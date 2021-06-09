Вижте всички кандидати за депутати в 2-и МИР Бургас

Агенцията по вписванията: Кое е вярното за новото ръководство на Александровска?

“Европа Директно Русе” ще е близо до гражданите и в следващите 5 години

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината във 2-и МИР Бургас:

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