Вижте всички кандидати за депутати от 29-и МИР - Хасково

Партиите са подредени според номерата в бюлетината.
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Лъчезар Аспарухов Аврамов
Ачо Киров Йорданов
Светлина Стойкова Въчева
Борис Йорданов Пачелиев
Николай Георгиев Стефанов
Стефко Кръстев Бонев
Данаил Ангелов Дюлев
Цвятко Христов Радев
2 - ПП "Свобода"
Ивайло Дражев Атанасов
Николай Бойчев Николов
Петя Костова Динева
Антон Митков Желязков
3 - БНС (НД)
Галин Недялков Петров
Никола Благовестов Коджаниколов
Живка Стойчева Стойчева
Здравко Иванов Димитров
Тодор Стоянов Манасиев
Теменуга Якова Попова
Емилия Иванова Милева
Климент Братиславов Талев
4 - "БСП за България"
Владимир Маринов Маринов
Смиляна Николова Нитова-Кръстева
Георги Вангелов Илиев
Диляна Господинова Комитова
Пламен Минчев Панев
Димо Костов Стратиев
Божидар Петков Драганов
Иван Петков Педев
Иван Пенков Ганев
Владимир Николов Бамбалов
Михаил Димитров Димитров
Атанас Димитров Атанасов
5 - "ГЕРБ-СДС"
Делян Александров Добрев
Георги Тенев Станков
Стефан Димитров Димитров
Динко Петров Тенев
Божидар Петков Петков
Митко Костадинов Полихронов
Евгения Даниелова Ангелова
Стефка Здравкова Стефанова
Митко Петров Петров
Живко Цветков Спасов
Атанас Емилов Асенов
Гергана Илиева Петрова
Мариян Дойчев Кръстев
Мария Йорданова Белчева
Емил Димитров Френгов
Георги Валентинов Димитров
6 - "Атака"
Павел Димитров Шопов
Ангел Николов Божинов
Иван Кирчев Грозев
Митко Костов Митев
7 - ДПС
Сезгин Юсеин Мехмед
Мюмюн Сали Мюмюн
Мехмед Лятиф Шакир
Серкант Сейхан Сейдамед
Йозджан Расим Мехмед
Ахмед Юксел Ахмед
Сание Рамадан Кязим
Мухлис Фариз Сербест
Севджан Керим Иляз
Себахтин Шакир Халил
Иса Салихов Делиимамов
Емине Адем Юнуз
Росен Йосифов Атанасов
Айджан Ерхан Ариф
Ширин Шукри Осман
Сейхан Садък Мюмюнали
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Меглена Хари Гунчева
Николай Иванов Колев
Таня Владкова Чалъкова
Живко Георгиев Атанасов
Валентина Тодорова Катранджиева
Тодор Илчев Тодоров
Иван Енев Божев
Юри Александров Минков
Мирослав Росенов Минев
Кристина Драгомирова Григорова
Рамадан Рамис Рамадан
Румен Иванов Петков
Дора Тенчева Иванова
Венета Димчева Канева
Салих Салим Салим
Иван Петков Христов
9 - ПП "МИР"
Недялка Генчева Маркова
Светлана Кръстева Петрова
Пламен Димов Тодоров
Мирослав Иванов Влашев
Валентин Петков Желязков
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Стоян Петров Маринов
Петър Стоянов Маринов
Милко Господинов Милев
Велизар Борисов Флоров
11 - "Възраждане"
Пламен Панайотов Пасков
Георги Николаев Георгиев
Венета Колева Стоянова
Даниел Христов Леков
Росица Тянчева Христозова
Даниел Иванов Иванов
Ясен Митков Колев
Марин Георгиев Филипов
Пепа Иванова Василева
Лилия Росенова Тодорова
Тихомир Иванов Трендафилов
Ивайло Георгиев Чорбов
Златко Георгиев Кралев
Иво Динев Иванов
Райчо Куманов Петков
Антон Митев Железанов
12 - ПП "Подем"
Няма регистрирана листа.
13 - ПП "Бригада"
Фатме Сафидинова Имамова
14 - ПП "Пряка демокрация"
Калин Николов Павлов
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Румен Боянов Райчев
Панчо Пенчев Панев
Иван Стоянов Ванков
Габриела Милкова Бойчева
Христо Тенчев Тенчев
Стоян Иванов Кръстев
Христина Костова Петкова
Емил Иробалиев Васков
Петко Милков Пеневски
Иван Вълчанов Иванов
Шенол Шаиб Ахмед
Христо Каменов Христозов
Красимир Димов Димов
Феркан Иванов Янков
Живко Митков Чорлев
Кадир Юзеир Салиф
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Йордан Апостолов Апостолов
Недялка Тошкова Иванова
Златко Лозев Костов
Камен Иванов Добрев
Антон Кирилов Иванов
Стоян Атанасов Стоянов
Анка Тихомирова Параскова
Ростислава Захариева Жекова
Калоян Тенчев Латев
Красимир Ангелов Тодоров
Антония Живкова Радева
Димитър Тодоров Янев
Владимир Иванов Канелов
Петър Тенчев Василев
Татяна Тодева Танева
Румяна Николова Андреева-Йовчева
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Хубен Стефанов Стефанов
Румен Лозев Митев
Александър Георгиев Бозаков
Желю Добромиров Желев
Веселин Митков Димитров
Добромир Киров Мазгалов
18 - "Партия на зелените"
Добрин Росинов Башайков
Теодора Валентинова Симова
Тодор Георгиев Костадинов
Петър Димитров Илчов
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Илия Ангелов Зюмбюлев
Марин Василев Калинков
Живко Ташев Димитров
Пламена Тодорова Христова
Веселина Желева Узунова
Живко Ванчев Лозев
20 - ПП "Глас народен"
Веселин Дочев Белевски
Божидар Иванов Колев
Светлозара Господинова Димитрова
Стефан Йорданов Димитров
21 - ПП "Републиканци за България"
Славейко Георгиев Иванов
Антон Александров Попов
Тенчо Иванов Иванов
Петър Колев Ташев
Танчо Димов Димов
Памела Симеонова Симеонова
Андрей Славчев Тонев
Росен Начев Радев
Станислав Янков Янев
22 - ПП "Има такъв народ"
Силви Кирилов Петров
Мика Михайлова Зайкова
Петко Ангелов Кущирев
Александър Викторов Рашев
Данаил Антонов Вълков
Тончо Александров Тончев
Недялко Пейчев Недялков
Тони Даниелов Петров
Мирослав Зарков Митев
23 - "Демократична България"
Катя Максимова Панева
Деян Янков Янев
Станимир Димитров Стоянов
Иван Филипов Ванчев
Драгомир Славчев Андонов
Тодор Христов Ташев
Веса Стефанова Ходжева
Свилен Владимиров Овчаров
Симон Френгюл Зенопян
Васил Атанасов Мелев
Георги Апостолов Апостолов
Антони Стефанов Пашов
Стефан Георгиев Аврамов
Георги Вангелов Попов
Красимир Тончев Делчев
Асен Демирев Иванов