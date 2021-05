"168 часа": Уилям и Хари обвиниха журналисти за развода и смъртта на Даяна

Мартин Башир е фалшифицирал банкови извлечения, за да я убеди да говори

Разследване установи, че лейди Ди е била изнудвана и измамена, за да даде скандалното интервю през 1995 г.

“Папараците, които я преследваха през онзи тунел, я снимаха как умира на задната седалка на автомобила”, ядосва се Хари

Британският журналист Мартин Башир, взел сензационното интервю с принцеса Даяна през 1995 г., си е послужил с лъжа и измама.

Това установи разследване на бившия член на Върховния съд на Острова Джон Дайсън.

Проучването му доказва, че репортерът е нарушил журналистическите правила, като е фалшифицирал документи, за да убеди лейди Ди да застане пред камерата. Башир показал подправени банкови извлечения на брата на Даяна Чарлз Спенсър, които сочели, че служители на Бъкингамския дворец от обкръжението на принцесата са получавали големи суми пари, за да я шпионират. Разследването разкрива още, че

документите всъщност са направени от графичен дизайнер,

работещ за Би Би Си, по искане на журналиста. Основният проблем бил, че всички от ръководството на медията били наясно с порочните практики на Башир, но прикривали действията му.

Тези “изобличаващи” материали принудили брата на принцесата да я убеди да говори пред журналиста. В скандалното интервю тя за първи път разказва, че в нейния брак фигурират трима души. Принцесата на Уелс намеква за връзката на принц Чарлз с Камила Паркър-Боулс и дори признава за своя любовна връзка. Думите й буквално шокираха света.

Днес, когато истината излезе наяве, синовете на принцесата на Уелс реагираха повече от остро. “Измамният начин, по който Мартин Башир е получил съгласие за интервюто, предизвика казаното от майка ми в него - каза принц Уилям. - То беше сериозна причина

отношенията

между родителите ми да се влошат,

а също така нанесе непоправими щети на други хора. Имайте предвид факта, че грешките, допуснати от Би Би Си, са повлияли значително на нея (принцеса Даяна), която е развила страхове, параноя и отдръпване.”

Принц Хари бе още по-категоричен: “Пулсиращият ефект на културата на експлоатация и неетични практики в крайна сметка отнеха живота на майка ми. Дълбоко съм загрижен, че тези и още по-ужасни действия са все още разпространени и днес. Разговорът не се ограничава до конкретното интервю, агенция или една публикация”.

Данните от разследването се появиха в публичното пространство малко преди херцогът на Съсекс да пусне първата част от новия си продуцентски проект, където споделя, че смъртта на майка му е оставила дълбока психическа травма у него. Разказът му отново постави кралското семейство в центъра на прожекторите, защото за пореден път

той изтъкна студеното им отношение

Новото начинание на принц Хари е в сътрудничество с медийната знаменитост Опра Уинфри и целта му е да премахне стигмата около психичното здраве. Дваматаговорят открито за собствените си травматични преживявания в поредицата The Me You Can't See.

Херцогът на Съсекс обясни, че решението да разкаже собствената си история е било “много лесно”, защото го прави, за да знаят останалите как могат да се справят. “Дори да помогна само на един човек, пак ще си струва”, сподели той.

Филмът разкрива как британската кралска особа се подлага на форма на терапия, известна като EMDR (десенсибилизация и повторна обработка на движението на очите). Целта е да бъде излекувана неговата неразрешена тревожност, произтичаща от гнева му към медиите и смъртта на принцеса Даяна. Тя умира, когато той е едва 12-годишен.

Хари започва терапията преди около пет години, когато среща Меган. “Бързо установих, че ако искам тази връзка да се получи, трябва да се справя с миналото си”, посочва той.

Принцът споделя подробно как загубата на майка му през август 1997 г. повлиява на решението му

да се откаже от фалшивия блясък

на живота в кралското семейство. Най-яркият му спомен е погребението на принцесата на Уелс.

Като на лента в главата му се върти моментът, че точно 9 дни преди да навърши 13 г., той върви с брат си, баща си, чичо си и дядо си след ковчега на Даяна.

В продължение на половин час потиска тъгата си и мълчаливо крачи според изискванията на кралското семейство.

“Нещото, което най-силно си спомням, беше звукът от копитата на конете - сподели херцогът на Съсекс. - Сякаш бях извън тялото си и просто се разхождах, правейки това, което се очакваше от мен. Показвайки една десета от емоцията, която показваха всички останали.

Това беше майка ми - вие никога дори не я срещнахте”

Това не е първият път, в който принц Хари споделя за този ужасяващ момент. Преди няколко години той заяви: “Майка ми току-що бе умряла и трябваше да вървя след ковчега й, обграден от хиляди хора, които бяха вперили погледите си в мен, докато милиони други правеха същото по телевизията. Не смятам, че трябва да се иска от дете да направи това, каквито и да са обстоятелствата. Не мисля, че същото може да се случи днес”.

По-малкият син на принц Чарлз не крие, че не е успял да се справи със загубата на майка си.

В новия си проект той разказва, че когато е бил по-млад, привидно е погребал чувствата си, но е прибегнал към алкохола, получавал е панически атаки и безпокойство. Дори все още се ужасява, като види папараци и камери.

“Бях толкова ядосан от случилото се с нея (Даяна) и от факта, че няма справедливост - посочва херцогът на Съсекс. - Същите хора, които я преследваха през онзи тунел, я снимаха как умира на задната седалка на автомобила. Щракането на камери и светкавици всеки път кара кръвта ми да кипне. Това ме ядосва. Връща ме към случилото се с майка ми, към това, което преживях като дете -

чувството за безпомощност”

В съзнанието му се е запечатал и още един момент - как няколко години преди катастрофата в Париж Хари пътувал с майка си на задната седалка на автомобила й, а тя плакала, защото били преследвани от поредните папараци.

Когато споделил с баща си за състоянието си, принц Чарлз му обяснил, че медийното внимание и

изискванията към институцията

са нещо, с което трябва да свикне.

“В това няма смисъл - категоричен бе Хари. - Само защото ти си страдал, не означава, че и децата ти трябва да страдат. Всъщност е точно обратното. Ако си страдал, направи всичко възможно, за да се увериш, че на базата на собствения негативен опит можеш да постъпиш правилно заради децата си. Всичко опира до това да прекъснеш цикъла.”

Неразбирането от страна на най-близките тласка по-малкия принц не само към алкохола, но и към наркотиците. Той признава, че в продължение на 20 г. е живял в пълен хаос и неведнъж е бил пред тотален срив.

“Психически бях разпилян - призна херцогът на Съсекс. - Бях готов да пия, бях готов да вземам наркотици, бях готов да опитам и да правя нещата, които ме караха да се чувствам различно от начина, по който се чувствах. Злоупотребявах с алкохола не защото се наслаждавах на напитката, а защото се опитвах да замаскирам нещо. За един ден изпивах такова количество, каквото повечето хора за цяла седмица. Периодът между 28-ата и 32-рата ми година беше най-кошмарният в живота ми, с непрекъснати панически атаки и тревожност.”

