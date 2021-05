20 са вече загиналите при срутването на метрото в Мексико (Снимки и видео) https://www.24chasa.bg/novini/article/9763508 www.24chasa.bg

Най-малко 20 души загинаха и 70 бяха ранени при рухването на надлез в Мексико в момент, в който по него е преминавало метрото, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес и Ройтерс. Местната телевизия "Миленио" излъчи драматични кадри, на които се вижда как надлезът на линия 12 се срутва върху колите на намиращия се отдолу път. Медицински екипи и огнеборци издирват оцелели сред руините, предава БТА. Кметицата на мексиканската столица Клаудия Шейнбаум, която пристигна на местопроизшествието, съобщи за 70 ранени. Линия 12 на метрото бе построена, когато външният министър Марсело Ебрард бе кмет на Мексико. "Станалото днес с метрото е ужасна трагедия. Солидарен съм с жертвите и техните семейства", написа Ебрард в "Туитър". "Разбира се, причините трябва да бъдат разследвани и да се установи кой е отговорен. Аз съм на разположение на властите да помогна с каквото е необходимо", добави той. Катастрофата е станала около 22 ч. местно време в южната част на столицата. Десетки пожарникари и спасители работят по изваждане на ранени и на тела на загинали от купчини метал, кабели и огънати релси. Други отдалечават любопитните хора, защото има опасност от срутване на други части на структурата. Линейки закараха около 30 най-тежко ранени хора в местни болници, както и намирали се близо до катастрофата хора в състояние на шок. Това е втората злополука с метрото от началото на годината. През януари пожар засегна контролните инсталации на мрежата и от отделилия се дим загина един човек, а 29 пострадаха. През март 2020 г. пък при сблъсък между две композиции на същото метро загина един човек, а 41 бяха ранени. Метрото в столицата на Мексико е открито през 1969 г. Неговите 12 линии покриват около 200 км и имат общо 195 станции. По официални данни то обслужва около 4,5 милиона пътници на ден.

A tragedy occurred, the metro on line 12 with the bridge in Mexico City fell, there are many injured and people trapped in the wagons, I hope their relatisituation.ot in that situation



#MetroCDMX #Linea12 pic.twitter.com/zxVZ05iVp6 — Yessi ?? (@HamiltonYessica) May 4, 2021

VIDEO: Scene where an elevated metro line collapses in Mexico City as a train is passing leaving at least 20 people dead and around 70 others injured pic.twitter.com/sXiuL5DDuD — AFP News Agency (@AFP) May 4, 2021

Update on #MetroCDMX:

At least 13 people were killed when an overpass in Mexico City's metro collapsed Monday night, sending a train plunging downward onto a road, trapping cars under rubble.pic.twitter.com/GVbX2FKgMX — The Modern Times of Long Beach ? (@ModernTimesLB) May 4, 2021