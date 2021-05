Петър Велков: България би могла да стане пример за успешна дигитализация в образованието

Петър Велков е учител и образователен експерт с богат професионален опит. Неговият професионален път в тази сфера започва като учител по програма „Заедно в час“, където по-късно обучава и нови колеги. Има опит в Института за прогресивно образование, където за няколко години провежда множество обучения на преподаватели от цялата страна на различни теми, а в SoftUni заема поста на образователен директор и ръководи всички стратегически аспекти от цялостната програма по програмиране за деца SofUni Kids.

Като образователен експерт към различни НПО, родителски и работодателски организации се включва в работни групи към МОН и МЗ, където работи за модернизирането и внедряването на най-добрите световни практики и технологии, така че всяко дете в България да има достъп до качествено образование.

В момента г-н Велков работи по различни образователни проекти и е учител по математика в столично частно училище, където има и лидерска функция на координатор по математика за училището и е пряко отговорен за Covid-19 мерките, дистанционното обучение и подкрепа на учителите в тези предизвикателни времена.

- Г-н Велков, беше ли България готова за преминаването към електронната форма на обучение, която се наложи през последната година?

- Определено не бяхме готови като система, среда и квалификация на кадрите да преминем в електронната форма на обучение. Това, което се случи през март 2020 година, е, че в рамките на няколко дни до няколко седмици успяхме да направим така, че системата да се прехвърли за много кратко време онлайн и да заработи в друга среда, благодарение най-вече на героизма, който извършиха българските учители и училищата по места. Наистина се постигнаха прекрасни неща от миналата пролет насам.

За съжаление, липсваше подкрепа за българските учители за дигиталната трансформация, която бе особено нужна в началото. Трябваше да бъдат внедрени иновации и технологии и да бъдат развити ИКТ компетентности на всички нива в образователния процес.

- Кои са силните и слаби страни на дигиталното образование?

- Дигиталното образование дава възможности да се използва много по-голям ресурс от материали, за да се придобият по-задълбочени познания от учениците, а също така в реално време учителят да генерира обратна връзка за успеваемостта на всеки ученик. Кризата ни даде и дава възможности учителите да обогатят своите познания – направихме дигитален скок, революция в българското образование. Хубаво е да обърнем внимание и на позитивите, до които доведе това.

Интегрирането на технологиите и реализацията на дистанционното обучение ще даде възможности и занапред при грипни епидемии и други неблагоприятни събития и моменти да не бъдат загубен образователен процес, както е било винаги до сега. От друга страна дистанционното обучение дава възможности за споделяне на източници на висококачествено образование, обогатява методите за преподаване на учителите и дава по-широк достъп на учениците до образование. В днешно време достъпът до образование не е равен навсякъде по света, включително и в рамките на България. А технологии като клауд платформи, които дават възможност за аудио и видео интерактивното преподаване в реално време с онлайн предавания от класната стая на живо, и възпроизвеждане на уроци по заявка, са начин да не оставим нито един ученик, нито едно дете извън образователната система. И това не са технологии от научнофантастичен филм или от далечното бъдеще. Напротив, компании като CISCO, IBM и Huawei вече предлагат такива услуги.

Предизвикателствата са големи все пак. Едва ли има някой, който да отрече, че присъственото образование до голяма степен е оптималната учебна форма. Да не забравяме обаче, че дистанционното обучение е антикризисна мярка, за да се спасят животи, не е някаква нова форма на обучение, която някой иска самоцелно да приложи. Нашата образователна система се справи от гледна точка на качеството. За разлика от много държави и региони, където не е имало почти никакъв образователен процес за толкова много месеци и тепърва ще видим отражението през следващите десетилетия.

Въпреки всичко, е трудно да се даде единно определение за ефективността на онлайн обучение и дали страда образованието. Тепърва ще видим много недостатъци в него, в икономиката и във всяка сфера, в следствие на кризата с Covid-19. Но тук е важно да имаме осъзнатост за тези недостатъци, да работим, да имаме план как да ги преодолеем. Това е най-важното за мен. Аз не съм привърженик на практиката да се взираме само в негативите. Трябва да ги знаем, да ги набелязваме и да имаме стратегия и план за тяхното преодоляване.

- Приеха ли учителите и децата „новото нормално“? Трябва ли да се набляга в училище на придобиването на дигитални умения у децата? А у преподавателите?

- Много трудности срещнаха възрастните колеги. Това е геройство, аз не спирам да ги поздравявам. В началото беше по около 14 часа работа на ден през първите 1-2 седмици, когато трябваше да превключим. За колегите това беше страхотен шок, огромен стрес. Една сериозна част от тях не се бяха сблъсквали с технологии. 50% от учителите са над 50 години и това също каза известни затруднения. Ние, младите, се опитахме да им помогнем този стрес да бъде колкото се може по-смекчен, но те се справиха и се справят. И постигат чудеса.

