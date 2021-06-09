Вижте всички кандидати за депутати в 5-и МИР Видин

09.06.2021 16:12;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/novini/article/9871053 www.24chasa.bg

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:

1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"

Емил Тодоров Лилов

Иван Николов Иванов

Тони Илиев Бадовски

Красимир Валентинов Иванов

Никола Тониев Иванов

Валери Петров Деков

Йонко Лозанов Йонков

2 - ПП "Свобода"

Кирил Стоименов Велев

3 - БНС(НД)

Манол Викторов Димитров

Александър Петров Цветков

Борис Филипов Иванов

Павел Валериев Димитров

4 - "БСП за България"

Филип Стефанов Попов

Юри Цветанов Ценков

Аня Любомирова Ангелова

Андрей Митев Андреев

Маруся Стоянова Карова

Мадлен Красимирова Стефанова

Милен Йоцов Митов

Людмил Радков Георгиев

5 - "ГЕРБ-СДС"

Росица Любенова Кирова

Александър Филчев Матеев

Росен Ангелов Цветков

Силвия Петрова Евдокимова

Емил Вадимов Мушанов

Мартин Иванов Иванов

Кристина Николаева Георгиева

Лъчезар Георгиев Попиванов

6 - "Атака"

Йордан Василев Йорданов

Даниел Петров Минков

Стефан Иванов Йонов

Ирина Михайлова Петрова

7 - ДПС

Илиян Христов Илиев

Анна Иванова Яръмова

Мирослав Иванов Людмилов

Иван Георгиев Иванов

Кирил Илиев Петров

Емил Маринов Цейнски

8 - "Изправи се! Мутри вън!"

Стефан Лазаров Стефанов

Бисер Богомилов Лозанов

Траян Красимиров Радуцов

Владимир Иванов Младенов

Велин Велков Младенов

Евгения Иванова Георгиева

Роза Илкова Кръстева

Мартина Марио Цветкова

9 - ПП "МИР"

Илиян Славчев Лилов

Георги Милчов Бързашки

Калоян Емилов Казаков

10 - "България на труда и разума" (БТР)

Едвин Калинов Костов

Теодора Димитрова Янчева

Ирина Вълчева Терзийска

11 - "Възраждане"

Валери Иванов Сираков

Филип Михаилов Шаповал

Ненчо Илиев Нешев

Красимир Димов Антонов

Максимка Тодорова Дечева

Иван Петров Димов

Кирил Валериев Кирилов

Наташка Венелинова Базова

12 - ПП "Подем"

Няма регистрирана листа

13 - ПП "Бригада"

Асен Владимиров Велев

Румен Георгиев Петков

14 - ПП "Пряка демокрация"

Борис Цочев Цанков

15 - Гражданска платформа "Българско лято"

Илиян Христов Илиев

Анна Иванова Яръмова

Мирослав Иванов Людмилов

Иван Георгиев Иванов

Кирил Илиев Петров

Емил Маринов Цейнски

16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)

Димитър Йорданов Чукарски

Росен Живков Иванов

Филипа Лъчезарова Лозанова

Лъчезар Асенов Кръстев

Анжело Лъчезаров Методиев

Ирена Пламенова Иванова

17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"

Иван Пенков Иванов

Пламен Станков Цветков

Людмил Любенов Антов

Тихомир Георгиев Станчев

Светлин Ромеов Борисов

18 - "Партия на зелените"

Владимир Милчев Апостолов

Йоана Николаева Николова

19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ

Виолета Илиева Дочкова

Емил Боянов Емилов

20 - ПП "Глас народен"

Ивайло Цветанов Цеков

21 - ПП "Републиканци за България"

Огнян Кирилов Ценков

Албена Николова Георгиева

Венци Захариев Пасков

Лозан Георгиев Лозанов

Калин Васков Каменов

Николай Кочев Маринов

Иван Бисеров Цолов

Илия Николов Петков

22 - ПП "Има такъв народ"

Иво Георгиев Атанасов

Снежана Венециева Йоханова

Светлана Бориславова Стойкова

Милен Пламенов Милчев

Ивайло Василев Гюров

Ивайло Милушев Милушев

Светослав Владимиров Цветанов

Владимир Бойков Боев

23 - "Демократична България"

Любен Иванов Иванов

Лозина Йорданова Николова

Марин Филчев Маринов

Даяна Олегова Цветкова

Калоян Любомиров Стоянов

Натали Пенкова Накова

Иван Еленков Русков

Павел Димитров Паунов

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