Вижте всички кандидати за депутати в 3-и МИР Варна

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
1. Калуди Купенов Калудов
2. Любомир Кирилов Дончев
3. Маринела Лъчезарова Арабаджиева
4 .Дарина Василева Добрева
5. Елица Атанасова Кръстева - Дончева
6 .Васил Славчев Николов
7. Милка Димитрова Добрева
8. Бойко Паунов Бойчев
2 - ПП "Свобода"
Дарина Недева Тодорова
Здравко Симеонов Симеонов
Любен Иванов Станоев
Иван Димитров Иванов
3 - БНС(НД)
1.Наум Асенов Наумов
2.Светла Николаева Пенева
3.Даниел Иванов Атанасов
4.Силвия Максимова Атанасова
5.Боян Стефанов Жинов
6.Христо Огнянов Христов
7.Илиян Максимов Гигов
8.Иван Танев Танев
9.Мартин-Кръстю Христов Кожухаров
10.Стоян Петров Стоянов
11.Мирослав Йорданов Николов
12.Даниел Веселинов Тръстенишки
13.Цветан Огнянов Петров
14.Анна Йорданова Пенчева
4 - "БСП за България"
1.Корнелия Петрова Нинова
2.Борислав Гуцанов Гуцанов
3.Филчо Кръстев Филев
4.Павел Енев Раличков
5.Маринела Иванова Грудева
6.Ирена Андреева Георгиева
7.Милен Банков Гочев
8.Мирослав Сотиров Коларов
9.Валентин Стоянов Вълчев
10.Иван Борисов Великов
11.Валентина Чернева Христова
12.Драгомира Иванова Чернева
13.Нина Стоянова Каракашева
14.Станислав Боянов Тасков
15.Маргарита Петкова Тодорова
16.Димитър Валентинов Янев
17.Павел Красимиров Лозанов
18.Жанет Драганова Димчева
19.Деспа Маринова Точева
Константина Николова Ангелова
21.Радослав Ганев Йовков
22.Атанас Атанасов Куртинов
23.Димитър Иванов Мантаров
24.Тодор Росенов Петров
25.Марин Славчев Черкезов
26.Дияна Валентинова Карамфилова
27.Габриела Владкова Цветкова
28.Галин Николов Трифонов
29.Даниел Любенов Любомиров
30.Христо Веселинов Василев
5 - "ГЕРБ-СДС"
1. Костадин Георгиев Ангелов
2. Юлиян Белчев Станев
3. Красен Кирилов Кралев
4. Павел Алексеев Христов
5. Лидия Велик Маринова
6. Славена Димитрова Точева
7. Мартин Петров Андонов
8. Медиха Енвер Мехмед-Хамза
9. Мария Златкова Димитрова
10. Юлияна Атанасова Боева
11. Бранимир Николаев Балачев
12. Димо Владимиров Димов
13. Мирослав Боянов Георгиев
14. Ирина Тодорова Делчева
15. Димитър Стоянов Тодоров
16. Владимир Димитров Ненков
17. Данко Георгиев Калчев
18. Станка Парушева Тодорова
19. Найден Неделчев Андонов
20. Ивайло Илиев Илиев
21. Руслан Здравков Тошев
22. Гюлейдин Исмаил Кязим
23. Николай Димитров Костадинов
24. Невена Любомирова Иванова
25. Станислав Георгиев Иванов
26. Николай Георгиев Няголов
27. Николай Стоянов Малев
28. Нелия Жекова Жекова
29. Станислав Димитров Йорданов
30. Бранимир Георгиев Георгиев
6 - "Атака"
1 Волен Николов Сидеров
2 Николай Георгиев Караколев
3 Живка Койчева Костова
4 Венцислав Александров Стефанов
5 Александър Георгиев Атанасов
6 Томи Николов Томов
7 Марин Петров Маринов
8 Росица Тодорова Стоянова
9 Красен Маргаритов Проданов
10 Георги Бориславов Желязков
11 Грациела Данкова Димитрова
12 Маргарита Димитрова Проданова
13 Милен Сашев Маринов
14 Николай Николаев Джуров
15 Илия Христов Йовчев
7 - ДПС
Ерджан Себайтин Ебатин
Сали Мехмедов Табаков
Хюсни Осман Адем
Хълми Сейфиев Белев
Рюян Невзатов Ризов
Сабри Мустафов Сабриев
Мерткан Аптулов Ибрямов
Сали Светославов Любенов
Васил Георгиев Алексиев
Айше Мехмед Кадир
Адиле Сабриева Кямил
Месут Ердинч Рушид
Айдън Мустафа Байрам
Ахмед Ахмед Идриз
Мехмед Хасанов Хасанов
Нурай Ахмед Басри
Севим Тезжан Мустафа
Али Бекиров Хасанов
Шефкет Муталиб Шевкет
Мустафа Али Ибрям
Алтер Реджебов Ахмедов
Ефкан Сезгин Назиф
Ведат Ахмет Сакаллъ
Евгин Мюрселов Незиров
Сечкин Халил Мехмед
