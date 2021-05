Асоциацията на PR агенциите даде награди за 11-и път

Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) раздаде своите годишни награди за 11-и път. Призовете BAPRA Bright Awards бяха връчени на официална церемония под надслов “Енергия за промяна” на 12 май в София.

В конкурса се състезаваха кампании и проекти, реализирани през последните две години - 2019 и 2020 г., тъй като миналата година заради пандемията нямаше церемония. 141 проекта се конкурираха за престижните отличия, а за “Агенция на годината” имаше 7 претендента. Победителите бяха определени от 34-ма международни пиар и комуникационни експерти с председател Нитин Мантри, президент на The International Communications Consultancy Organisation.

All Channels Communication Group бе избрана за Агенция на годината. Второто място отиде при M3 Communications Group, а бронза взе United Partners.

Победителят в специалната категория “Кампания на годината” е PR Play за проекта “Заедно за повече здраве”. Втората награда бе връчена за кампанията “Catfluencer.bg – първата академия за котки инфлуенсъри в Инстаграм” на All Channels Communication Group. Третото място си поделиха кампаниите “Старт 5G България” на D:istinkt и National Geographic Bulgaria - Planet or Plastic? на All Channels Communication Group. (24часа)