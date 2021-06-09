Вижте всички кандидати за депутати от 24-и МИР - София

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1. Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Александър Трифонов Томов
Димитър Александров Митев
Васил Георгиев Младенов
Борислав Панайотов Неделков
Борислав Христов Атанасов
Силвия Чернева Георгиева
Николай Петров Минков
Николай Борисов Къркеланов
Иванка Матеева Благоева
Христо Николаев Христов
Димитър Иванов Иванов
Христо Руменов Станев
Петя Ивайлова Стоянова
Любомир Андреев Нецов
Александър Стоянов Бахчеванов
Цветан Димитров Стоянов
2 - ПП "Свобода"
Владимир Чавдаров Симеонов
Елена Наумова Алексиева
Станислав Петров Йорданов
Иван Илиянов Николов
Силвия Георгиева Георгиева
Евгений Евгениев Медникаров
Филип Николаев Мерджанов
Красимир Евелинов Шолдев
Иван Йорданов Йорданов
3 - БНС(НД)
Мирослав Борисов Паскалев
Йоло Димитров Денев
Яна Емануилова Динева
Иво Василев Василев
Петър Димитров Цветков
Мариян Иванов Белоев
Владимир Сашов Стоев
Борис Константинов Маринов
Анелия Ангелова Симеонова
Борис Филипов Иванов
Николай Първанов Григоров
Стоян Милков Петров
Елена Василева Цветанова
Васил Йорданов Михайлов
Савина Веселинова Луканова
Мариана Стоилкова Костова
4 - "БСП за България"
Георги Страхилов Свиленски
Ленко Николов Петканин
Николай Боянов Маринов
Нона Кръстева Йотова
Александър Венциславов Димитров
Иван Георгиев Айолов
Даниела Стефанова Георгиева
Христо Петьов Колев
Александър Спасов Грозданов
Димитър Петков Главинов
Цецка Димитрова Кочкова
Огнян Иванов Радев
Александър Валентинов Пеев
Десислава Красимирова Величкова
Таско Михайлов Ерменков
Борис Цветков Цветков
Александър Стоянов Димитров
Ани Димитрова Кьосева- Кирилова
Димитър Теодоров Русинов
Костадин Кирилов Стоичков
Александър Григориев Колев
Цанка Станева Чакърова
Ели Георгиева Спасова - Пенева
Емил Стефанов Дриндолов
5 - "ГЕРБ-СДС"
Даниел Павлов Митов
Тома Любомиров Биков
Евгения Бисерова Алексиева
Георги Иванов Георгиев
Драгомир Христов Младенов
Валентин Иванов Радев
Зоран Александров Рангелов
Николай Нидал Алгафари
Михаела Атанасова Иванова
Любомир Николаев Талев
Анатоли Благоев Илиев
Христо Стоянов Петров
Николай Асенов Николов
Маргарита Драгомирова Александрова-Манова
Анжела Миткова Христова
Росен Драгомиров Стоянов
Валентина Кирилова Христова
Антоанета Димитрова Кирова
Атанас Йорданов Енгьозов
Теодорина Кирилова Тодорова
Любомир Иванов Ковачев
Даниел Василев Костов
Мартин Албенов Атанасов
Николай Асенов Марковски
6 - "Атака"
Магдалена Ламбова Ташева
Красимир Сашев Колев
Арсени Василев Байздренков
Анджела Димитрова Господинова
Даяна Мирославова Изворска
Георги Георгиев Николов
Весела Георгиева Хараланова
Венцислав Илиев Митовски
Лъчезар Любомиров Лазаров
Захари Георгиев Генов
7 - ДПС
Стоян Генчев Стоянов
Васимир Иванов Радулов
Исмет Османов Юсеинов
Иса Абедин Осман
Методи Васков Петков
Васил Божидаров Стоев
Атанас Цветанов Кънчев
Марио Георгиев Методиев
Росица Крумова Илчова
Щерьо Щерев Щерев
Нина Дончева Пананова-Йорданова
Любомир Асенов Дамянов
Людмила Иванова Тончева
Ангел Николов Тошев
Николай Димитров Карабатаков
Велизар Любчев Райков
Емил Янков Аврамов
Явор Красимиров Плявов
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Арман Агоп Бабикян
Марчо Митков Апостолов
Пирин Русланов Соколов
Георги Василев Табаков
Денислав Желев Генчев
Никола Николов Вапцаров
Анастас Наумов Гьоков
Иван Димитров Янев
Цветанка Янчева Палазова
Мария Кирчева Ангелова
Даниела Петрова Давидкова
Николай Стайков Хаджийски
Борис Генадиев Панкин
Димитър Александров Димитров
Лиляна Йоцова Стефанова
Анастасия Славова Виденова
Марияна Георгиева Георгиева
Росица Пенчева Йорданова
Симеон Симеонов Величков
Войслав Георгиев Тодоров
Георги Илиев Япов
Минко Ангелов Савов
Светослав Кирилов Велков
Надежда Василева Петкова
9 - ПП "МИР"
Венцислав Ангелов Иванов
Десислава Любомирова Стоимчева-Коларска
Анелия Руменова Парапунова
Александър Маринов Пеновски
Мико Рафаел Леви
Марио Николов Христов
Латинка Крумова Георгиева
Антон Любомиров Николов
Моника Симеонова Борисова
Недко Симеонов Ананиев
Емилия Цветанова Славова
Емануил Калинов Добрев
Екатерина Илиева Барбова
