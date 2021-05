Д-р Антъни Фаучи спечели приза за Личност на годината в "интернет Оскарите"

Имунологът д-р Антъни Фаучи, медийната знаменитост Опра Уинфри, режисьорката Ава Дюверней, актьорите Дуейн "Скалата" Джонсън, Риз Ахмед и Андра Дей, и певицата Дуа Липа са сред тазгодишните носители на награди "Уеби", известни също като "интернет Оскар-и", предаде Асошиейтед прес.

Д-р Фаучи, който чрез дигиталните и социални медийни платформи поднасяше достоверна и фактическа информация за COVID-19, получи приза за Личност на годината.

Режисьорката Ава Дюверней спечели отличието за Личност на годината в категорията за филми и видео заради усилията си за създаването на база данни с цел разнообразяването на Холивуд.

Тази година наградите "Уеби", които се присъждат от Международната академия за дигитални изкуства и науки, отбелязват своята 25-годишнина. Водеща на виртуалната церемония беше Джамила Джамил.

"От създаването си наградите "Уеби" са предназначени за честване на вдъхновяващи интернет таланти. Тазгодишните носители на отличията са повече от новатори. Въпреки всички премеждия през изминалата година те откриха нови, креативни и вълнуващи начини да използват своите платформи, за да помогнат на хората по света да останат свързани", се посочва в изявлението, направено от Клеър Грейвс, президент на организацията, която връчва призовете.

Наградите "Уеби" стартират през 1996 г. като признание за уебсайтове. Впоследствие те се разрастват до отличия за нови технологии - от приложения и софтуер до социални медии и игри. Тази година организаторите добавиха нова категория за виртуални и дистанционни събития.

Риз Ахмед и Андра Дей спечелиха актьорските отличия съответно за ролите си във филмите "Без звуци в живота" и "Съединени американски щати срещу Били Холидей", които по-рано през годината им донесоха номинации за "Оскар", съобщи БТА.

Сред интернет отличниците се наредиха също Опра Уинфри с нейния литературен клуб, популярната южнокорейска кей-поп група Би Ти Ес, известният кулинар Гордън Рамзи, астрофизикът Нийл Деграс Тайсън, актрисата Дженифър Гарнър.

Певицата Дуа Липа спечели две видео отличия за

"Hallucinate" и "Dua Lipa Has New Rules for COVID Dating".

Тази година беше учредена нова специална награда за постижения "Химн", която беше присъдена на певеца Фарел Уилямс за дейността му за постигане на расово равноправие в образованието и предприемачеството.

С друг новоучреден приз - за Поддръжник на годината, беше удостоена актрисата Яра Шахиди за подкрепата й за каузи за социална справедливост.

Бившият кечист Дуейн "Скалата" Джонсън, преквалифицирал се в актьор, също получи специална награда "Уеби". Джонсън беше отличен за "феноменалното използване на социалните медии с цел да се свързва с хората, вдъхновявайки и мотивирайки милионите си последователи по света, и предлагайки на феновете ново и изключително съдържание".