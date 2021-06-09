Вижте всички кандидати за депутати в 5-и МИР Видин

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Емил Тодоров Лилов
Иван Николов Иванов
Тони Илиев Бадовски
Красимир Валентинов Иванов
Никола Тониев Иванов
Валери Петров Деков
Йонко Лозанов Йонков
2 - ПП "Свобода"
Кирил Стоименов Велев
3 - БНС(НД)
Манол Викторов Димитров
Александър Петров Цветков
Борис Филипов Иванов
Павел Валериев Димитров
4 - "БСП за България"
Филип Стефанов Попов
Юри Цветанов Ценков
Аня Любомирова Ангелова
Андрей Митев Андреев
Маруся Стоянова Карова
Мадлен Красимирова Стефанова
Милен Йоцов Митов
Людмил Радков Георгиев
5 - "ГЕРБ-СДС"
Росица Любенова Кирова
Александър Филчев Матеев
Росен Ангелов Цветков
Силвия Петрова Евдокимова
Емил Вадимов Мушанов
Мартин Иванов Иванов
Кристина Николаева Георгиева
Лъчезар Георгиев Попиванов
6 - "Атака"
Йордан Василев Йорданов
Даниел Петров Минков
Стефан Иванов Йонов
Ирина Михайлова Петрова
7 - ДПС
Илиян Христов Илиев
Анна Иванова Яръмова
Мирослав Иванов Людмилов
Иван Георгиев Иванов
Кирил Илиев Петров
Емил Маринов Цейнски
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Стефан Лазаров Стефанов
Бисер Богомилов Лозанов
Траян Красимиров Радуцов
Владимир Иванов Младенов
Велин Велков Младенов
Евгения Иванова Георгиева
Роза Илкова Кръстева
Мартина Марио Цветкова
9 - ПП "МИР"
Илиян Славчев Лилов
Георги Милчов Бързашки
Калоян Емилов Казаков
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Едвин Калинов Костов
Теодора Димитрова Янчева
Ирина Вълчева Терзийска
11 - "Възраждане"
Валери Иванов Сираков
Филип Михаилов Шаповал
Ненчо Илиев Нешев
Красимир Димов Антонов
Максимка Тодорова Дечева
Иван Петров Димов
Кирил Валериев Кирилов
Наташка Венелинова Базова
12 - ПП "Подем"
Няма регистрирана листа
13 - ПП "Бригада"
Асен Владимиров Велев
Румен Георгиев Петков
14 - ПП "Пряка демокрация"
Борис Цочев Цанков
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Илиян Христов Илиев
Анна Иванова Яръмова
Мирослав Иванов Людмилов
Иван Георгиев Иванов
Кирил Илиев Петров
Емил Маринов Цейнски
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Димитър Йорданов Чукарски
Росен Живков Иванов
Филипа Лъчезарова Лозанова
Лъчезар Асенов Кръстев
Анжело Лъчезаров Методиев
Ирена Пламенова Иванова
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Иван Пенков Иванов
Пламен Станков Цветков
Людмил Любенов Антов
Тихомир Георгиев Станчев
Светлин Ромеов Борисов
18 - "Партия на зелените"
Владимир Милчев Апостолов
Йоана Николаева Николова
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Виолета Илиева Дочкова
Емил Боянов Емилов
20 - ПП "Глас народен"
Ивайло Цветанов Цеков
21 - ПП "Републиканци за България"
Огнян Кирилов Ценков
Албена Николова Георгиева
Венци Захариев Пасков
Лозан Георгиев Лозанов
Калин Васков Каменов
Николай Кочев Маринов
Иван Бисеров Цолов
Илия Николов Петков
22 - ПП "Има такъв народ"
Иво Георгиев Атанасов
Снежана Венециева Йоханова
Светлана Бориславова Стойкова
Милен Пламенов Милчев
Ивайло Василев Гюров
Ивайло Милушев Милушев
Светослав Владимиров Цветанов
Владимир Бойков Боев
23 - "Демократична България"
Любен Иванов Иванов
Лозина Йорданова Николова
Марин Филчев Маринов
Даяна Олегова Цветкова
Калоян Любомиров Стоянов
Натали Пенкова Накова
Иван Еленков Русков
Павел Димитров Паунов
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