Ердоган обеща да спаси морето от бедствието на морската слуз

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обеща днес да спаси Мраморно море от епидемията от морска слуз, която разтревожи биолозите и еколозите, съобщава Асошиейтед прес.

Морската слуз представлява органична материя, за чието разпространение според учените допринасят изменението на климата и замърсяването. Тя съдържа голямо разнообразие от микроорганизми.

Явлението обхвана Мраморно море, както и съседните участъци от Черно и Егейско море.

Президентът Ердоган заяви, че нетретираните отпадъци, изхвърляни в Мраморно море, и климатичните промени са причинили изобилието от морска слуз. Истанбул, най-големият град в Турция с около 16 милиона жители, фабрики и индустриални комплекси, граничи с морето, предаде БТА.

Морската слуз достигна безпрецедентни нива тази година в Турция. Тя се вижда над водата като слизеста сива покривка край бреговете на Истанбул и съседните окръзи.

Ердоган заяви, че е инструктирал министерството на околната среда и градоустройството да се е координира с други институции, общински органи и университети в борбата с този феномен. Екипи инспектират съоръженията за преработка на отпадните води и твърдите отпадъци, както и други потенциални замърсители, посочи той.

"Ние ще спасим нашето море от бедствието на морската слуз", обеща Ердоган. "Ние трябва да предприемем тази стъпка без отлагане".

Турският президент участва днес в церемония за отбелязване на Световния ден на екологията.

