Вижте всички кандидати за депутати от 6-и МИР - Враца

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Данаил Веселинов Дамянов
Цено Спасов Велчев
Ивайло Александров Димитров
Милчо Василев Милов
Даниела Христова Петкова
Дейвид Алберт Кръстев
Денислав Валентинов Петков
2 - ПП "Свобода"
Красимир Симеонов Димитров
Тодорка Петкова Атанасова
3 - БНС(НД)
Александър Адриянов Суев
Манол Викторов Димитров
Мариян Сашев Иванов
Данаил Николаев Иванов
Росен Христов Кръстев
Павел Валериев Димитров
4 - "БСП за България"
Александър Тихомиров Симов
Иван Георгиев Иванов
Георги Методиев Атанасов
Вълчо Игнатов Златанов
Никола Иванов Александров
Стефка Димитрова Кузманова
Митка Георгиева Лечева
Ирина Николова Цонова
Камелия Евгениева Павлова
Стефан Цветиев Цеков
Илка Николова Тодорова
Светослав Иванов Мандиков
5 - "ГЕРБ-СДС"
Петя Цветанова Аврамова
Красен Георгиев Кръстев
Костадин Никифоров Шахов
Мирослав Иванов Аспарухов
Мартин Николаев Харизанов
Драгомир Ангелов Маринов
Владимир Янков Миленков
Мирослав Петров Комитски
Миглена Георгиева Горанова
Иво Кирилов Ралчовски
Ралица Трилкова Добрева
Светослав Иванов Спасов
6 - "Атака"
Георги Иванов Петров
Галин Пламенов Георгиев
Иван Богданов Иванов
Пламен Тошев Петков
7 - ДПС
Цветан Иванов Енчев
Десислава Димитрова Тодорова
Каролина Симеонова Кьолер
Александър Несторов Несторов
Иван Маринов Якимов
Христо Найденов Найденов
Николай Емилов Николов
Бранимир Асенов Бочев
Касъм Мехти Касъмов
Йордан Александров Димитров
Стефан Димитров Ангелов
Марин Иванов Цветков
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Андрей Христов Вълчев
Мариела Стоянова Стоянова
Владимир Иванов Попов
Емил Хрисимиров Дойнов
Ирена Ненкова Митова
Йоана Димитрова Кръстева
Ивелина Цветанова Иванова
Габриела Тодорова Тодорова
Петър Иванов Лазаров
Ивайло Йотов Събков
9 - ПП "МИР"
Пресиян Пламенов Павлов
Светлин Денчев Павлов
Станислав Василев Серафимов
Мирослав Ангелов Маринов
Александра Робертинова Петрова
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Атанас Трайчов Василев
Звезделин Горанов Котов
Георги Петров Георгиев
11 - "Възраждане"
Ивайло Василев Папов
Димитър Витанов Георгиев
Лилиан Петков Петков
Розина Петрова Банова
Тихомир Росенов Тодоров
Иво Станчев Иванов
Иван Светославов Иванов
Анелия Кръстева Христова
12 - ПП "Подем"
Няма регистрирана листа.
13 - ПП "Бригада"
Станимир Димитров Марковски
Румен Георгиев Петков
14 - ПП "Пряка демокрация"
Биляна Стефанова Илиева
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Николай Иванов Манолов
Нацко Георгиев Нацков
Николай Жоров Ангелов
Боян Маринчев Пешев
Дочка Станчева Маринова
Георги Славчев Александров
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Красимир Илиев Богданов
Маргарита Василева Огойска
Робертино Тодоров Маринов
Юлиян Василев Тошев
Ивайло Вагенщайн Русинов
Цветелина Христова Маринова
Красимир Петков Петков
Тихомир Петров Тодоров
Деян Валентинов Митев
Красимир Симеонов Ангелов
Петьо Нинков Цеков
Момчил Пламенов Янков
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Христо Цветанов Монов
Асен Денков Асенов
Петър Димитров Пандурски
18 - "Партия на зелените"
Валентин Симеонов Симов
Евгени Иванов Ганчовски
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
Красимир Светославов Донов
Бистра Петрова Бонева
Георги Ленков Балчев
Киара Боянова Иванова
Красимир Тошев Илиев
Румяна Кръстева Иванова
20 - ПП "Глас народен"
Пламен Стефанов Христов
Райна Сашова Ангелова
Борислав Николаев Маринов
Теодора Емилова Димитрова
Димитър Иванов Митов
21 - ПП "Републиканци за България"
Тодор Борисов Тодоров
Веселка Цветанова Христова
Иван Димитров Георгиев
Петър Иванов Петров
Валентин Спасов Димитров
Лъчезар Цветославов Димитров
Георги Валериев Гуджев
Ани Бориславова Цветанова
22 - ПП "Има такъв народ"
Георги Станчев Георгиев
Иван Василев Хиновски
Гергана Пепиева Николова
Цветан Иванов Борисов
Иво Венциславов Стефанов
Стефан Красимиров Стефанов
Данаил Георгиев Йорданов
Филип Миленов Данков
Валери Георгиев Алексиев
Естел Димитрова Петрова
23 - "Демократична България"
Владислава Тошева Лакова
Марина Валериева Ташева
Георги Димитров Генов
Петя Боянова Георгиева
Васко Борисов Врачовски
Христо Иванов Иванов
Клавдия Костадинова Костова
Виктор Вериславов Василев
Анжело Иванов Иванов
Евгени Вълчев Ангелов
Калин Цветанов Манолов
Денислав Валентинов Цеков