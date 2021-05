Български хотел – номиниран за престижните Световни MICE Награди

Hyatt Regency Sofia се подреди сред най-добрите в категориите за “Най-добър нов европейски MICE хотел” и „Най-добър български MICE хотел” за 2021 година

Hyatt Regency Sofia получи второ международно признание в туристическия бизнес – 2 номинации за Световните MICE Награди. Зад абревиатурата MICE (Meetings, Incentives, Conferences и Events/Exhibitions) стоят конференции, конгреси, изложения, фестивали и корпоративни събития с различна продължителност, мащаб и аудитория, а отличието се присъжда на най-добрите в сферата хотели, конгресни и експо центрове, авиолинии и други.

Световните MICE награди са разпределени в няколко категории за всеки континент и Hyatt Regency Sofia е единственият български хотел, който се бори освен в националната, и в общоевропейската категория. Победителят и в двете се определя по максимално прозрачен начин с гласуване от публиката, а гала церемонията по награждаването ще се проведе на 1 ноември в Дубай.

Oще с откриването си Hyatt Regency Sofia даде силна заявка да допринесе за развитието на събитийната сфера у нас с десетте си многофункционални зали - комбинация между модерен дизайн, съвременни технологии, простор и лукс.

Неслучайно само месеци след откриването си той бе отличен за градски хотел на годината на престижните награди “Сграда на годината”, получи златна звезда от гилдията на най-добрите конгресни центрове в Европа и в момента се състезава в 2 категории ("Водещ хотел в България 2021" и "Водещ нов хотел в Европа 2021") в 28-те Световни награди за туризъм, които ще се проведат това лято.

Хотелът предлага на своите гости една от най-големите бални зали в София - „Васил Левски“, която може да бъде разделена на три отделни части и съдържа високотехнологично оборудване за събития от всякакъв мащаб.

Зала „Ботев“ на партерното ниво пък посреща по-малки срещи и събития и предлага директен достъп към зеления вътрешния двор на хотела.

Короната в портфолиото на хотела е The Loft - ексклузивното пространство на покрива на Hyatt Regency Sofia, което обединява три помещения. The Living Room осигурява уединението и комфорта на домашен хол, с камина и собствен бар. The Den пък е частен кино или гейминг салон за интерактивни срещи. The Conservatory гарантира бягство извън града в разкошна атмосфера на мини-бална зала, със своя частна кухня и изход към мащабна тераса с розова градина и вдъхновяваща гледка към Витоша и златните кубета на Св. Александър Невски.

Иновацията в концепцията и архитектурното изпълнение на The Loft не остана незабелязана и броени месеци след откриването си, то се нареди сред най-иновативните пространства за събития сред 1000-те хотела от американската верига в цял свят. Селекцията, в която The Loft влезе, включва още трапезария с порцелан от 16 век в центъра на ботаническа градина в Амстердам, таен масонски храм с достъп от подвижно стълбище в Лондон, бална зала с хидравлична повдигаща се стълба, през която може да влезе лимузина в Дюселдорф и историческа ротонда в бивш военен бункер в Майнц.