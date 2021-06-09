Вижте всички кандидати за депутати в 30-и МИР - Шумен

Партиите са подредени според номера в бюлетината.
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Гена Цветкова Велковска
Любомир Кирилов Дончев
Дарина Василева Добрева
2 - ПП "Свобода"
Дарина Недева Тодорова
Илиян Илиев Йорданов
Велика Димитрова Радева
Диана Димитрова Димитрова
3 - БНС (НД)
Камен Захариев Тасков
Вельо Найденов Иванов
Димитринка Иванова Милева-Василева
Иванка Лазарова Етова
Живко Иванов Жеков
4 - "БСП за България"
Иван Валентинов Иванов
Иван Валентинов Ганчев
Мартин Райчев Райков
Александър Горчев Александров
Георги Филипов Фучик
Евгения Евгениева Леополдова
Пламен Христов Петков
Михайл Петров Михайлов
Велчо Страхилов Василев
Даниела Илиева Пенчева
Ваня Георгиева Димитрова
Недялко Кръстев Недялков
5 - "ГЕРБ-СДС"
Красимир Георгиев Вълчев
Илтер Бейзатов Садъков
Димо Чавдаров Георгиев
Николай Станимиров Стефанов
Димитър Крумов Александров
Деница Венециева Спасова
Румен Петров Генов
Ралица Тодорова Ангелова
Ахмед Неджатов Еминов
Добри Сашков Стоянов
Мариан Симеонов Ангелов
Евгений Цанков Цанков
6 - "Атака"
Петя Христова Кузева
Донка Дончева Петкова
7 - ДПС
Мустафа Сали Карадайъ
Хамид Бари Хамид
Кадир Реджебов Насуфов
Кадир Назиф Хасан
Танер Айдън Исмаил
Севгин Лютви Хълми
Христо Христов Кюркчиев
Сунай Садък Исуф
Юсеин Шакир Юсеин
Мукадес Емин Шакир
Севдисен Ахмед Неджиб
Селятин Себайдин Мехмед
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Иван Стоянов Капралов
Христофор Крумов Крумов
Веселин Кирилов Тодоров
Нели Иванова Русева
Илиана Кирчева Симеонова
Небат Мехмедов Кадиров
Красимир Веселинов Крумов
Росен Симеонов Станчев
Ердинч Исмаил Томаш
Петина Руменова Минкова
Стоян Митков Вълков
Ася Николова Асенова
9 - ПП "МИР"
Цветомир Иванов Цонев
Явор Любомиров Лефтеров
Иво Крумов Крумов
Цветан Пенчев Банчев
Сашо Кирилов Григоров
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Валентин Иванов Илиев
Боряна Димитрова Йорданова
Йордан Крумов Петев
Боянка Пенева Недева
11 - "Възраждане"
Николай Кръстев Костадинов
Веселин Миленов Вешев
Ралица Димитрова Димитрова
Мария Господинова Димитрова
Тодор Ангелов Вангелов
Ивайло Георгиев Капитанов
Дилян Руменов Григоров
Цветелина Стоянова Цонева
Димитринка Тодорова Дамянова
Евгений Иванов Бонев
Милчо Георгиев Панайотов
12 - ПП "Подем"
Няма регистрирана листа.
13 - ПП "Бригада"
Сафидин Ахмедов Имамов
Ивайло Георгиев Петков
14 - ПП "Пряка демокрация"
Валентин Иванов Димитров
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Йордан Вълчев Йорданов
Владимир Васков Василев
Жанета Живкова Иванова
Михаил Валериев Манев
Кадер Белгинов Аляйдинов
Дани Димитрова Тасева
Йордан Станчев Кънев
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Боряна Любенова Георгиева
Деан Стоянов Станчев
Наталия Петрова Стефанова
Стефан Маринов Минков
Наталия Велева Тодорова
Стефани Пламенова Любенова
Явор Цеков Якимов
Самет Рафет Янгънджъ
Илтер Мухидинов Хилмиев
Симеон Георгиев Найденов
Гергана Георгиева Николова
Пламена Ивалинова Маринова
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Илиян Вълев Илиев
Максим Йорданов Иванов
Петър Иванов Синджирлиев
Татьяна Василъевна Терзиева
Диян Христов Йорданов
Лъчезар Радославов Боев
Пламен Неделчев Станчев
Димитър Георгиев Петков
Петър Симеонов Димитров
Ленин Владимиров Пенев
18 - "Партия на зелените"
Любомир Стефанов Ангелов
Селзан Севгин Ибрахим
Васко Райчинов Йотов
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Валерия Александрова Кардашевска-Ранчева
Борислав Христов Борисов
Васил Борисов Николов
Веселин Радославов Николов
Недялко Стоянов Буров
Живко Йорданов Тодоров
Васил Вълчанов Василев
Камен Климентов Калев
Антон Петков Димитров
Нели Великова Борисова
20 - ПП "Глас народен"
Борислав Николаев Маринов
Дарин Юлков Йорданов
Ивелин Иванов Найденов
Симеон Георгиев Златарев
Димитър Илиев Цветанов
21 - ПП "Републиканци за България"
Стоян Димитров Шайков
Радко Захариев Железов
Дария Ганчева Георгиева
Стоян Генчев Стоянов
Атанас Димитров Димитров
Митко Драгомиров Митков
Билял Закир Руфи
22 - ПП "Има такъв народ"
Пламен Николаев Николов
Нерихан Рамзи Ибрям
Звездалин Тошев Звездев
Ивайло Руменов Антонов
Едвин Исмаил Васви
Неделчо Костадинов Неделчев
Селиме Мехмедова Кърджалиева
Росица Калчева Иванова-Христозова
Недялко Любенов Недялков
Георги Евгениев Георгиев
Милен Димитров Добрев
23 - "Демократична България"
Николай Емилов Христов
Васил Гочев Тодоров
Полина Антонова Велчева
Анета Цветанова Георгиева
Пламен Кръстев Петров
Димитър Янев Милчев
Кръстю Иванов Баев
Костадин Стефанов Деянов
Гюлджан Фикретова Сабриева