Но последствията от кризата с Covid-19 в образованието ще бъдат дългосрочни. Технологиите и дигиталните умения са едни от ключовите неща, които ще позволяват подобряване на качеството на образованието и отговаряне на нуждите на децата и учителите. Колкото до дигиталните умения, то използването на ИКТ в обучението води до повишаване на компетенции на учениците, което е ключово за тяхната реализация. Те насърчават активното и самостоятелно учене и засилват отговорността на учениците за собственото им образование. Интегрирането на технологичните решения в преподаването прави учебния процес по-интензивен и по-близък до учениците, те използват средства, които познават отлично и бързо интегрират нови решения и възприемат нова информация.

Технологиите водят до интерактивност и ангажираност на образованието, което от своя страна води до повишаване на интереса към учебния материал. Не трябва да забравяме обаче, че дигиталните технологии освен че променят живота на хората, изискват нови методи и подходи за образование и обучение, на които ние трябва да отговорим. Тези умения трябва да бъдат придобити първо от техните преподаватели и те да бъдат обучени как да ги преподават по най-добрия и достъпен начин на своите ученици и студенти.

- Какви реформи са необходими с цел дигитализация на образователната ни система? Какво е важно да се направи в най-скорошен план?

- Едно от най-важните неща по линия на дигитализацията, от една страна, е да се изгради инфраструктурна среда, но много по-важно е да се структурират и подпомогнат процесите по квалификация и подготовка на педагогическите кадри. Да се пригоди учебният процес и материал към използването на технологиите.

Технологиите трябва да бъдат интегрирани в преподаването и в практиката на учителите. Работим с изцяло ново поколение ученици (Z поколението), чиито нужди са коренно различни, а дигиталните инструменти са страхотен ключ към тяхното достигане. Сред ключовите тук са ИКТ уменията и функционалната грамотност като цяло, както и много други, без които няма да успеем да се справим през следващите години. Свободата на училището, преподавателите да работят спрямо техния контекст на общността и да получат подкрепата от страна на държавата и бизнесите е от изключително значение.

Необходимо е да се сключат партньорства с бизнеса в областта на информационните технологии. Трябва да се подпомогне изграждането на ИКТ инфраструктура в университети и училища, включително специализирани научни лаборатории. Чрез партньорства да се получи подкрепа – както технологична, така и за реализацията на академии за преподаватели, ученици и студенти.

Връзката с бизнеса ще допринесе и за обмяна на практически опит, достъп до най-новите технологии и услуги. С тяхна помощ може да се изградят инструменти за симулации, академии, които да предоставят уникално съдържание, което да подготвя учениците директно да започнат работа. Важно би било това да е гарантирано от сертифицирани курсове на международно ниво, които от своя страна ще подсигурят реализацията на завършващите. А също така и подкрепата за тяхното кариерно ориентиране в процеса на обучение би била изключително ценна. Давам ви един успешен пример в това отношение. Още през 2013 година Huawei създават ИКТ Академия, чиято цел е да помага за справянето с проблемите, свързани с недостига на таланти в индустрията. Това е едно цялостно решение, което обхваща целия процес на развитие на таланти от обучението до намирането на работа. Именно с помощта на професионалисти от бизнеса може да се изгради този много важен мост за преодоляване на дупката между академичните познания и практическите възможности на учениците и студентите.

Да не забравяме, че интеграцията на технологиите и дигитализацията ще позволи да се с правим с една сериозна част от бюрокрацията и бумащината, с която са ангажирани преподавателските кадри.

- Помогнаха ли новите технологии и до каква степен в този процес на дигитализация? Има ли държава в Европа или отвъд, чиято образователна система трябва да ни е за пример в това отношение?

- Технологиите ни позволиха най-важното в тези тежки времена – да имаме образователен процес. При въвеждането на една целенасочена стратегия, работа и инвестиции в тази сфера занапред България може да бъде пример и бъдещ лидер по линия на онлайн обучението и интегрирането на технологиите в учебния процес.

Много е важно по време на онлайн обучението учителите и учениците да комуникират. Да, не е като присъствения, но онлайн социалният контакт между учениците, а и с учителя, също са важни. Според проучвания на Световната банка, на UNICEF, включително и на Пловдивския университет, България е една от малкото държави, дори в световен мащаб, която успя да достигне до голям процент ученици и да реализира до голям степен в много области и общини синхронна форма на обучение. А това не беше факт в много други държави, които са много са по-технологично развити от нас. Така че, повтарям, извършихме наистина едно геройство.

