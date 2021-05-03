Цитиридис: Какво е Великден без Борисов до икона

Три пъти отлагах 16 концерта с филмова музика, но вече ще се случат С Александрина Пендачанска, с която сме заедно от бебета, правим фестивал в Копривщица, на който и двете ще пеем Хилда Казасян излиза от джаза в последното си турне, или почти. Заедно със своите колеги, с които е на една сцена от години, представя популярна филмова музика