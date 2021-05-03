Цитиридис: Какво е Великден без Борисов до икона

Цитиридис: Какво е Великден без Борисов до икона03.05.2021 23:40; 24 часа онлайн
Какво е Великден, ако не видим Борисов до икона, каза в началото на шоуто си днес Николаос Цитиридис по бТВ.
Той припомни, че през уикенда премиерът в оставка пусна лайф във фейсбук, заобиколен от свещеници. Те проведоха важен духовен разговор.
После пуснаха кадри от въпросния лайф.
"... Аз съм сигурен, че ако някой ден той отиде на посещение в детска градина, ще разправя на децата, че това в Росенец е активно мероприятие на ДПС и Христо Иванов", коментира водещият.
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