По линия на висшето образование имаме доста примери в цял свят – повечето от водещите университети предлагат изключително добри възможности за дистанционно обучение и успешни примери и модели за използване на технологиите в образователния процес. В азиатските държави, например, инвестираха още повече в дигитализацията и развитието на технологии и инструменти, които да помогнат образователния процес и живота на хората. Подобни инвестиции те правят много преди 2020 година, когато целият свят осъзна нуждата от подобни иновации.

- Какво е образованието на бъдещето според вас – присъствено, електронно, микс от двете? В какво трябва да инвестират училищата с цел подобряване на обучението – техника, по-добра интернет връзка, интерактивни класни стаи?

- Със сигурност ще е комбинация от много неща. Част от образованието в определени предметни области и специалности ще бъде присъствено, но това не означава, че не трябва да бъде модернизирано и в крак с новите технологии. Една част ще е електронно, като този процент ще се увеличава с годините, но и най-важното – ще се повишава неговата ефективност.

Трябва да заложим усилено на STEM обучения и практическо образование за професиите на бъдещето. Нужни са инвестиции в устройства, софтуер и обучение (обучителни материали, курсове, ментори) и да се търсят ИКТ решения на множество проблеми. Трябва да се изгради технологични среда, дигитални хъбове, лаборатории, умни класни статии, а също така да се предлагат обучителни ресурси и систематични курсове, както за учители, така и за децата, за да се развиват ИКТ компетентности и да се трупа практически опит. Това са все неща, които бизнесът, в лицето на големите световни технологични компании, които имат представителства и в България, могат да споделят като опит и know how. Бизнесът трябва да се среща от рано със студентите, с бъдещите си служители, а защо не и бъдещи ръководни кадри. Знам, че в Китай, много от изпълнителните директори на топ IT компании редовно посещават най-добрите университети, срещат се със студентите, за да задълбочат сътрудничеството между техните компании и учебните заведения. Според създателя на Huawei, Рен Джънфей, университетите са най-доброто място за иновации и срещите със студенти стимулира младите таланти да имат интерес към технологиите и да навлязат в тази индустрия. Това е прекрасен пример за директна връзка между бизнеса и образованието.

Виртуалната реалност (VR) и добавената реалност (АR) изглежда са естествената следваща стъпка за еволюцията на образованието. Те дават възможност за самостоятелно откриване на нови знания от учениците по начин, който ги мотивира, вълнува и насърчава да продължават да учат. Добавената реалност има потенциал да направи обучението още по-интересно, достъпно, разбираемо и да постига още по-добри резултати. Виртуални пътувания по география, посещения на музеи, галерии от цял свят, обучението по биология с VR (разглеждаме на системи в човешкото тяло), по математика (3D геометрични фигури) и т.н. Добавената реалност ни подпомага да разглеждаме всякаква 3D модели, подходящи за всички часове по наука, като например всякакви клетки, молекули се визуализират в стаята, „оживяват“ върху чиновете на учениците. Интегрирането на QR кодове също дава много възможности за учениците и за учителя.

Технологиите ще качат нивото на обучението и възможностите на много деца с увреждания и всякаква специални потребности на едно невиждано досега ниво. Това ще даде шанс на много дечица да бъдат интегрирани в образователните процеси активно и ще допринесе за драстична позитивна промяна в живота им занапред.

- Кои, според вас, са професиите на бъдещето и над какво трябва да се наблегне в училище, за да са децата по-подготвени?

- През следващите годините се очаква недостиг на 7 млн. ИКТ професионалисти в света. Бъдещето е свързано с развитието на изкуствения интелект (AI) и други нови технологии от висок клас. Своето важно място заемат направления като Big Data, 5G технологии, облачни пространства и технологии (Cloud Computing, Cloud Service), Интернет на нещата (IoT), дигитален маркетинг, роботиката и много други.

Технологиите и науката се развиват с такива темпове, че това, което учим и знаем днес, може да се окаже старо в утрешния ден като познания. С оглед на това бурно развитие, наличието на нагласи и умения за това как да се учат нови неща и човек да се развива, ще бъде определящо за всеки, за да се справя с живота. Именно затова е ключово да заложим на развитието на универсални умения и нагласи, които ще бъдат полезни във всички професиите на бъдещето.

Ние трябва да подготвим учениците и студентите за професии, които все още не съществуват, но в близките години те ще са най-ценните и търсени. Необходимо е да ги подготвим да решават сложни проблеми, които все още не са възникнали дори, да изградим у тях компетенции за справяне с непрекъснато променящите се свят и технологии.