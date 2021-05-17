Обраха търновска механа

Трябва да се ограничи влизането и от Малдивите, Непал и Шри Ланка, каза главният държавен здравен инспектор - Доц. Кунчев, на изпроводяк на третата вълна на коронавируса, има ли все още области, които следите с по-особено внимание? - Не. Много големите разлики бяха характерни в началото на вълната, а сега спадът е повсеместен