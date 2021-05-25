Първо в "24 часа": Вижте водачите на листи на БСП, предложени от Изпълнителното бюро

В сезона на левордата има риск от грешка с листата на момината сълза, за децата и домашните любимци са опасни и много от дворните и саксийните цветя. Смяната на студения сезон с топъл от единия ден за следващия изведе зажаднелите за природа хора навън и приведе токсиколозите в готовност за отравяния и алергии от растения