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Татяна Дончева Тотева
Владимир Боянов Върбанов
Димитър Симеонов Костадинов
Лъчезар Александров Алексиев
Стоян Иванов Иванов
Миглена Петрова Куртева
Юлия Тотева Малешкова
Никита Олегович Кацарски
Николай Иванов Мирчев
Пламен Петров Василев
Мария Тодорова Тодорова
Росен Георгиев Георгиев
Николай Стойков Огнев
Добринка Ангелова Иванова
Димитър Красимиров Минчев
Димо Колев Колев
Красимир Николов Костов
Велико Славов Великов
Кристин Хари Ованезова
Павел Георгиев Николов
Надя Трифонова Аврамова
Георги Величков Станчев
Мария Йорданова Николова
Мартина Петрова Едрова
Драгомир Стойков Демиров
Валентин Георгиев Василев
Даниела Иванова Нанчева
Мария Василева Никова
Петър Върбанов Радушев
Светлозар Стоянов Златев
9 - ПП "МИР"
Симеон Ананиев Ананиев
Злати Василев Иванов
Виржиния Киркор Авшарян
Ангел Минчев Момчев
Милена Колева Димитрова
Борислав Николаев Бонев
Мариана Георгиева Куртева
Стоян Иванов Цанев
Красимир Иванчев Жейнов
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Самуил Стефанов Иванов
Валентина Йорданова Пръвчева
Ванина Илиянова Савова
Атанас Янков Павлов
11 - "Възраждане"
Костадин Тодоров Костадинов
Николай Кръстев Костадинов
Веселин Миленов Вешев
Георги Иванов Георгиев
Юлиян Каменов Губатов
Никола Ангелов Димитров
Ивайло Иванов Хъневски
Станислав Добринов Стоянов
Румяна Ангелова Ненова-Вешева
Даниела Петкова Векова
Светослав Тодоров Тодоров
Георги Ангелов Георгиев
Венцислав Михайлов Георгиев
Дилян Руменов Григоров
Димитринка Тодорова Дамянова
Галин Стоянов Иванов
Ивелина Янкова Матева
Павлин Младенов Пенев
Марин Минков Попов
Маргарита Василева Иванова
Ивайло Георгиев Капитанов
Диана Димитрова Неделчева
Светослав Тодоров Йорданов
Диян Йорданов Атанасов
Николай Петков Цонев
12 - ПП "Подем"
1. ПАВЛИНА ПЕТРОВА ИВАНОВА
2.ЙОАНА ПЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
3.ЖЕНЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА
4.ВЕРОНИКА СЕВДАЛИНОВА ИВАНОВА
5.АНЕТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
6.СВЕТЛЮ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
7.КАЛОЯН СЕВДАЛИНОВ ИВАНОВ
13 - ПП "Бригада"
Петър Евтимов Евтимов
Владимир Гроздев Русев
14 - ПП "Пряка демокрация"
Иван Димитров Казаков
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
1 КРИСТИЯН ВЕСЕЛИНОВ БОГОЕВ
2 ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ГУНЕВ
3 ТОДОР ИВАНОВ СЛАВОВ
4 ДЕСИСЛАВ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
5 БЕЛОСЛАВА САШКОВА ХРИСТОВА
6 БОЖИДАР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
7 СВИЛЕН ОГНЯНОВ КРЪСТЕВ
8 ГАЛИН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ
9 ЦВЕТЕЛИН ПЛАМЕНОВ ЦОНЕВ
10 НАДКА ДАНЧЕВА ЙОНОВA
11 ТОДОР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
12 НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КОЛЕВ
13 ДОБРИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
14 отказ за регистрация
15 СТАНКА СТЕФАНОВА ВИЧЕВА
16 СИЯНА ЛЪЧЕЗАРОВА ПЕТКОВА
17 КАЛИН ЖЕЛЯЗКОВ КОСТАДИНОВ
18 ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ ВЕЛИКОВ
19 НАТАЛИЯ ЯВОРОВА ДОНЕВА
20 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
21 отказ за регистрация
22 ГЕОРГИ МАРИНОВ СТОЯНОВ
23 ИЛИЯН ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ
24 МИЛЕН ВАСИЛЕВ СЪБЕВ
25 отказ за регистрация
26 ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
27 СВЕТЛА ИВАНОВА АТАНАСОВА
28 ЕЛЕНА БОРИСЛАВОВА АНГЕЛОВА
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Ангел Чавдаров Джамбазки
