набъбнал от 90 на 370 млн. евро. Според разследването заедно с дъщеря си Вирджиния ди Чезаре италианката опитала да измами държавната хазна, избягвайки внасянето на 172 млн. евро ДДС и над 12 млн. за акцизи. За да бъдат изпрани, реките от мръсни пари на Камората, били инвестирани в купуването на къщи, коли и били крити на всевъзможни места.

Коя е Ана Бец? Родена в Рим, но с американски произход, Ана става приятелка навремето и на Силвио

Берлускони,

на когото е

съседка по вила

на Порто Ротондо в Сардиния. Първоначално започва работа в сферата на търговията с имоти. След това обаче влиза в шоубизнеса, където се изявява като певица и танцьорка. Опитва да пробие с Ecstasy, като видеоклипа за песента го прави продуцентът на клипове на Мадона и Майкъл Джексън. Ана записва и други свои хитове като Who Is It Tonight, Black and White, издава няколко албума, но си остава само копнееща за успех певица.

Обратът в живота

ѝ идва след

брака ѝ с

петролния магнат

Серджо ди Чезаре, от когото има две дъщери.

Още се помни от черните хроники как двамата съпрузи през 1999 г. бяха пленени в къщата им в Рим, след което престъпниците отмъкнаха сума, равняваща се на 50 000 евро днес. След като наследи петролния бизнес на мъжа си, Ана опита да го вдигне на крака, вкарвайки го в мрежите на неаполитанската мафия чрез посредника Копола. Той прилагал метод, при който фирмите представяли фиктивни документи под формата на намерения за покупки на продукти. След това фактурирали - пак фиктивно. Според разследването

на адреса на гараж

фигурирали

седалищата на

десетки фирми,

управлявани от фиктивни лица, които даже обърквали по телефона имената на компаниите, които уж представяли. Влязлата в този свят Ана Бец, която е свикнала открай време да бъде следена от папараци, не си дала сметка, че по стъпките ѝ били и следователите. Над 100 фирми днес са запорирани от властите, както и сметки в България, Унгария, Гърция, Малта, Хърватия и Англия.

“Както се говори и в някои от засечените разговори, петролът дава повече печалби от дрогата”, коментира пред италианските медии прокурорът “Антимафия” от Катандзаро Никола Гратери. “Където има пари, мафиите се намесват. Интересите на разследваните се простират от Малта до Турция”, казва Джовани Бомбардиери, шеф на прокуратурата на Реджо Калабрия. Гавино Пуцу от Финансовата гвардия на Рим казва, че “съмнителният” петрол пълнел белите помпи за бензин, фалшифицирайки пазара.

Много често нелегалната организация транспортирала дизел, представяйки го като гориво за земеделието, което значи, че се възползвала от много по-ниски акцизи. Според разследването камионите за транспортирането разполагали със специални ръчки и копчета, които при нужда били задействани и така дизелът се оцветявал, за да се прикрие истинското му съдържание.

Запорирали 108 т

гориво, контрабанда

от България

Финансовата гвардия на град Комо запорира 108 тона контрабандно дизелово гориво, идващо от България, съобщиха местните медии. По време на контролна проверка на камион властите видели, че документацията му описвала стоката като смазочно масло, докато превозваният товар наподобявал дизелово гориво. Стоката идвала от България и била предназначена за склад в Грандате, Ломбардия.

След претърсването му властите открили място в него, приспособено за склад на дизел. Запорирани са и две цистерни и една мотриса.

Срещу шофьора на камиона е заведено дело за избягване на плащането на акцизи за гориво за 67 хиляди евро. Това престъпление се наказва със затвор от 6 месеца до 3 г.