Впечатляващи рекорди от света на музиката (Видео)

Известен факт е, че Индия е страната, в която се чете най-много, Боливуд е най-голямата машина за производство на филми в света.

Но какво е положението с музиката?

Колко повече, толкова повече

При държава с над 1,3 милиардно население, нещата не могат да стоят по-различно от рекордно. Малко известен е фактът, че индийските певци, озвучаващи задкадрово филми с предварително записани песни, постигат феноменална продуктивност. Сигурно малцина са чували за двете сестри Лата Мангешкар и Аша Бхосле. Но не е излишно техните имена да се запомнят. В Книгата на рекордите на Гинес през 1974 година те получиха сертификат за най-много записани песни в историята...25 хиляди!

Но след това постижението им беше оспорено и рекордът отнет. Но през 2011 година името на Аша Бхосле отново излезе на дневен ред. Тогава със сигурност беше доказано, че тя е записала 11 00 солови, дуетни и хорово съпровождани песни на над 20 индийски езика от 1947 насам, като отново бе удостоена с Гинес рекорд.

Да загърбиш заръките на мама

Като малки нашите майки често ни смъмряха да не бъдем прекалено бъбриви и да не сипем порой от думи, без да има нужда. Отношенията на рапъра Еминем / с истинско име Маршал Матърс/ с неговата родителка винаги са били обтегнати. В една от песните си той дори обвини Деби Маршал, че го е направила наркоман. Та със сигурност Еминем не се е вслушвал в майчини заръки да не сипе думи без нужда. И тази негова тактика се е оказала успешна, защото по-късно белият рапър влезе в историята на жанра като изпълнител, избълвал най-много думи в рамките на едно парче.

В Rap God Еминем постига забележителния дебит от 1560 думи в рап с продължителност от шест минути. Което означава, че белият музикант от Детройт е избълвал 4,28 думи в секунда, отчетено като Гинес рекорд.

Балада от Полюса на студа

Списание "Форбс" редовно пуска класации за най-надценените актьори - тези, които са взели главоломни хонорари, а филмите им са се провалили в бокс-офиса. В поп музиката британецът Чарли Симпсън е на другия полюс. Той е един от най-даровитите британски рок певци с чудесен баритон, абсолютно непознат за публиката, въпреки че е участвал в добри групи като "Бъстед" и "Файтстар". Може би, за да компенсира донякъде тази въпиюща несправедливост, Чарли си взе китарата и през 2012 г. запраши към Сибир. За да се озове на най-студеното населено място в света, Оймякон, и да направи 15-минутен гастрол при минус 30 градуса по Целзий. Младият певец и автор на песни пътува 4 дни, като спеше в домовете на местните жители. Пред Гинес той сподели: "Беше непоносим студ и свиренето на китара с ръкавици не решаваше въпроса. Натъпках ръкавите си с грейки за ръце преди изпълнението, за да не получа безвъзвратно измръзване на пръстите!"

Времето си е мое, а понякога и ваше...

В Индия, където хората вярват в преражданията, времето сякаш тече по друг начин. Това със сигурност ще го потвърди Кужалманам Рамакришан, който си постави за цел да изнесе най-дългия концерт в света. И успя да се обкичи с Гинес отличие за своя гастрол в терапевтичното отделение на болницата в Нандаванам. През юли 2009 годината той свири на традиционен ударен индийски инструмент в продължение на приблизително 21 дни! Дори в страната на факирите никой от публиката не успя да проследи концерта от началото до края му.

О миг, поспри!

В другата крайност пък са метълите от бандата "Напалм дет". Те съумяха да изсвирят най-краткото парче - You Suffer с времетраене 1.316 секунди. То бе описано от автора му Джъстин Броудрик като "хит за бавноразвиващи се, определено безумен, но крайно забавен!". "Напалм дет" с присъщото си нахалство гордо пуснаха мимолетната музикална пиеса-рекордьор като сингъл през 1989 година.

Метъл, континенти и пингвини

"Металика" са безспорно е една от най-популярните метъл групи в света. Тя държи и един от най-интересните рекорди. Бандата на Джеймс Хетфийлд успя да свири на всичките седем континента на Земята в рамките на една година през 2013-а. Финалната дестинация на Гинес постижението й бе на Антарктида през месец декември. Фронтменът Хетфийлд и до днес си спомня, че гастролът им бил проследен на Ледения континент с най-голямо внимание от...група от 300 любопитни пингвини.

Хиляди маса народ

И в Япония не си поплюват с рекордите и са редовни абонати на Гинес. В графата "най-многочислена поп група" през 2010 година с 48 членове се вписа момичешката банда "AКБ-48", за което говореше и самото й название. Оттогава поп формацията непрекъснато се разрастваше, за да достигне до над 130 души в наши дни. Тя има способността да се дели на няколко "отбора". Това позволи на състава "АКБ-48" да спечели добри пари от телевизионни реклами, с което също постави рекорд. През февруари 2012 година 90 изпълнителки от състава участваха в 90 различни реклами, излъчени в един и същ ден в три региона на Япония. Групата "АКБ-48" е истинска машина за хитове и нейните сингли от години са абонирани за челните места на японските класации.

