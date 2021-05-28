БСП - София подреди листите в 23, 24 и 25 МИР за изборите на 11 юли

За 18 области в страната е обявен жълт код за силен вятър, обилни валежи и гръмотевици според данните в сайта на НИМХ към БАН. За други 4 области е в сила оранжев код. Това са Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. Днес на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, след обяд и в Източна България