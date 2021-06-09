Вижте всички кандидати за депутати в 2-и МИР Бургас

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината във 2-и МИР Бургас:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
1. Николай Росенов Колев
2. Мария Тодорова Янкова
3. Теодора Стоянова Маврова
4. Сезгин Давудов Караисмаилов
5. Маринела Лъчезарова Арабаджиева
6. Бистра Георгиева Вълчева
7. Цветелин Петков Петров
8. Дейвид Бисеров Борисов
9. Александър Георгиев Георгиев
10. Драгомир Роев Демирев
11. Ина Генчева Илчева
2 - ПП "Свобода"
1. Ивайло Дражев Атанасов
2. Николай Бойчев Николов
3. Петя Костова Динева
3 - БНС(НД)
1. Мартин-Кръстьо Христов Кожухаров
2. Иван Танев Танев
3. Мартин Найденов Николов
4. Стоян Петров Стоянов
5. Петър Иванов Иванов
6. Тодор Веселинов Томев
7. Катрин Ивайлова Симеонова
8. Катя Петрова Михайлова
9. Боян Стефанов Жинов
10. Христо Огнянов Христов
11. Мирослав Йорданов Николов
12. Даниел Веселинов Тръстенишки
13. Цветан Огнянов Петров
14. Анна Йорданова Пенчева
4 - "БСП за България"
1. Петър Георгиев Кънев
2. Юлия Трифонова Йоргова-Форд
3. Тодор Байчев Байчев
4. Андреана Красимирова Премянова-Янкова
5. Йордан Георгиев Петков
6. Валентин Янчев Славов
7. Виолета Желязкова Желева
8. Антон Боянов Коджабашев
9. Николай Асенов Тишев
10. Станимир Байчев Баев
11. Атанас Маринов Маринов
12. Аспарух Данчев Иванов
13. Таня Вълчева Иванова
14. Ибрахим Шукри Мустафа
15. Станислав Киров Едрев
16. Милена Георгиева Костадинова
17. Петя Тотева Илиева
18. Паруш Желев Парушев
19. Димитър Георгиев Гочев
20. Стоян Георгиев Стоянов
21. Кирил Ивов Узунов
22. Пенка Стоянова Кидерова
23. Румен Христов Николов
24. Динко Проданов Караиванов
25. Димитър Янков Овчаров
26.Павел Златков Стоянов
27. Анелия Георгиева Вичева
28. Йордан Георгиев Георгиев
5 - "ГЕРБ-СДС"
1. Любен Любенов Дилов
2. Жечо Дончев Станков
3. Деница Пламенова Николова
4. Галя Стоянова Желязкова
5. Димитър Бойчев Петров
6. Веселин Матеев Пренеров
7. Димитър Петров Петров
8. Драгомир Желчев Стефанов
9. Георги Тошков Вражев
10. Атанас Пламенов Костадинов
11. Иван Стефанов Вълков
12. Вежди Кемал Орманов
13. Андрей Стоянов Рунчев
14. Лазар Златков Налбантов
15. Огнян Христов Станков
16. Пеньо Николов Мечков
17. Владимир Добромиров Крумов
18. Атанас Паскалев Тодоров
19. Стефана Любенова Караджова
20. Венелин Рашев Радев
21. Ренета Тонич Георгиева
22. Борислав Красимиров Киров
23. Деян Йотов Йотов
24. Тодор Атанасов Колев
25. Тодор Михайлов Михалев
26. Анелия Тодорова Иванова
27. Ферди Байрамали Хюлми
28. Станислав Райков Андреев
6 - "Атака"
1. Анелия Желязкова Дулева
2. Стойка Христова Георгиева
3. Вълчо Трифонов Вълчев
4. Ивана Кирилова Димитрова
5. Стефан Кралев Стефанов
6. Добри Стефанов Добрев
7. Радко Пенчев Радев
8. Мариян Йорданов Иванов
9. Иван Георгиев Иванов
10. Иван Стоянов Тодоров
7 - ДПС
Севим Исмаил Али
Ешереф Кязим Ешереф
Фатме Хасан Рамадан
Ружди Хикмет Хаджен
Бейхан Али Мустафа
Хасан Абдурахим Хасан
Александър Георгиев Делчев
Елван Селяхтин Атилла
Хава Хюсеин Осман
Кадир Исмаил Ахмед
Мехмед Хасан Хамид
Хюсеин Адем Халил
