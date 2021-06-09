Вижте всички кандидати за депутати в 1-и МИР Благоевград

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
1.Людмила Александрова Костадинова
2.Елица Ненкова Димова
3.Венцислав Наков Наков
4.Александър Пламенов Стамболийски
5.Вероника Руменова Темелкова
6.Станислав Илиев Илиев
7.Стефан Василев Попов
2 - ПП "Свобода"
Огнян Николаев Симеонов
Иван Георгиев Генов
3 - БНС(НД)
1.Йордан Стоянов Манасиев
2.Александър Веселинов Новаков
3.Мартин Серьожев Вътев
4.Илия Любенов Юсев
5.Ивайло Симеонов Симеонов
6…………………………
7.Тодор Стоянов Манасиев
8.Иван Славчов Маджарски
9.Христо Димитров Дашев
10.Димитър Йорданов Слатински
11.Николай Георгиев Балтаджиев
4 - "БСП за България"
1.Георги Георгиев Михайлов
2.Любен Илиев Милев
3.Новко Аспарухов Попов
4.Любомир Митков Георгиев
5.Богдан Емилов Боцев
6.Методи Менчев Атанасов
7.Пламен Спасов Ботев
8.Николай Кирилов Георгиев
9.Димитър Георгиев Юнчов
10.Александър Борисов Сливков
11.Христо Атанасов Паралинов
12.Валери Крумов Миленков
13.Илиян Димитров Синадинов
14.Кирил Пецев Пецев
15.Исмет Кязимов Ходжов
16.Владимир Иванов Баряков
17.Бойко Добромиров Юзекчиев
18.Крум Викторов Костадинов
19.Пламен Богданов Белниколовски
20.Костадин Красимиров Харисков
21.Димитър Иванов Самодумов
5 - "ГЕРБ-СДС"
1.Росен Димитров Желязков
2.Бисер Николов Михайлов
3.Георги Запрев Динев
4.Стоян Костадинов Стоев
5.Емил Серафимов Тончев
6.Александър Иванов Мацурев
7.Никола Любенов Джингаров
8.Наташа Атанасова Стоянова
9.Николая Валентинова Илиева
10.Елена Димитрова Ташкова
11.Николай Стоянов Стоянов
12.Мехмед Юсуф Мюхтар
13.Атанас Кирилов Чолаков
14.Никол Янкова Тимева – Митрева
15.Ваня Кирилова Гатдерова
16.Любомир Валентинов Богоев
17.Георги Иванов Матеев
18.Мартин Петров Златарски
19.Александър Николаев Петков
20.Михаил Георгиев Тонков
21.Ангел Димитров Шопов
22.Стефан Апостолов Апостолов
6 - "Атака"
Кристиян Роберт Димитров
Павел Георгиев Петелов
Весела Георгиева Хараланова
7 - ДПС
1 Халил Реджепов Летифов
2 Йордан Кирилов Цонев
3 Елхан Мехмедов Кълков
4 Ибраим Ибраимов Зайденов
5 Джалил Селим Бошнак
6 Осман Османов Мисирков
7 Сайфедин Мехмед Джурин
8 Фатима Исмаил Йълдъс
9 Ивайло Иванов Червилов
10 Ахмед Ахмед Гогунч
11 Хюсни Сабитов Имамов
12 Реджеп Бакия Черкез
13 Крум Георгиев Попов
14 Зелха Хюсеин Караасан
15 Асан Рушанов Топов
16 Реджеп Мустафов Бильов
17 Здравка Димитрова Гешева
18 Рамзи Рамзиев Шикиров
19 Яхя Мустафа Сантур
20 Красимир Пиринов Аликов
21 Хамид Шезаиев Юсниев
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Мая Божидарова Манолова-Найденова
Валентина Василева Василева-Филаделфевс
Албина Алексеева Анева-Томова
Валери Бориславов Смиленов
Вангел Димитров Арабаджиев
Надежда Данаилова Самарджиева
Илиян Ангелов Ушев
Кирил Венциславов Атанасов
Мария Иванова Радойкова
Емил Атанасов Мицев
Георги Илиев Япов
Мария Георгиева Василева
Васил Петров Астинов
Стефан Кирилов Стойчев
Соня Спасова Маркова
Никола Димитров Шарков
Виолета Николаева Георгиева
Емил Бориславов Дерменджиев
Иво Атанасов Стоянов
Малина Антонова Балабанова
Нора Анчева Симеонова
Траян Господинов Господинов
9 - ПП "МИР"
Христо Георгиев Ямболиев
Георги Иванов Кефалов
Милена Георгиева Вацова
Анелия Руменова Парапунова
Илия Иванов Рангелов
Лъчезар Христов Бонев
Радина Ангелова Радковска
Екатерина Райкова Джурова
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Екатерина Благоева Петрова
