Първо в "24 часа": Вижте водачите на листи на БСП, предложени от Изпълнителното бюро

https://www.24chasa.bg/novini/article/9823138 www.24chasa.bg 25.05.2021 14:42; Лиляна Клисурова     
Централата на БСП на "Позитано" 20

Вижте кои са предложените за водачи на червени листи от Изпълнителното бюро на БСП. Окончателното решение обаче ще вземе Националният съвет на партията, който заседава в този час на "Позитано" 20.

Ето имената дотук:

Благоевград - проф. Георги Михайлов

Бургас - Петър Кънев

Варна – Корнелия Нинова

Велико Търново - Явор Божанков

Видин - Филип Попов

Враца – Александър Симов

Габрово - Крум Дончев

Добрич – Димитър Данчев

Кърджали – Велизар Енчев

Кюстендил – Бойко Клечков

Ловеч - Ирена Анастасова

Монтана - Атанас Костадинов

Пазарджик – Драгомир Стойнев

Перник - Стоян Мирчев

Плевен - проф. Румен Гечев

Пловдив – проф. Иво Христов

Пловдив - област - Манол Генов

Разград – Елка Неделчева

Русе - Крум Зарков

Силистра - Вяра Емилова

Сливен - Атанас Зафиров

Смолян – Петя Михалевска

София 23-и МИР - Христо Проданов

София 24-и МИР - Георги Свиленски

София 25-и МИР - Корнелия Нинова

София - област - Иван Ченчев

Стара Загора - Георги Кадиев

Търговище - Кольо Милев

Хасково – Владимир Маринов (АБВ)

Шумен - Иван Иванов

Ямбол - Кристиан Вигенин

Предстои имената да бъдат гласувани явно по предложение на Румен Гечев.

Втори места за гражданска квота и коалиционни партньори са отредени в 25-и МИР в София, Видин, Кържали и Кюстендил. В останалите региони са дадени 3-о, 4-о и 5-о място. А във Велико Търново, Габрово и Хасково - дори 6-о място.

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