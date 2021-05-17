Обраха търновска механа

Обраха търновска механа17.05.2021 11:07; Дима Максимова
Служители на полицейското управление във Велико Търново разследват взломна кражба на пари и вещи от механа в областния град.
Сигнал за случая е получен в неделя сутринта, уточни ОДМВР.
На местопроизшествието е извършен оглед.
По случая е започнато досъдебно производство.
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