Веселин Гатев Атанасов
Божидар Кирилов Кръстев
11 - "Възраждане"
Цончо Томов Ганев
Цвета Валентинова Рангелова
Александър Сотиров Стойков
Марин Христов Маринов
Димитринка Любомирова Ненкова
Валентин Росенов Кирилов
Николай Димитров Янчев
Костадинка Стоянова Джагълова
Иван Тодоров Самоковарев
Станислав Антонов Янев
12 - ПП "Подем"
Георги Иванов Матеев
Малин Георгиев Янков
13 - ПП "Бригада"
Арбен Ефремов Хавальов
14 - ПП "Пряка демокрация"
Ивайло Иванов Стефанов
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
1.КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ КАЧУЛЕВ
2.АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ТОМОВ
3.РОСИЦА ЕНЧЕВА ВЯТРОВА
4.СТОЯН ГЕОРГИЕВ КАДИЙСКИ
5.АЙДЪН МЕХМЕД МОЛЛА
6.НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ ДОНКОВ
7.ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА КОЦИНОВА
8.ВЛАДИМИР ДИМОВ РУНКЬОВ
9.МАРИН ГЕОРГИЕВ ЛИПУШЛИЕВ
10.ДИМИТЪР ТОМОВ БОЖИНОВ
11.МАРИО ИЛИЕВ ТОПАЛОВ
12.ТАСИМ ТАСИМ МЕРСИМ
13.НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МАРИНОВ
14.АТАНАСКА ХРИСТОВА ДОСИ
15.АЛЕКСАНДЪР БОЖАНОВ ТАЧКОВ
16.АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ БОРИЛОВ
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Ангел Чавдаров Джамбазки
Стоян Радков Божинов
Елена Владимирова Ангелинина
Георги Валентинов Батев
Полина Борисова Стамчева
Ивелин Емилов Терзийски
Биляна Василева Маринова
Стефан Василев Шербетов
Саша Илиева Ласина
Илия Ангелов Малкочев
Иван Йорданов Стоянов
Велик Лазаров Филчев
Павлин Данков Пенков
Костадин Георгиев Кръжин
Невена Сашева Ганчева
Христо Ставров Филатов
Борис Вангелов Борисов
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Стоян Йорданов Великов
Пирин Асенов Несторов
Ибрахим Адем Молла
Владимир Николов Живков
Васил Георгиев Костов
Димка Василева Попстоянова
Величка Кръстева Великова
Райна Димитрова Златкова
Спас Христов Попов
18 - "Партия на зелените"
Емил Димитров Грозданов
Добрин Стефанов Балтов
Станислав Иванов Тасев
Георги Атанасов Вакъвчиев
Валентин Стойчев Текелов
Минчо Иванов Ковачев
Върбан Маринов Вутов
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
Златка Ангелова Типова
Димо Пенчев Димов
Биляна Йорданова Трайкова
Маргарет Пламенова Димова
Яница Георгиева Иванова
20 - ПП "Глас народен"
Моника Младенова Константинова
Мартин Трифонов Илиев
21 - ПП "Републиканци за България"
Цветан Генчев Цветанов
Атанас Станкев Камбитов
Даниела Юриева Пидева
Таня Николова Халилова
Александър Георгиев Марков
Мирослав Иванов Хаджиев
Христо Петров Шумаров
Даниела Красимирова Велинова
Радостина Георгиева Боинска
22 - ПП "Има такъв народ"
Илко Стоянов Стоянов
Георги Захаринин Попов
Христо Валериев Гушков
Анита Петрова Коцелова
Янко Кирилов Богоев
Мария Любенова Чобанова
Фикрет Алилов Гегов
Мирослав Валериев Кюпов
Димитрина Иванова Николова
Гълъбица Николова Спахиева-Мачкова
Георги Атанасов Цонев
Петър Евгениев Динчев
Феим Феимов Атипов
Иван Георгиев Иванов
Йосиф Атанасов Манев
23 - "Демократична България"
Иван Йорданов Димитров
Виктория Константинова Каракостова-Нешева
Владимир Славев Миленков
Мария Михайлова Георгиева
Наталия Петрова Димитрова-Попова
Борис Богданов Джолев
Георги Викторов Мавродиев
Василиса Павлова Валеова
Благой Алексеев Горанов
Владимир Евгениев Милушев
Спас Митков Митев
Никола Илиев Тафров
Катя Аврамова Симеонова- Гошева
Захари Георгиев Витанов
Андрей Николаев Ковачев
Калоян Томов Ханджийски
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