Сезгин Хасан Кадил
Бехчет Ремзиев Емурлов
Севди Севим Емин
Айше Салиева Исуфова
Айхан Хикмет Азис
Мехмед Неджатин Хюсеин
Ибрям Али Ибрям
Васил Илиев Малчев
Сание Сейфиева Белева
Асен Асенов Михалев
Гюлсюм Мустафа Али
Джемиле Ахмед Ахмед
Мюмюн Мехмедов Халилов
Христо Димитров Ангелов
Юзджан Фаик Юмер
Ахмед Сюлейман Мехмед
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
1. Живко Иванов Табаков
2. Драгомир Георгиев Ошавков
3. Николай Николов Стоилов
4. Цветелин Георгиев Георгиев
5. Габриела Христова Гоцкова
6. Николай Тодоров Тодоров
7. Красимир Павлинов Петров
8. Юлияна Недялкова Мръчкова
9. Теодор Русланов Шейков
10. Милка Иванова Бодурова
11. Николай Димитров Гроздев
12. Георги Янакиев Янчев
13. Костадин Евгениев Андонов
14. Яна Неделчева Николова
15. Кремена Петрова Петрова
16. Даниел Атанасов Иванов
17. Боряна Георгиева Тодорова
18. Людмил Пламенов Илиев
19. Гергана Неделчева Георгиева
20. Николай Костов Стоянов
21. Ярослав Николаев Коюмджиев
22. Пламен Делев Делев
23. Станимир Митков Христов
24. Даниела Стоянова Стоянова
25. Златина Христова Христова
26. Кирил Андреев Василев
27. Павел Димитров Джованов
28. Георги Манолов Манолов
9 - ПП "МИР"
1. Радостин Симеонов Долчинков
2. Иван Киров Киров
3. Виолета Живкова Йовчева
4. Александър Николинов Добрев
5. Теменужка Андонова Иванова
6. Онник Харутюн Таракчиян
7. Венцислав Ангелов Иванов
8. Дилян Георгиев Колев
9. Теодор Христов Асърджиев
10. Милена Стоянова Стоянова
11. Виктор Георгиев Атанасов
10 - "България на разума и труда" (БТР)
1. Александър Руменов Пръвчев
2. Галина Христова Христова
3. Атанас Янков Павлов
4. Самуил Стефанов Иванов
11 - "Възраждане"
12 - ПП "Подем"
1. СТАНЧО ДИМИТРОВ СТАНКОВ
2. КОСТАДИН ПАРУШЕВ ДИМИТРОВ
3. МИРОСЛАВА СТАНЧЕВА СТАНКОВА
13 - ПП "Бригада"
1. Стела Петрова Стоянова
2. Миню Стайков Стайков
14 - ПП "Пряка демокрация"
1. Светлозар Анастасов Грудов
2. Иван Костадинов Костадинов
3. Георги Петров Димитров
4. Стойчо Георгиев Мънев
5. Мирослав Светлозаров Грудов
6. Николай Тодоров Керин
7. Дияна Атанасова Керин
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
1. Алберт Петросович Симонян
2. Димитър Константинов Тотев
3. Наджие Ахмед Хасанова
4. Георги Христов Богданов
5. Антонио Янчев Костадинов
6. Даниела Кирилова Кукучева
7. Никола Атанасов Курдов
8. Златин Светомиров Парапанов
9. Яни Ненов Илиев
10. Продан Веселинов Проданов
11. Силвия Ангелова Пърнецова
12. Александър Тошев Тодоров
13. Иван Добринов Боюклиев
14. Пламен Жечев Желев
15. Веселин Иванов Пашов
16. Елена Стефанова Попова
17. Ганка Иванова Кръстева-Василева
18. Стела Илиева Парапанова
19. Габриела Милкова Бойчева
20. Панчо Пенчев Панев
21. Светла Петкова Драгова
22. Снежана Илианова Радоева
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
1. Христиан Радев Митев
2. Николай Георгиев Стоянов
3. Радослав Петров Петков
4. Валери Димитров Ангелов
5. Тодор Стаматов Стаматов
6. Стоян Транев Транев
7. Щериана Валентинова Иванова
8. Боян Диянов Дяков
9. Емилия Аврамова Колева
10. Йорданка Лазаринова Симеонова
11. Огнян Иванов Цонев
12. Станислав Христов Тодоров
13. Денис Танчев Йовчев
14. Антон Жеков Стоянов
