Посолството на САЩ у нас: Празнуваме заедно с Вас!

Празнуваме заедно с Вас! Честит Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

We celebrate together with you! Happy Day of Saint Cyril and Methodius, of the Bulgarian alphabet, education, and culture and of Slavic literature! ю

Това написаха от Американското посолство в София във фейсбук страницата си.