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Георги Петков Манолов
Димитър Ангелов Икимов
Цветанка Петрова Цветкова
Божидар Кирилов Кръстев
Светлин Арангелов Спасов
11 - "Възраждане"
Петър Николаев Петров
Румяна Методиева Ченалова
Александър Димитров Арангелов
Красимир Рангелов Гълъбов
Петя Христова Бояджиева
Соня Стефанова Гарчева
Тодор Стоянов Гроздев
Петър Валериев Ананиев
Виолета Радева Кърпачева
Петя Йорданова Генън
Надя Крумова Ставрева
Николай Лазаров Бадев
Георги Тодоров Лазаров
12 - ПП "Подем"
Калин Ячев Ячев
Димитър Генчев Пейков
Ангел Стоянов Бончев
13 - ПП "Бригада"
Илвие Ибраимова Имамова
Александър Арбенов Ефремов
14 - ПП "Пряка демокрация"
Красимир Борисов Янев
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Васил Крумов Божков
Людмил Николов Рангелов
Елена Петрова Димитрова
Веселин Светославов Джамбов
Евелина Емануилова Пиналова
Даниела Василева Герасимова
Георги Огнянов Найденов
Константин Христов Терзиев
Гергана Георгиева Йорданова
Ваня Петрова Веселинова
Николай Луиджи Неделчев
Недко Добринов Димитров
Лилия Любомирова Францова- Богданова
Станислав Веселинов Байрактаров
Кристина Георгиева Александрова
Камен Божков Радованов
Даниела Радкова Колова
Цветан Иванов Костов
Любослава Тодорова Стоянова
Ценка Тодорова Цочева
Ивета Юлианова Димитрова
Малина Манолова Гълъбова-Канева
Дилян Славейков Петров
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Албена Владимирова Найденова
Венера Божидарова Тодорова
Христо Панчев Смоленов
Васил Светославов Христов
Султанка Димитрова Петрова
Димитър Душков Пенев
Величко Иванов Георгиев
Боян Петров Петров
Петър Петров Жеков
Кузман Илиев Илиев
Надя Иванова Андреевска
Стефан Петров Петков
Наталия Вълчева Петрова
Георги Михайлов Михайлов
Антония Петрова Пеева
Ива Тодорова Колева
Иван Велков Димитров
Ирена Лъчезарова Георгиева
Владислав Лалов Лалов
Илиян Христов Димитров
Борислав Кирилов Борисов
Людмила Стоянова Ангелова
Гергана Борисова Алексиева
Пламена Тодорова Маречкова
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Ивайло Василев Мишев
Боян Любомиров Дуранкев
Симеон Димитров Пенев
Симеон Тодоров Гагов
Радинка Маринова Дякова
Владимир Александров Чучуев
Красимир Иванов Демиров
Илия Петров Тодоров
18 - "Партия на зелените"
Валентин Симеонов Симов
Калоян Борисов Йолов
Теодора Валентинова Симова
Светослав Георгиев Стойчев
Цветомир Димитров Начев
Мария Йорданова Йончева
Калин Серафимов Николов
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
Петър Стефанов Москов
Иван Иванов Сунгарски
Росица Желязкова Рачева
Ивайло Иванов Караньотов
Вичо Христов Маждраков
Георги Ленков Балчев
Кристина Йорданова Сунгарска
Ангел Атанасов Георгиев
Веселин Петров Жеков
Людмил Константинов Паскалев
Диана Костова Костова
Бистра Петрова Бонева
Радостина Иванова Минина
Десислава Марчева Цанкова
Мартина Белинова Белева
20 - ПП "Глас народен"
Златко Кръстев Атанасов
Андриан Пламенов Хаджидосев
Свилен Величков Христов
Владимир Иванов Тотев
21 - ПП "Републиканци за България"
Теодора Дечкова Димова
Румен Тодоров Динев
Христо Дженев Казанджиев
Андрей Маринов Маринов
Благовест Руменов Александров
Борислав Тонев Маринов
Пламен Филипов Пелтеков
Николай Руменов Петров
22 - ПП "Има такъв народ"
Ива Митева Йорданова-Рупчева
Андрей Иванов Чорбанов
Иван Стойнов Кючуков
Милен Георгиев Керемедчиев
Благой Гаврилов Голубарев
Павела Василева Митова
Лъчезар Любомиров Симеонов
Илиана Николаева Маринова
Таня Пламенова Тимева
Владимир Георгиев Харизанов
Кристиян Маринов Бързаков
Димитър Венелинов Николаев
Михаел Чавдаров Рогачев
Милен Митков Петров
Весела Милчева Крачуновска–Стефанова
Радостин Златков Димитров
23 - "Демократична България"
Владислав Панчев Панев
Цецка Георгиев Бачкова
Божидар Пламенов Божанов
Мартин Димитров Димитров
Таня Койчева Андреева
Иван Георгиев Велов
Даниел Михайлов Неделчев
Теодор Стойчев Михайлов
Маргарита Кирилова Игнатова
Димитър Евгениев Димитров
Ивайло Миленов Джокин
Виктор Нелчев Иванов
Иван Бориславов Лалев
Константин Георгиев Гърневски
Георги Младенов Цветков
Никола Василев Йорданов
Кристина Павлова Мерджанова
Лили Тодорова Михайлова
Христомир Христов Йорданов
Емил Ангелов Димитров
Иван Василев Матов
Христо Жоров Алмаджиев
Свилен Владимиров Овчаров
Тодор Василев Йорданов