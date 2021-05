Опра Уинфри и принц Хари правят телевизионна поредица за психичното здраве

Американската телевизионна звезда Опра Уинфри и британският принц Хари обединяват усилия за поредица, посветена на проблемите на психичното здраве, а сред гостите им ще са звезди от шоубизнеса и спорта като Лейди Гага и Глен Клоз, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирана от БТА.

Премиерата на документалната поредица "The Me You Can't See'' ще бъде на 21 май по Епъл ТиВи Плюс.

Уинфри и херцогът на Съсекс ще "водят откровени дискусии за психичното здраве и емоционалното благосъстояние, като споделят и своите преживявания и борби", се посочва в официалното съобщение за дебюта.

Освен Лейди Гага и Глен Клоз, в предаванията ще участват състезателите от Ен Би Ей ДеМар ДеРозан и Лангстън Галоуей, боксьорката Вирджиния "Джини" Фукс и други.

Уинфри и принц Хари са създатели и изпълнителни продуценти на шоуто. Новината за него бе разпространена близо два месеца след сензационното интервю на водещата с Хари и съпругата му Меган.

Херцозите на Съсеск навлязоха активно в стрийминг продукцията след отказа си от кралските си ангажименти. Те подписаха договор с Нетфликс, а Меган озвучи документален филм за "Дисни+".