Вижте всички кандидати за депутати в 4-и МИР Велико Търново

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Малинка Ангелова Тонова-Иванова
Йордан Антонов Яков
Светла Живкова Петкова
Петър Божков Владимиров
Веселин Руменов Величков
Ива Енчева Тодоранова
Николай Тодоров Божков
Стела Антонова Митева
Илия Йорданов Митев
Димитър Антонов Шопов
Радослава Николова Стефанова
Веселин Иванов Драганов
Ваня Ангелова Димитрова
Ваня Наумова Джонгова
Стоян Стефанов Христов
Стоян Хубанов Кабакчиев
2 - ПП "Свобода"
Бахредин Салиев Салиев
Радка Маринова Душева
Емил Сашев Стефанов
Красимир Радев Александров
3 - БНС(НД)
Димитър Маринов Димитров
Тодор Веселинов Томев
Николай Георгиев Балтаджиев
Кристиян Михайлов Иванов
Катрин Ивайлова Симеонова
ОТКАЗВА
Мартин Найденов Николов
4 - "БСП за България"
Явор Руменов Божанков
Анета Кирилова Маноилова-Григорова
Антоанета Ангелова Анчева
Севдалина Илиева Димитрова-Енева
Михаил Тодоров Михалев
Румен Стефанов Павлов
Петър Христов Димитров
Елена Стилиянова Григорова
Емилия Атанасова Жилиева
Мирослава Иванова Ганчева
Грета Пламенова Данкова
Альоша Красимиров Кушлов
Петя Димитрова Филипова
Мелек Алиева Кюрдова
Йордан Маринов Дончев
Наталия Владимирова Сотирова
5 - "ГЕРБ-СДС"
Костадин Георгиев Ангелов
Венцислав Ангелов Спирдонов
Димитър Стойков Николов
Станислав Иванов Стоянов
Георги Петров Недев
Любомира Симеонова Попова
Станислава Красимирова Стоянова
Росица Тодорова Димитрова
Детелина Кирилова Борисова
Николен Веселинов Стойнов
Валентин Василев Точков
Бончо Любомиров Генчев
Венцислав Милков Георгиев
Цветелин Георгиев Йорданов
Константин Тодоров Саралиев
Стефан Иванов Ангелов
6 - "Атака"
Десислав Славов Чуколов
Огнян Петров Георгиев
Петър Ваков Митев
7 - ДПС
Мастън Османов Мастънов
Фатме Билялова Етемова
Гюнай Мюмюнов Далоолу
Сунай Хасанов Мунков
Мъстън Феимов Еминов
Ивелин Якимов Розинов
Алекбер Исмет Абил
Стефчо Иванов Алипиев
Атанас Дончев Бъчваров
Федя Зафиров Дервишев
Санер Гюнай Узунали
Елеонора Бориславова Марева
Ердинч Басри Хюсеин
Едиз Ниязиев Акифов
Ипек Синан Рушидова
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Арман Агоп Бабикян
Цветомир Емилов Енев
Виолета Иванова Блажева
Силвия Тодорова Кирилова
Пламен Петков Христов
Адем Юсуф Шабан
Васил Божанов Трифонов
Мирослав Николаев Паничаров
Александър Венциславов Върбанов
Мария Иванова Стоянова
Нина Василева Петрова-Дянкова
Петя Тодорова Иванова
Маргарита Ганева Косева
Антон Георгиев Семерджиев
9 - ПП "МИР"
Георги Петров Славчев
Милко Иванов Милков
Мартин Петров Янев
Росен Ганчев Андонов
Мирослава Руменова Велева-Радкова
Мирослав Христов Христов
Димитър Колев Димитров
Бисер Георгиев Цанков
Йордан Стефанов Димитров
Станчо Василев Чакалов
Галин Захариев Цуцулов
Петър Петков Иванов
Тихомир Георгиев Димитров
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Андриан Михайлов Петков
Андриан Юлианов Колев
Никола Димитров Лазаров
Антоанета Ангелова Петкова
11 - "Възраждане"
Елена Цонева Гунчева
Станислав Добринов Стоянов
