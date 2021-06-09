Вижте всички кандидати за депутати в 8-и МИР - Добрич

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Красимир Димов Костадинов
Калинка Николова Георгиева
Иванка Стефанова Маркова
Марин Тодоров Василев
Стоян Георгиев Димитров
Енчо Иванов Узунов
Анелия Петрова Григорова
Мария Петрова Манолова
2 - ПП "Свобода"
Димитричка Георгиева Мирчева
Илиян Илиев Йорданов
Иван Димитров Иванов
Цветко Мирчев Цветков
3 - БНС(НД)
Александър Младенов Михайлов
Светла Николаева Пенева
Росица Йорданова Николова
Илиян Максимов Гигов
Ивелина Ивайлова Симеонова
Моника Емилова Гергова
4 - "БСП за България"
Димитър Иванов Данчев
Мая Йорданова Димитрова
Даниел Петков Йорданов
Ваня Руменова Козарева
Пламен Христов Желязков
Боян Саркизов Саркизов
Иван Петров Костов
Николай Александров Бекяров
Зоя Димитрова Хлебарова
Мария Атанасова Кирякова
Дарина Динева Господинова
Красимир Христофоров Мецов
5 - "ГЕРБ-СДС"
Деница Евгениева Сачева
Красимир Христов Николов
Живко Николов Желязков
Стоян Калев Стоянов
Дочка Койчева Димитрова
Радослав Добрев Йорданов
Ростислав Николов Милков
Стефан Иванов Стефанов
Иван Димитров Иванов
Нефизе Джелил Кадир
Иван Веселинов Иванов
Галин Иванов Костадинов
6 - "Атака"
Атанас Генчев Атанасов
Димчо Господинов Кръстев
Георги Стойчев Йорданов
Недко Василев Недев
7 - ДПС
Хасан Ахмед Адемов
Ертен Белгинова Анисова
Нежля Неджати Амди – Ганева
Сюлейман Шабан Чавуш
Севинч Зия Касабова
Габриел Видинов Каракашев
Гюлчин Зия Сали
Джошкун Девлет Якубов
Нурсевен Фаредин Адил
Марин Пенев Маринов
Ясин Вежди Тасин
Дилек Илхан Мюзекя
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Димитър Андреев Делчев
Михаел Росенов Игнатов
Стоянка Господинова Кескинова
Ташко Николаев Ташев
Мариана Василева Петрова
Ради Кръстев Радев
Галин Александров Бахнев
Светослав Лазаров Ташев
Руслан Стефанов Иванов
Димитър Иванов Панайотов
Атанас Галинов Йорданов
Явор Минев Георгиев
9 - ПП "МИР"
Владислав Тодоринов Пакеров
Агоп Киркор Авшарян
Красимир Иванчев Жейнов
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Стефан Кънев Назъров
Георги Янев Георгиев
Йорданка Атанасова Йорданова
11 - "Възраждане"
Георги Иванов Георгиев
Константина Венциславова Спасова
Марин Минков Попов
Димчо Димитров Димчев
Веселин Мирославов Димитров
Иван Пламенов Георгиев
Галин Стоянов Иванов
Маргарита Василева Иванова
Светослав Тодоров Йорданов
Стефан Михалев Борисов
Диян Йорданов Атанасов
12 - ПП "Подем"
Няма регистрирана листа.
13 - ПП "Бригада"
Илвие Ибраимова Имамова
Ивайло Георгиев Петков
14 - ПП "Пряка демокрация"
Петър Николаев Клисаров
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Ростислава Василева Димитрова
Желчо Илиев Петров
Георги Русев Георгиев
Светозар Асенов Киров
Юмран Джошкун Юмер
Георги Стефанов Георгиев
Мария-Магдалена Стоянова Русева-Стефанова
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Слави Дичев Нецов
Красимир Йорданов Кирилов
Валентин Милев Вълчанов
Диана Божидарова Манева
Йордан Апостолов Апостолов
Радиана Красимирова Цонева
Петър Драгнев Иванов
Емил Цветанов Шопов
Теодора Стоянова Георгиева
Алина Събева Иванова
Вела Георгиева Христова
Атанас Илиев Атанасов
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Нина Георгиева Ставрева
Валентин Паскалев Славов
Мария Стефанова Атанасова
Пламен Михайлов Първанов
Гергана Йовкова Цонева
Иван Йорданов Иванов
Димитър Йорданов Желязков
18 - "Партия на зелените"
Борислав Атанасов Даскалов
Ивайло Иванов Захариев
Аполина Красимирова Минева
Валентин Йорданов Йорданов
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
Светослав Божидаров Гочев
Венцислав Веселинов Марков
Атанас Петров Атанасов
Даниел Георгиев Маринов
Веселин Иванов Василев
Ивайло Георгиев Кръстев
20 - ПП "Глас народен"
Михаил Иванов Михов
Николай Колев Диков
Десислава Иванова Иванова
Искрен Кръстев Добрев
Марин Маринов Маринов
Ивелин Иванов Найденов
Зорница Желева Пейкова
Ангел Йорданов Ангелов
Венцеслав Василев Петров
21 - ПП "Републиканци за България"
Светослав Иванов Петков
Петър Кирилов Костадинов
Женя Андонова Андонова
Красимир Коев Василев
Мелани Миленова Станева
22 - ПП "Има такъв народ"
Дилян Господинов Господинов
Ивайло Христов Христов
Иван Руменов Ганев
Георги Тодоров Тодоров
Дарина Костова Аргирова-Митева
Стефан Иванов Костов
Красимир Димитров Милков
Станислава Иванова Стефанова
Боряна Иванова Колчев
Моника Станиславова Петрова
Георги Христов Георгиев
Кольо Милков Никифоров
23 - "Демократична България"
Албена Симеонова Върбанова
Надежда Костова Пампорова
Милена Вълчева Желева-Керанова
Димитър Петков Франгов
Божидар Тодоров Радев
Мария Кирилова Георгиева
Диян Хинков Деков
Владимир Бориславов Лафазански
Явор Валентинов Димитров
Симеон Димитров Симеонов
Асен Георгиев Атанасов
Евгени Цонков Чобанов