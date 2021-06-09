Вижте всички кандидати за депутати в 9-и МИР - Кърджали

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Ачо Киров Йорданов
Александър Стоянов Бахчевянов
Йорданка Радиева Колева
Любомир Андреев Нецов
2 - ПП "Свобода"
Милен Руменов Панчев
Рафет Хюсеин Осман
3 - БНС(НД)
Елена Кирилова Ваташка
Мирослав Иванов Иванов
Атанас Ангелов Петров
Иван Славчев Маджарски
Росен Христов Кръстев
4 - "БСП за България"
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ
КОСТАНТИНА ИЛИЕВА КАРАБОЮКОВА
ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КЮЧУКОВ
ВЕНЕЛИН ЕМИЛОВ БАШЕВ
АНГЕЛ АНГЕЛОВ КОДЖАМАНОВ
НАДЕЖДА АТАНАСОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ТОДОРОВА МИЛУШЕВА
ТЕОДОРА ЯНЧЕВА КАРАКОСТОВА
МАРИЯ ВАКЛИНОВА СТИЛИЯНОВА
МИЛКО ПЕТРОВ БАГДАСАРОВ
5 - "ГЕРБ-СДС"
Цвета Вълчева Караянчева
Николай Светлозаров Чанев
Вальо Ангелов Ангелов
Ервин Енвер Хасан
Елеонора Василева Узунова
Адам Драганов Персенски
Асие Мустафа Мурад
Стефан Митков Мухтаров
Севда Костадинова Камбурова
Гроздан Делчев Колев
6 - "Атака"
Ангел Николов Божинов
Митко Костов Митев
7 - ДПС
Мустафа Сали Карадайъ
Мукаддес Юсуф Налбант
Байрам Юзкан Байрам
Адлен Шукри Шевкед
Павлин Павлов Кръстев
Юсеин Велиайдин Ахмед
Сейфи Сабри Мехмедали
Зюлфие Ниязиева Ибрямова
Абидин Мехмед Хаджимехмед
Ферхад Шабанали Ферхад
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Стоян Петков Георгиев
Нургюн Рамадан Мехмед
Десислава Христова Кардашлъкова
Асен Емилов Сираков
Венцислав Георгиев Николов
Начо Янков Ковачев
Николай Иванов Колев
Таня Владкова Чалъкова
Денислав Желев Генчев
9 - ПП "МИР"
Моника Симеонова Борисова
Николай Фатех Фатехи
Евгений Стефанов Погов
Танчо Желязков Гогов
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Петър Стоянов Маринов
Стоян Петров Маринов
Милко Господинов Милев
Велизар Борисов Флоров
11 - "Възраждане"
Пламен Панайотов Пасков
Георги Николаев Георгиев
Даниел Христов Леков
Ясен Митков Колев
Марин Георгиев Филипов
Тихомир Иванов Трендафилов
Пепа Иванова Василева
Христо Спасов Дренков
Николай Михаилович Лукаревски
Иво Динев Иванов
12 - ПП "Подем"
Няма регистрирана листа
13 - ПП "Бригада"
Гюлфие Сафидинова Имамова
14 - ПП "Пряка демокрация"
Мариан Стефанов Христов
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Емил Стефанов Андреев
Владимир Янков Иванов
Венцислав Стефанов Чаушев
Мехмед Ахмед Тефик
Християна Валентинова Димитрова
Христо Христов Кавракиров
Божидар Ценков Карталов
Пламен Любомиров Павлов
Полина Любомирова Кавракирова
Таня Райкова Карабелева
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Дора Стоянова Христова
Борис Любенов Шибойков
Делчо Петков Янков
Георги Петков Георгиев
Ръдван Мехмед Халил
Теодора Райчева Лечева
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Павел Станиславов Иванов
Иван Вълчев Иванов
Мирослав Иванов Митков
Емил Венков Николов
Марин Иванов Абрашев
18 - "Партия на зелените"
Асен Николов Караманчев
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Живко Ванчев Лозев
Тодор Димов Георгиев
Веселина Железанова Узунова
Марин Василев Калинков
Живко Ташев Димитров
20 - ПП "Глас народен"
Стефан Йорданов Димитров
Веселин Дочев Белевски
Светлозара Господинова Димитрова
Божидар Иванов Колев
21 - ПП "Републиканци за България"
Илия Сотиров Илиев
Кристиана Венциславова Рушанова
Севим Сали Салиф
Иван Милчев Черкезов
Кирил Драгомиров Кирчев
22 - ПП "Има такъв народ"
Васил Йорданов Георгиев
Георги Милчев Чепишев
Ялчън Сами Мастанли
Юлия Георгиева Чортленева
Виктор Станиславов Луков
Антон Ангелов Русчуклиев
Никола Петков Стоев
Николай Димитров Илчев
Христо Иванов Радев
23 - "Демократична България"
Вилдам Байрямова Руфатова
Радослав Иванов Милев
Митко Георгиев Синабов
Левент Ахмед Хасан
Евелина Миткова Календжиева
Агоп Киркор Узунбохосян
Елена Ташева Шукерска
Емилия Александрова Георгиева
Стоян Георгиев Стоянов
Николай Янков Сиджимов