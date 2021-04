Бивша порно звезда се кандидатира за губернатор на Калифорния

Бившата порно звезда Мари Кери обяви кандидатурата си за губернатор на Калифорния. Отново. Звездата на филми, като "Dirty Angels: Welcome to Lust Angeles" и "The Big Bust Theory" – и кандидат на изборите за губернатор на американския щат през 2003-та - обяви, че ще е един от кандидатите, които се борят да сменят настоящия губернатор Гавин Нюсъм през есента, ако успеят усилията за отзоваването му.

Тя обяви и платформа за подпомагане на развлекателната и технологична индустрия и разрешаване на проблема с бездомните („Готов съм да бъда на върха!“), пише американската редакция на Politico, предава "Фокус".

Няколко дни по-рано, реалити звездата и активист за правата на трансджендърите Кайтлин Дженър също започна да проучва сериозно възможността да се кандидатира за губернатор на Калифорния. 71-годишната Дженър евентуално може да се възползва от връзките си с Републиканската партия, която може да осигури препръки и средства за кампанията. Сред служителите на Дженър е Брад Парскале, бивш мениджър в кампанията на Доналд Тръмп.

Изданието припомня, че Мари Кери се класира на 10-то място на изборите през 2003-та, когато с 11 хиляди гласа завърши малко зад актьора Гари Колман и порно магнатът Лари Флинт. Тогава изборите спечели Арнолд Шварценегер, който се кандидатира от Републиканската партия и служи два мандата.