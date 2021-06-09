Вижте всички кандидати за депутати в 7-и МИР - Габрово

09.06.2021 16:45;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/novini/article/9871190 www.24chasa.bg

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:

1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"

Йордан Антонов Яков

Стела Антонова Митева

Ваня Наумова Джонгова

Веселин Иванов Драганов

Николай Тодоров Божков

Стоян Хубанов Кабакчиев

Радослава Николова Стефанова

Стоян Стефанов Христов

2 - ПП "Свобода"

Иван Александров Иванов

Емил Сашев Стефанов

Виктория Пенчева Семова

3 - БНС(НД)

Анатоли Петров Антонов

Румен Стоименов Ночев

Мариян Иванов Белоев

Теменуга Якова Попова

4 - "БСП за България"

Крум Георгиев Дончев

Валери Христофоров Митов

Станимир Косев Стойчев

Диляна Данаилова Митева

Десислава Любомирова Симеонова

Евгени Иванов Димитров

Петър Красимиров Коев

Бойка Трифонова Ломбарди

5 - "ГЕРБ-СДС"

Томислав Пейков Дончев

Невена Евстатиева Минева

Николай Цветанов Сираков

Климент Минков Кунев

Жасмина Стоянова Лазарова

Теодора Минчева Мъглова-Иванова

Даница Христова Янакиева

Веселин Димитров Данчев

6 - "Атака"

Ивайло Стоянов Докузанов

Владислав Валериев Радославов

7 - ДПС

Мелекбер Шевки Велева

Юсеин Хасанов Вейселов

Ердоан Мехмед Узунов

Исмаил Кязим Хаджихасан

Ахмед Ибрахимов Мехмедов

Боян Стоянов Савянов

Илхан Раимов Сабриев

Деян Събев Башев

8 - "Изправи се! Мутри вън!"

Георги Василев Табаков

Светлин Веселинов Каменов

Иван Николаев Събев

Георги Ненов Ненов

Надежда Михайлова Стефанова

Стела Ганчева Антонова

Валентин Атанасов Туфекчийски

9 - ПП "МИР"

Симеон Минчев Генчев

Димитър Илиев Илиев

Александър Димитров Заралиев

10 - "България на труда и разума" (БТР)

Андриан Михайлов Петков

Андриан Юлианов Колев

Никола Димитров Лазаров

Антоанета Ангелова Петкова

11 - "Възраждане"

Даниел Петров Петров

Златка Данаилова Донева - Цанева

Йордан Валериев Андреев

Мария Недялкова Мирчева

Ивайло Мариянов Ивайлов

Христо Иванов Христов

Десислава Стефанова Митева

Христофор Стойнов Тодоров

12 - ПП "Подем"

Няма регистрирана листа.

13 - ПП "Бригада"

Мирослава Мирославова Косева

Васил Димитров Атанасов

14 - ПП "Пряка демокрация"

Марио Митков Кожухаров

15 - Гражданска платформа "Българско лято"

Татяна Серьожева Маринчевa

Стефан Любчев Лалев

Борислав Веселинов Николов

Марко Мариянов Косев

Данаил Цветанов Бонев

Владимир Тодоров Тодоров

Косьо Красимиров Ковачев

16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)

Мария Йорданова Митева

Христо Радославов Димов

Росен Иванов Цветков

Христо Гошев Гунчев

Милен Младенов Стоянов

Константин Петков Малчев

Владимир Рачев Рачев

Николай Иванов Кулеков

17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"

Светлана Ненчева Лакова

Цоньо Стоев Събев

Цвета Владимирова Попова

18 - "Партия на зелените"

Христо Николов Христов

Кристина Любомирова Димитрова

Стефан Янков Енчев

Вилиян Богданов Стефанов

19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ

Добромир Димитров Валачев

Димитър Пеев Делчев

Валентина Петкова Новакова

Роксана Димитрова Найденова

Димо Ненов Коюмджиев

Илиян Георгиев Георгиев

20 - ПП "Глас народен"

Мартин Ганчев Минков

Виржиния Светлозарова Богданова

Даниел Сашев Пулов

21 - ПП "Републиканци за България"

Мариян Георгиев Костадинов

Станислав Любомиров Лазаров

Надежда Емилова Киселкова - Юмерова

Мирослава Василева Димова

Цветелин Илиянов Илиев

22 - ПП "Има такъв народ"

Деляна Валериева Пешева

Катерина Павлова Стоичкова

Пресиян Павлин Дочев

Милен Стилиянов Любенов

Стефан Иванов Михнев

Светослав Мариянов Маринов

23 - "Демократична България"

Ивелин Стоянов Стоянов

Иван Стефанов Иванов

Григор Венциславов Григоров

Васил Милчев Папазов

Димитър Георгиев Георгиев

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