Полина Цветославова Цанкова – Христова
Иван Димов Иванов
Теодор Димитров Карбов
Веселин Йорданов Кунчев
Венцислав Сивелинов Сивов
Илиян Иванов Карагьозов
Николай Павлов Почеканов
Стелян Христов Любославов
Николай Тодоров Евтимов
Стелияна Ивайлова Иванова
Вела Георгиева Христова
Николай Йовчев Николаев
Деница Любомирова Адамова
Георги Александров Александров
Красимир Кирилов Кондов
Пламен Миланов Георгиев
Антон Василев Стоев
Красимир Ганчев Николов
Елисавета Симеонова Колева
Теодор Минчев Кулев
Златина Лазарова Любенова
Димитър Радев Димитров
Радостин Мирославов Морфов
Станислава Илиева Грозданова
Симеон Николаев Николов
Петър Атанасов Атанасов
Каприел Харутюнов Папазян
Емил Цветанов Шопов
Владимир Добромиров Манасиев
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
1. Иван Асенов Атанасов
2.Георги Димитров Андреев
3. Петър Георгиев Георгиев
4. Вилиян Кръстев Кръстев
5.Емил Митков Басаров
6.Венцислав Антонов Савов
7.Венцислава Николаева Олянова
8.Мая Петрова Костадинова
9.Силвия Георгиева Георгиева
18 - "Партия на зелените"
Анна Георгиева Кирилова
Галин Колев Балчев
Златка Янева Георгиева
Георги Пасков Стамболов
Иво Красимиров Димитров
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
1. Петър Стефанов Москов
2. Наталия Олег Шулика- Фотакиева
3. Атанас Петров Атанасов
4. Снежина Пламенова Желязкова
5. Борислав Христов Борисов
6. Григорян Енчов Григоров
7. Нели Великова Борисова
8. Росен Андреев Мамаров
9. Светослав Божидаров Гочев
10. Велизар Йорданов Обрешков
20 - ПП "Глас народен"
Светослав Емилов Витков
Александър Христов Демирев
Искра Ангелова Димитрова
Веселин Асенов Белоконски
Венцеслав Василев Петров
Симеон Георгиев Златарев
Светозар Стефанов Стефанов
Марин Маринов Маринов
Николай Колев Диков
21 - ПП "Републиканци за България"
Панайот Николов Кискинов
Красимир Георгиев Димов
Росица Илиева Стоева
Борис Любомиров Луков
Нели Христова Вълчева
Асен Петев Христанов
Силвия Мариянова Димитрова
Нели Рускова Петрова
Георги Желев Славов
Димитър Недялков Коларов
Момчил Киров Василев
Дарина Цветанова Цонева
Христо Драгомиров Гичев
Ивелин Васков Пенев
Добринка Тодорова Йорданова
Стефка Стоянова Румънецова
Георги Николаев Георгиев
Десислава Иванова Фотева
Нериман Сюлейманова Мустафова
Цветан Ненов Банков
Гергана Василева Славова
Десислава Стоянова Христова
Павлин Стилиянов Мирчев
Роса Василева Колева
22 - ПП "Има такъв народ"
1. Филип Маринов Станев
2. Ивайло Христов Христов
3. Ивайло Красимиров Кожухаров
4. Александър Благовестов Тодоров
5.Кирил Сашев Симеонов
6.Галина Иванчева Димитрова
7.Димо Ангелов Хътов
8.Марина Дамянова Филипова
9.Едвин Исмаил Васви
10.Янко Георгиев Янков
11.Ивайло Симеонов Костадинов
12Митко Георгиев Стоянов
13.Милен Росенчев Георгиев
14.Иван Атанасов Чимляров
15.Юлиян Георгиев Минчев
16.Станислава Божидарова Иванова-Ганчева
17.Александрина Николаева Димитрова
18.Васил Валентинов Дончев
23 - "Демократична България"
Стоян Александров Михалев
Ивайло Христов Митковски
Стела Димитрова Николова
Мария Иванова Ангелова-Дойчева
Николай Гергинов Танчев
Дора Костова Димитрова
Валентин Йорданов Йорданов
Боян Димитров Керемидчиев
Евгений Станимиров Йосифов
Марияна Колева Захариева
Лъчезар Евгениев Попов
Васил Владимиров Андров
Емил Димитров Енев
Димитър Стойчев Филипов
Марин Георгиев Щерев
Любомир Евстатиев Македонски
Момчил Тодоров Тачев
Васко Миланов Василев
Николай Антонов Капитанов
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