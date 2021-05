University of York и CITY College създават Европейски кампус

Бакалавърски, Магистърски и МБА програми в София

University of York Europe Campus CITY College ще предлага бакалавърски, магистърски, MBA и докторски програми, водещи до образователни степени и дипломи на университета в Йорк.

Студентите в европейския кампус ще могат да специализират в редица области, включително английски език и лингвистика, психология, бизнес администрация и икономика и компютърни науки и ще получат дипломата на Университета в Йорк.

Европейският кампус на Университета в Йорк CITY College започна да набира студенти за програмите на университета в Йорк, а програмите ще стартират от октомври 2021 г.

Двете институции изграждат взаимоотношения на съвместно разработване на нови програми в европейските региони, създават съвместни възможности за научни изследвани, развиват обмен на преподаватели и работа на студенти или обучения в чужбина и споделят достъп до библиотечни ресурси и други.

Брекзит

„Ние развиваме нови партньорства и взаимоотношения в Европа. Брекзит не оказва влияние върху решимостта на университета в Йорк да създаде и изгради силна европейска мрежа за подкрепа на научно сътрудничество и създаване на нови възможности за образование. Този нов европейски кампус отразява вълнуващо ново развитие в стратегическите амбиции на Йорк за укрепване на международното сътрудничество.

Тази връзка се основава на стратегическия отговор на Йорк на предстоящото изтегляне на Великобритания от ЕС и отразява амбицията на университета да продължи да изгражда иновативни партньорства с европейските институции.“

Проф. Чарли Джефри

Зам. ректор на University of York

Заместник-ректорът на Университета в Йорк Чарли Джефери каза: „Въз основа на нашите общи ценности, връзката ще има в основата си общественото благо – ще допринася за развитието на хората, обществата и икономиките, разширявайки възможностите и достъпа за всички.

„Europe Campus CITY College е водеща инициатива в подкрепа на стремежа към интернационализъм. Той ще осигури физическо присъствие за университета в Йорк в Европа и ще се създаде център за връзка с академични, правителствени и корпоративни мрежи в цяла Югоизточна Европа и съседните региони. "

Университетът в Йорк е един от водещите университети в Обединеното кралство, член на престижната Russel Group и притежава TEF Gold за изключителното си преподаване. Университетът в Йорк е лидер сред световните университети и една от водещите световни институции за вдъхновяващи и променящи живота научни изследвания.

Нашият фокус върху постиженията в преподаването и научните изследвания доведе до постоянно високо класиране в Обединеното кралство и първокласна репутация по целия свят.

Бакалавърските и магистърски програми, които СИТИ Колидж предлага в София са в партньорство с Нов български университет (НБУ)

На бакалавърско ниво българските студенти могат да изберат програма по Бизнес науки от факултета по Бизнес администрация и икономика, като възможностите за специализация са:

• Мениджмънт

• Маркетинг

• Счетоводство и финанси

• Хотелски мениджмънт и туризъм.

С практически подход към обучението, реални проекти и иновативни методики, всички програми балансират теорията и практиката и предоставят на студентите възможност да развият ценни знания и умения.

Програмите са изцяло на английски език и водят до две дипломи – една от University of York и втора от Нов Български Университет.

За интересуващите се от магистратури, Сити Колидж предлага програми по:

• Финанси и банки (MSc in Banking & Finance);

• Дигитален маркетинг и социални медии (MA in Digital Marketing & Social Media);

• Маркетинг реклама и връзки с обществеността (MA in Marketing, Advertising and PR)

• Управление на бизнеса, иновациите и технологиите (MSc in Management of Business Technology and Innovation).

Тези програми са предназначени за хора, завършили току що бакалавърска степен или работещи вече професионалисти, които искат да задълбочат знанията си и да придобият определени компетенции.

Студентите – магистри, получават безценни умения и биват отлично подготвени за пазара на труда. Програмите са двугодишни и се провеждат през уикендите (веднъж в месеца), така че студентите спокойно могат да съвместяват ученето с работния процес.

Програмите са изцяло на английски език и водят до две дипломи – една от University of York и втора от Нов Български Университет.

Executive MBA

Една специална програма, която създава бизнес лидери – две дипломи!

Екзекютив МБА програмата, предлагана от СИТИ Колидж в София е иновативна, международна програма, създадена за днешните мениджъри и бизнес професионалисти, които имат нужда от подобряване на знанията и уменията си, за да продължат своето професионално, кариерно и личностно развитие. Програмата се предлага в няколко държави в Югоизточна и Източна Европа, както и в Кавказкия регион. Преподаването е един уикенд в месеца, като се поставя акцент върху широкото разбиране на бизнес и управленски казуси, с фокус върху приложните знания и опит. Успешното завършване води до придобиване на титлата Магистър по бизнес администрация от University of York и University of Strasburg.

СИТИ Колидж предлага престижната си Executive MBA програма вече няколко десетилетия и много международни и местни компании се доверяват на опита на институцията за бизнес образованието на своите талантливи служители.

Програмата има международна акредитация от AMBA.

Ученето в СИТИ Колидж е един прекрасен начин за студентите да разширят знанията си, да придобият увереност в аналитично мислене, да развият комуникативните си умения, да се срещнат с нови приятели, с различни култури и да се насладят на нови преживявания.

Студентите получават постоянна подкрепа от администрацията и академичния състав на университета, както и шанса да преживеят страхотни студентски години. Стойността и статутът на дипломата, както и ценните знания и умения, придобити в хода на обучението, правят завършилите СИТИ Колидж ценни и търсени кадри и бизнес партньори в Европа и по света!

