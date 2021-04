От днес отварят магазините и в Солун и Ахая

От днес е разрешена работата на търговските обекти и в гръцките префектури Солун и Ахая, съобщава "Катимерини".

Търговията на дребно беше отворена в Гърция миналия понеделник, но в Солун, Ахая и Козани магазините останаха затворени заради тежката епидемична обстановка. В Козани обаче засега търговските обекти остават затворени, предава БТА.

В Ахая магазините ще бъдат отворени по системите click in shop (с предаване на стоката вътре в обекта с предварителна уговорка) и click away (с предаване извън магазина). В Солун ще работят само по метода click away.

Отменя се и ограничението в магазините да бъдат допускани само до 20 клиенти. Вече правилото ще се основава само на площта на магазина, т.е. за магазините до 500 кв.м. ще се допуска до 1 клиент на 25 кв.м. търговска площ, а за магазините над 500 кв.м. - по още един за всеки 100 кв.м. над 500.

Отварят се и част от игралните зали.