Френският парадокс

Когато говорим за френската музикална сцена, често си представяме, че изпълнителите с най-много продажби би трябвало да носят имена като Едит Пиаф, Далида, Джони Холидей, Силви Вартан или "Дафт пънк". Но от тях само Джони Холидей е влязъл в класациите за най-продавани сингли във Франция и той е поставен на 73-о място с хита си "Marie". А абсолютен и ненадминат отличник в дисциплината се оказва корсиканецът Тино Роси. Този изпълнител с кабаретен маниер на пеене успява да продаде през далечната 1946 година 5,7 милиона копия от сингъла си "Petiti Papa Noel". Той отвява с над 2,5 милиона копия най-прекия си съперник в подреждането - забавната песничка от 1982 г. на Жижи Лионел "La danse des canards" /Патешкият танц/. Сингълът "Petiti Papa Noel" на Роси е разпродаден в над 80 милиона екземпляра по света, а общо този изпълнител е пласирал над 700 милиона плочи. Това го прави шампион на Франция в споменатите дисциплини.

На дъното

Да си поп или рок звезда звезда е бреме, на което не всички издържат. Да си припомним огромната плеяда от музикални знаменитости, които си отидоха от този свят, още преди да са навършили 30 години. За да останеш в бизнеса трябват железни нерви, а понякога и доста добра физическа кондиция. Точно тази философия изповядва грузинско-британската певица Кейти Мелуа.

Залагайки на своите яки корени тя постави рекорд по подводен дълбочинен гастрол. През 2006 година, след невероятни тренировки и тестове за издръжливост, Мелуа отлетя от Норвегия, за да кацне на платформа за добив на природен газ в Северно море. Тя се спусна със състава си в една от четирите шахти и изнесе шоу на дълбочина 303 метра под морското равнище. За публика й послужиха 20 работници от платформата и представител на Гинес. "Отне ни цели 9 минути, за да се спуснем с асансьор от платформата до дъното на шахтата", спомня си Мелуа.

Още веднъж за логореята

Ако ви интересува кое е най-дългото заглавие на албум, то принадлежи на 13-ата студийна тава на британската банда "Чумбауамба". Тя съдържа 156 думи, изписани с 856 букви. То е както следва:

"The Boy Bands Have Won, and All the Copyists and the Tribute Bands and the TV Talent Show Producers Have Won, If We Allow Our Culture to Be Shaped by Mimicry, Whether from Lack of Ideas or from Exaggerated Respect. You Should Never Try to Freeze Culture. What You Can Do Is Recycle That Culture. Take Your Older Brother's Hand-Me-Down Jacket and Re-Style It, Re-Fashion It to the Point Where It Becomes Your Own. But Don't Just Regurgitate Creative History, or Hold Art and Music and Literature As Fixed, Untouchable and Kept Under Glass. The People Who Try to 'Guard' Any Particular Form of Music Are, Like the Copyists and Manufactured Bands, Doing It the Worst Disservice, Because the Only Thing That You Can Do to Music That Will Damage It Is Not Change It, Not Make It Your Own. Because Then It Dies, Then It's Over, Then It's Done, and the Boy Bands Have Won".

Звукозаписно студио на местопрестъплението

Звукозаписните студиа не са най-вдъхновяващото място на света и музикантите често се оплакват от тяхната стерилна обстановка, потискаща творческия процес. За да избягат от всекидневието, смахнатите представители на индустриалния рок от американската група "Найн инч нейлс" решиха да потърсят по-вдъхновяващи места в търсенето на вътрешния психологически срив. За записите на тавата "Downward Spiral" те използваха вилата на зверски убитата актриса през 1969 г. Шарън Тейт на улица "Сиело драйв" номер 10050 западно от Холивуд. Там бандата на Чарлз Менсън освен нея, когато беше бременна девети месец, закла още четирима нейни гости. В тази натоварена със смразяващи спомени вила "Найн инч нейлс" записаха албума си от 1994 година.

Рокът на затворниците

Един по-малко злокобен, но също толкова необичаен запис на тава, принадлежи на Краля на кънтрито Джони Кеш. Много от феновете му го смятаха за стара кримка, минала през изпитанието на тъмниците. Кеш не се погнуси от тази не много престижна слава и реши да запише един от лайв албум в пандизчийски амбианс. Той реализира концертно тавата си в един от най-строго охраняемите затвори, калифорнийския "Фолсъм" със 137-годишна история. "Когато се хлопне вратата на килията зад теб, останалият външен свят веднага става нереален. Оказваш се сам зад решетките с единствена компания животинските си инстинкти", написа като увод на тавата "Johnny Cash at Folsom prison" кънтри легендата.