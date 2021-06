Kaufland България с нова работодателска кампания, насочена към бъдещи служители

Специално имиджово проучване потвърждава насоките за развитие на най-голямата частна работодателска марка у нас

От началото на месец юни Kaufland България поставя началото на нова мащабна работодателска кампания с името „Време е за ново начало“. Водещите й послания се основават на ключови приоритети, които компанията има по отношение на вътрешната култура в организацията, условията за устойчиво развитие и признание за служителите, отношенията в екипа, баланса между личен и професионален живот, възможностите за здравословно съчетаване на кариера и семейство.

Под слогана „Време е за ново начало“ Kaufland включва няколко призива към активно търсещите работа хора, които могат да станат част от голямото семейство на компанията. „Отвори нова страница“, „Започни сигурна работа“, „Покажи на какво си способен“, „Получи признанието, което заслужаваш“, „Балансирай работа и личен живот“, „Съчетай кариера и семейство“, „Радвай се на живота“ са отделните теми на кампанията, изведени от специален имиджов анализ на факторите, определящи избора на работодател за търсените кандидати.

Изводите са направени от представително панелно проучване, провело се онлайн в края на 2020 година и обхващащо 1030 души в 5 целеви групи - търсещи кариерни предизвикателства ученици, студенти и професионалисти в България, с различен опит и образование. Анализът на данните сочи, че Kaufland България се нарежда на една от водещите позиции по познатост в страната, сред всички включени компании от различни сектори, в това число бързо-оборотни стоки, търговия, банки, IT компании, мобилни оператори, петролни компании.

Проучването е проведено за Kaufland в няколко държави в Европа от Kantar - водеща британска агенция в управлението на данни, изследвания и анализи. Целта му е да регистрира възприятията и асоциациите на ключовите групи от кандидати за Kaufland като потенциален работодател. Нова част от панела на проучването дава данни за най-важните канали, които бъдещите служителите ползват, за да получат информация и чрез кои от тях кандидатстват, както и за ролята на социалните медии и мрежи в развитието на процеса.

Търговската верига има цялостна стратегия за управление на човешкия капитал, в която водеща е грижата за хората. Като част от големия екип на Kaufland всеки човек получава възможност за развитие в компанията, шанс за допълнителна квалификация, прозрачна обратна връзка за своята работа и менторство. Доказателство за това е фактът, че близо 80% от всички ръководители в компанията са развили кариерния си път вътрешно, а малко над 55% от тях са в компанията повече от 3 години.

Kaufland осигурява на своите служители сигурно работно място, конкурентно възнаграждение и обширен пакет от социални придобивки, който компанията непрекъснато се стреми да надгражда, годишни профилактични прегледи, обучения и семинари за повишаване нивото на професионалните и личностни умения, обучителни програми, програми за управление на таланти и възможности за международна кариера и знания в един от най-динамичните сектори.

Вече трета година Kaufland провежда своя най-голям проект за развитие на млади таланти "Управители на бъдещето". Всяка година търговската верига приема и своите дуални ученици, a между 70 и 100 ученици преминават през дългогодишната практикантска програма на компанията. От няколко месеца Kaufland стартира и поредица безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow, които целят да запознаят отблизо младежи с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества.

Благодарение на успешните си работодателски практики три поредни години Kaufland България е сертифицирана като Топ работодател от международния независим институт Top Employers Institute. В началото на годината Kaufland България бе официално обявена за "Препоръчан работодател" в проучване на сдружение "Общност за човешки ресурси в България", Bulgarian HR Community и To the Top Agency. Успоредно с това, компанията получи две отличия в тазгодишното издание на Employer Branding Awards на b2b Media, където беше обявена за Employer Brand Leader на годината и спечели I-во място в категорията „Employer Branding Idea (in pandemic times)“ за реализирането на кампаниите „АзПомагам“ и „Разчитайте на нас“, с фокус върху своите служители с техните най-силни качества. Отново за кампанията „Разчитайте на нас“ Kaufland получи отличие по отношение на своята работодателска политика от BAPRA Bright Awards 2021. В проучването на ManpowerGroup България, провело се в периода февруари – април 2021 г. за очакванията, нуждите и нагласите на младите таланти към компаниите в страната, Kaufland се нареди сред най-предпочитаните от студентите работодатели у нас.

Повече за „Време е за ново начало“ можете да видите на Време е за ново начало| Kaufland.

Повече за работодателската политика на Kaufland можете да научите на kariera.kaufland.bg.