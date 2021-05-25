Първо в "24 часа": Вижте водачите на листи на БСП, предложени от Изпълнителното бюро

Първо в "24 часа": Вижте водачите на листи на БСП, предложени от Изпълнителното бюро25.05.2021 14:42; Лиляна Клисурова
Вижте кои са предложените за водачи на червени листи от Изпълнителното бюро на БСП. Окончателното решение обаче ще вземе Националният съвет на партията, който заседава в този час на "Позитано" 20.
Ето имената дотук:
Благоевград - проф. Георги Михайлов
Бургас - Петър Кънев
Варна – Корнелия Нинова
Велико Търново - Явор Божанков
Видин - Филип Попов
Враца – Александър Симов
Габрово - Крум Дончев
Добрич – Димитър Данчев
Кърджали – Велизар Енчев
Кюстендил – Бойко Клечков
Ловеч - Ирена Анастасова
Монтана - Атанас Костадинов
Пазарджик – Драгомир Стойнев
Перник - Стоян Мирчев
Плевен - проф. Румен Гечев
Пловдив – проф. Иво Христов
Пловдив - област - Манол Генов
Разград – Елка Неделчева
Русе - Крум Зарков
Силистра - Вяра Емилова
Сливен - Атанас Зафиров
Смолян – Петя Михалевска
София 23-и МИР - Христо Проданов
София 24-и МИР - Георги Свиленски
София 25-и МИР - Корнелия Нинова
София - област - Иван Ченчев
Стара Загора - Георги Кадиев
Търговище - Кольо Милев
Хасково – Владимир Маринов (АБВ)
Шумен - Иван Иванов
Ямбол - Кристиан Вигенин
Предстои имената да бъдат гласувани явно по предложение на Румен Гечев.
Втори места за гражданска квота и коалиционни партньори са отредени в 25-и МИР в София, Видин, Кържали и Кюстендил. В останалите региони са дадени 3-о, 4-о и 5-о място. А във Велико Търново, Габрово и Хасково - дори 6-о място.
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