Лишават от достъп до дълбоките тайни на държавата, НАТО и ЕС 90-100 висши чиновници

ДАНС отне правото на президентския съветник Илия Милушев да чете документи с гриф “Строго секретно”, но съдът му го върна

Пламен Узунов кандидатствал за този достъп, но му е отказан след ареста

Лишават от достъп до дълбоките тайни на държавата, НАТО и Евросъюза между 90 и 100 висши български чиновници всяка година. Пътят на отказите тръгва от решения на спецслужбите, които трябва да се потвърдят от Държавната комисия за сигурността на информацията (ДКСИ).

В тази група в един или друг момент са попаднали заместникът на Бойко Рашков в бюрото по контрол на СРС-та Георги Гатев, секретарят на президента Румен Радев Пламен Узунов, съветникът му по сигурност и отбрана Илия Милушев. Всички без Узунов са имали достъп до най-тайното ниво - “строго секретно”, за да изпълняват служебните си задължения.

Достъпът до класифицирана информация е евфемизъм, който означава достъп но секретна информация - по списъка от Закона за клесифицираната информация. Има 4 нива на достъп - Най-високто е “строго секретно”, следвано от “секретно”, “поверително” и за “служебно ползване”. При по-ниските нива такъв достъп е необходим практически на всички военослужещи, полицаи, служители в държавната администрация. За най-високото ниво се дава по списъка на длъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация.

Иначе казусът с отнемането на достъп стана популярен след като уволненият председател на ДАНС Димитър Георгиев обяви, че

силовият

вицепремиер

и служебен

министър е с

отнет достъп до

класифицирана

информация

Рашков бе председател на бюрото законтрол на специолните разузнавателни средства от 2013 до края на 2018 г., когато мандатът му приключва. Задачата на бюрото е да следи за законността на всички подслушвания и проследявания, които се разрешават в България.

Достъпът на Рашков е отнет на 23 април 2019 г., когато е само преподавател в УНСС. Този важен детайл подчертават медии, които видимо симпатизират на проблемите, които има Бойко Рашков с важните тайни.

В държавите-членки на НАТО, е

прието достъпът

до тайни да е

функционален, тоест принципът е need to know (нужда да знаеш - от англ). На когото трябва по работа, се дава такъв достъп - не може всеки да гледа тайните от лично любопитство.

Бойко Рашков автоматично получава достъп по право, когато е назначен за министър. Той вече коментира, че не е бил уведомен за отнемането през 2019 г., както е по закон, а и тогава достъп не му е и трябвал към датата на отнемането.

Иначе между 90 и 100 души годишно се лишават от правото да ползват класифицирана информация с решения, потвърдени от Държавната комисия по сигурност на информацията (ДКСИ), твърдят запознати, работили с тази материята. Те обаче са имали достъп до различни нива на класификация - обикновено най-ниските.

Това не е първият скандал с отнет достъп до класифицирана информация, в който се замесва името на служебния вицепремиер и вътрешен министър. През юли 2017 г. ДАНС лиши от държавни тайни тогавашния му заместник в бюрото по СРС-тата Георги Гатев. ДКСИ потвърди решението на ДАНС, както е по закон, а през март 2018 г. и Върховният административен съд (ВАС). Така Гатев напусна поста в бюрото предсрочно. Тогава Рашков го защити, включително и в интервю за “24 часа”, като подробно описа казуса.

ДАНС отне достъпа на Георги Гатев по предложение на прокуратурата заради информация, че е

помагал на

обвиняеми да

попълват искания

в бюрото

за проверка дали за тях са прилагани специални разузнавателни средства. Това са съдията Светлозар Георгиев, наскоро оправдан по обвинение за натиск над колежка, пловдивският прокурор Росен Каменов, наказан дисциплинарно от ВСС, защото лобирал за обвиняем, и плевенският бизнесмен Камен Балбузанов-Куката, срещу когото има две дела за престъпни групи.

Причината за отнемане на достъпа на Рашков след напускането на поста му обаче не са изявленията му при скандала с Гатев, твърди източник на “24 часа”. Отнемането на издаденото разрешение за достъп до класифицирана информация не се мотивира от ДАНС, а само се посочва правното основание за това.

Три са възможните варианти, които са описани в чл. 59 от Закона за защита на класифицираната информация. Първият е да е обявен за ненадежден за опазване на информацията. Вторият е нарушение на закона, което е създало опасност за интересите на държавата, и третият е нарушаване на Закона за защита на класифицираната информация. Уволненият зам.-председател на ДАНС Недялко Недялков отказа да съобщи защо е отнет достъпът до тайни на Рашков, но потвърди, че той го е разписал.

Срещу решението на ДАНС за отнемане няма жалба в ДКСИ и ВАС, какъвто е редът. Тези дела са секретни и не се оповестяват, защото отнемането на достъп до класифицирана информация също е държавна тайна с най-висок гриф на секретност по смисъла на закона. Публично известните случаи за тази процедура са

оповестени от

прокуратурата

и тя се е случила

по тяхна

инициатива

Такъв е казусът с Георги Гатев, Пламен Узунов и Илия Милушев.

Узунов, който е секретар на президента Румен Радев и съветникът на “Дондуков” 2 Илия Милушев бяха задържани на 9 юли по две отделни разследвания. Първият е обвинен за търговия с влияние заедно с бизнесмена Пламен Бобоков, а вторият, че е склонил служителка на Държавната агенция “Разузнаване” (ДАР) да изнесе секретни документи от службата.

Същият ден прокуратурата съобщи, че ДАНС е взела отношение за достъпа на двамата до класифицирана информация.

На Илия Милушев е отнето разрешението да ползва документи с гриф “Строго секретно”, каквито той има като съветник на президента и дългогодишен армеец. След това той обжалва решението на ДАНС пред ДКСИ, но комисията го потвърди. В съда обаче решението падна и Милушев остана с достъп до класифицирана информация с гриф “Строго секретно”.

По-интересен е казусът с Пламен Узунов. След задържането му и обвиненията срещу него ДАНС му отказва достъп до информация с гриф “Строго секретно”, но не му го отнема. Месец преди това в ДАНС са получили искане за проучване на Узунов, за да получи достъп до най-високото ниво на класифицирана информация. То е подписано от главния секретар на президентството и писмено съгласие на самия Узунов. Постът му е включен в списъка надлъжностите, за които се изисква достъп до класифицирана информация. Отказът на ДАНС да му даде достъп до “Строго секретно” обаче не означава, че Узунов не може да ползва по-ниските нива - “Секретно”, “Поверително” и за “Служебно ползване”.

За достъп до информация с гриф “Строго секретно” проучването е най-сериозно. То се издава за срок от 3 г. и след това се подновява. За да го получи проучваният кандидат, спрямо него могат да се прилагат специални разузнавателни средства, т.е. да бъде подслушван, сниман, следен, да се контролира електронната му комуникация и много други способи. Не е ясно дали Узунов е бил подслушван след като е започнало проучването му за достъп до най-големите тайни в държавата.