Вижте всички кандидати за депутати в 7-и МИР - Габрово

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Йордан Антонов Яков
Стела Антонова Митева
Ваня Наумова Джонгова
Веселин Иванов Драганов
Николай Тодоров Божков
Стоян Хубанов Кабакчиев
Радослава Николова Стефанова
Стоян Стефанов Христов
2 - ПП "Свобода"
Иван Александров Иванов
Емил Сашев Стефанов
Виктория Пенчева Семова
3 - БНС(НД)
Анатоли Петров Антонов
Румен Стоименов Ночев
Мариян Иванов Белоев
Теменуга Якова Попова
4 - "БСП за България"
Крум Георгиев Дончев
Валери Христофоров Митов
Станимир Косев Стойчев
Диляна Данаилова Митева
Десислава Любомирова Симеонова
Евгени Иванов Димитров
Петър Красимиров Коев
Бойка Трифонова Ломбарди
5 - "ГЕРБ-СДС"
Томислав Пейков Дончев
Невена Евстатиева Минева
Николай Цветанов Сираков
Климент Минков Кунев
Жасмина Стоянова Лазарова
Теодора Минчева Мъглова-Иванова
Даница Христова Янакиева
Веселин Димитров Данчев
6 - "Атака"
Ивайло Стоянов Докузанов
Владислав Валериев Радославов
7 - ДПС
Мелекбер Шевки Велева
Юсеин Хасанов Вейселов
Ердоан Мехмед Узунов
Исмаил Кязим Хаджихасан
Ахмед Ибрахимов Мехмедов
Боян Стоянов Савянов
Илхан Раимов Сабриев
Деян Събев Башев
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Георги Василев Табаков
Светлин Веселинов Каменов
Иван Николаев Събев
Георги Ненов Ненов
Надежда Михайлова Стефанова
Стела Ганчева Антонова
Валентин Атанасов Туфекчийски
9 - ПП "МИР"
Симеон Минчев Генчев
Димитър Илиев Илиев
Александър Димитров Заралиев
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Андриан Михайлов Петков
Андриан Юлианов Колев
Никола Димитров Лазаров
Антоанета Ангелова Петкова
11 - "Възраждане"
Даниел Петров Петров
Златка Данаилова Донева - Цанева
Йордан Валериев Андреев
Мария Недялкова Мирчева
Ивайло Мариянов Ивайлов
Христо Иванов Христов
Десислава Стефанова Митева
Христофор Стойнов Тодоров
12 - ПП "Подем"
Няма регистрирана листа.
13 - ПП "Бригада"
Мирослава Мирославова Косева
Васил Димитров Атанасов
14 - ПП "Пряка демокрация"
Марио Митков Кожухаров
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Татяна Серьожева Маринчевa
Стефан Любчев Лалев
Борислав Веселинов Николов
Марко Мариянов Косев
Данаил Цветанов Бонев
Владимир Тодоров Тодоров
Косьо Красимиров Ковачев
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Мария Йорданова Митева
Христо Радославов Димов
Росен Иванов Цветков
Христо Гошев Гунчев
Милен Младенов Стоянов
Константин Петков Малчев
Владимир Рачев Рачев
Николай Иванов Кулеков
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Светлана Ненчева Лакова
Цоньо Стоев Събев
Цвета Владимирова Попова
18 - "Партия на зелените"
Христо Николов Христов
Кристина Любомирова Димитрова
Стефан Янков Енчев
Вилиян Богданов Стефанов
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
Добромир Димитров Валачев
Димитър Пеев Делчев
Валентина Петкова Новакова
Роксана Димитрова Найденова
Димо Ненов Коюмджиев
Илиян Георгиев Георгиев
20 - ПП "Глас народен"
Мартин Ганчев Минков
Виржиния Светлозарова Богданова
Даниел Сашев Пулов
21 - ПП "Републиканци за България"
Мариян Георгиев Костадинов
Станислав Любомиров Лазаров
Надежда Емилова Киселкова - Юмерова
Мирослава Василева Димова
Цветелин Илиянов Илиев
22 - ПП "Има такъв народ"
Деляна Валериева Пешева
Катерина Павлова Стоичкова
Пресиян Павлин Дочев
Милен Стилиянов Любенов
Стефан Иванов Михнев
Светослав Мариянов Маринов
23 - "Демократична България"
Ивелин Стоянов Стоянов
Иван Стефанов Иванов
Григор Венциславов Григоров
Васил Милчев Папазов
Димитър Георгиев Георгиев
Сева Тони Памукчиева
Димитър Красимиров Петрушев