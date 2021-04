Външно: Няма данни за пострадали българи при инцидента в Египет

Внучката на Чапа получава номинация за “Икар” за дебюта си в “Серотонин” Едно 24-годишно българско момиче, облечено в дълго червено кожено палто с пух, в центъра на Лондон през нощта. Така изглежда актрисата Боряна Маноилова, внучката на скулптора Георги Чапкънов - Чапа в късометражния филм “Дотук добре” (So Far So Good) на режисьорката Мария