Александра Тодорова Трифонова
Пенчо Йорданов Пенчев
Любомир Георгиев Иринчев
Иван Пламенов Георгиев
Светослав Тодоров Тодоров
12 - ПП "Подем"
Няма регистрирана листа
13 - ПП "Бригада"
Ирена Драганова Косева
Асен Владимиров Велев
14 - ПП "Пряка демокрация"
Никола Димитров Додов
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Евгени Георгиев Стоилов
Иван Денчев Кънчев
Борислав Димитров Димитров
Валери Стоянов Стойчев
Иван Петров Петров
Милен Добрев Минчев
Недрет Ибриямов Неджипов
Десислава Койчева Петрова
Светлана Симеонова Лазарова
Галина Стефанова Радоева
Мая Сашева Русанова
Зоя Събинова Раднева
Аксения Рашкова Антонова
Мариян Тодоров Димитров
Златин Светомиров Парапанов
Георги Христов Богданов
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Милен Василев Михов
Антон Василев Стоев
Пенчо Василев Чанев
Тервел Димитров Марчев
Христо Венелинов Беремски
Севим Сабриева Азизова
Юлия Илиева Тонкова
Тодор Генчев Тодоров
Пламен Стефанов Борисов
Мирослав Николов Гълъбов
Веселин Маргаритов Марчев
Веско Костадинов Лазаров
Ивета Стоянова Кабакчиева
Йордан Тодоров Грозданов
Петър Стоянов Зангов
Евгени Петков Коев
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Николай Симеонов Малинов
Стефан Иванов Анчев
Радко Любенов Ханджиев
Цвета Владимирова Попова
Светлана Ненчева Лакова
Калина Тодорова Папазова-Ненова
18 - "Партия на зелените"
Йордан Богданов Богданов
Селвис Севгин Ибрахим
Христо Николов Христов
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
1.Наталия Олег Шулика –Фотакиева
2.Румяна Петрова Панайотова
3.Йоан Стефанов Лудев
4.Любен Николов Лалев
5.Юлиян Косев Костов
6.Пламен Николов Василев
7.Ваньо Евгениев Шарков
20 - ПП "Глас народен"
Даниел Сашев Пулов
Мариета Йорданова Гвоздиева
Светозар Венциславов Кенаров
Свилен Величков Христов
Илиян Ефремов Илиев
21 - ПП "Републиканци за България"
Цветан Генчев Цветанов
Пламен Росенов Маринов
Иван Илиев Николов
Красимир Йорданов Кирилов
Снежана Минчева Стефанова
Фикред Лютфиев Ферадов
Андрей Маринов Маринов
Мартин Георгиев Димитров
Николай Стефчев Драков
Иван Веселинов Станев
22 - ПП "Има такъв народ"
Андрей Иванов Чорбанов
Момчил Кунчев Иванов
Христо Михайлов Дочев
Силвия Маринова Николова
Боян Димитров Йорданов
Борис Кирилов Китанов
Ивайло Николаев Бобев
Николай Стоянов Куцаров
Надежда Николаева Николова
Цветомил Стефанов Стефанов
Мирела Боянова Желязкова
Цветомила Йорданова Димова–Чобанова
Велико Георгиев Великов
Светлозар Иванов Димитров
Ивелин Ванев Иванов
Диана Петровна Симеонова
23 - "Демократична България"
Калоян Милков Янков
Людмила Николаева Илиева
Мавроди Евстатиев Калейнски
Любомир Христов Марков
Елена Светославова Чамуркова
Владислав Димитров Иванов
Иван Марианов Христов
Ивайло Владимиров Вълчев
Елиз Диндарова Караманлиева
Стелиян Красимиров Маджаров
Христо Димитров Димитров
Светлозар Методиев Влайков
Елена Стоянова Димитрова
Мария Иванова Петрова
Кирил Пенев Колев
Цветозар Илиев Цачев
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