15. Александър Петков Загорчев
16. Коста Кирилов Влъчков
17. Цветелина Апостолова Мянкова
18. Марияна Николаева Лефтерова
19. Гинка Красенова Ангелова
20. Димитър Чанев Вълев
21. Ивайло Харалампиев Стаматов
22. Иван Митков Стоянов
23. Веселин Йорданов Кунчев
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
1. Павел Маринов Маринов
2. Димитър Стоянов Стоянов
3. Женя Димитрова Илиева
4. Кольо Атанасов Колев
5. Виляна Янкова Русева
6. Снежана Николова Никова
7. Нако Райнов Стефанов
8. Христо Бранимиров Щерьонов
9. Иво Веселинов Узунов
10. Добрин Илиев Баджаков
11. Александър Михайлов Томов
12. Станимир Недялков Станков
13. Симеон Веселинов Вутов
14. Руска Стефанова Иванова
15. Станислав Асенов Асенов
16. Георги Стоянов Димитров
17. Недялка Баева Баева
18. Захари Климентов Кирилов
18 - "Партия на зелените"
1. Алеко Константинов Кюркчиев
2. Йонко Йорданов Гергов
3. Илиян Панайотов Илчев
4. Недка Димитрова Иванова
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
1. Георги Василев Манев
2. Момчил Николов Момчилов
3. Елена Костадинова Атанасова
4. Иван Миленов Иванов
5. Неделчо Милчев Здравчев
6. Йордан Цветанов Иванов
7. Деян Денев Денев
8. Николай Стаматов Богов
9. Николай Желев Желев
10. Лидия Иванова Дренчева
11. Кирил Кирилов Начев
12. Христина Иванова Секлемова
13. Анжелина Здравкова Георгиева
20 - ПП "Глас народен"
1. Венцислав Николаев Ташев
2. Милен Костов Костов
3. Диляна Димчева Димова
4. Милен Стефанов Енчев
5. Костантин Миленов Костов
21 - ПП "Републиканци за България"
1. Виктор Владимиров Серафимов
2. Ангел Стефанов Рангелов
3. Шабан Махмуд Шабан
4. Гошо Иванов Атанасов
5. Димитър Костадинов Георгиев
6. Живко Великов Събев
7. Димитър Стоянов Калоянов
8. Александър Костадинов Събев
9. Александра Петрова Рачева
10. Васил Георгиев Йорданов
11. Боян Борисов Койнов
12. Михаил Ванев Ситев
13. Калина Иванова Димитрова
14. Георги Руменов Илиев
15. Пенка Иванова Палоши
22 - ПП "Има такъв народ"
1. Ивайло Ванев Вълчев
2. Християна Анастасова Тодорова
3. Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова
4. Николай Тончев Драгнев
5. Георги Николаев Султанов
6. Живко Илиев Канев
7. Найден Щерионов Пулакев
8. Драгомир Костадинов Костадинов
9. Росица Живкова Петрова
10. Велин Стефанов Величков
11. Евгений Митков Генчев
12. Росен Николов Костов
13. Никола Иванов Янакиев
14. Цветомир Динков Тачев
23 - "Демократична България"
1. Ивaйло Николаев Мирчев
2. Димитър Георгиев Найденов
3. Даниела Стоянова Божинова
4. Весела Петрова Райкова-Грекова
5. Николай Емилов Христов
6. Иван Тодоров Тодоров
7. Владимир Дуков Дуков
8. Румен Цветанов Велев
9. Татяна Димитрова Михова
10. Павлета Божидарова Георгиева
11. Мария Иванова Кирилова
12. Ваня Кръстева Кръстева
13. Димитър Генадиев Гайдов
14. Даниел Тодоров Колев
15. Ясен Георгиев Димитров
16. Иван Георгиев Иванов
17. Павлина Илиева Кушалиева
18. Николай Диянов Николов
19. Надя Милчева Недялкова- Колева
20. Костадин Иванов Проданов
21. Васил Костадинов Гюров
22. Надя Иванова Стойкова
23. Константин Атанасов Костадинов
24. Митко Пейчев Иванов
25. Теодор Стойчев Михайлов
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