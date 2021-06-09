Вижте всички кандидати за депутати в 11-и МИР - Ловеч

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Димитър Александров Митев
Кристина Атанасова Колесник
Дарина Петрова Велкова
Антоанета Огнянова Николова
Йордан Маринов Узунов
Калинка Николова Георгиева
2 - ПП "Свобода"
Любомир Андреев Джустров
Димитър Динков Колев
Силвия Василева Маркова
3 - БНС(НД)
Румен Стоименов Ночев
Павел Йорданов Иванов
Николай Първанов Григоров
Васил Йорданов Михайлов
Петър Ванков Петров
4 - "БСП за България"
Ирена Тодорова Анастасова
Минчо Стойков Казанджиев
Валентина Александрова Найденова
Христомир Лазаров Маринов
Иван Галилеев Иванов
Маргарита Иванова Любенова
Тихомир Кънчев Райновски
Тодор Иванов Тодоров
Милчо Петков Михайлов
Събчо Илиев Лалев
5 - "ГЕРБ-СДС"
Николай Нанков Нанков
Младен Найденов Маринов
Ирина Любенова Митева
Иван Николов Миховски
Георги Николов Митев
Иван Радославов Цветанов
Мадлен Пламенова Банчева
Петко Митков Пенков
Цветелина Стефанова Ковачева
Калин Димитров Василев
6 - "Атака"
Петър Георгиев Петров
Адриан Христов Асенов
Светозар Атанасов Ангелов
Калин Венков Атев
Емил Маринчев Петков
7 - ДПС
Станислав Димитров Анастасов
Стефан Русев Добревски
Диян Вацов Вацов
Кенан Ердинч Терзиев
Любен Илиев Василев
Алил Хасанов Коджахасанов
Хатидже Ахмедова Хабилова
Сурай Мустафа Велиева
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Марин Маринов Ичев
Ивета Владимирова Пекова
Красимир Михайлов Ангелов
Дарина Кунчева Йорданова
Цветлина Вескова Митева
Антон Бисеров Антонов
Ралица Цветанова Стайкова
Галин Василев Василев
Мартин Георгиев Цветков
Румен Спасов Иванов
9 - ПП "МИР"
Мария Георгиева Башева
Бойко Боянов Първанов
Недко Симеонов Ананиев
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Александър Руменов Пръвчев
Василена Димитрова Кубадинска
Диана Атанасова Млъчкова
11 - "Възраждане"
Красимира Маринова Цекова
Станислав Емилов Николов
Марин Нинов Генов
Милен Василев Белев
Найден Петков Вутев
Георги Иванов Нешев
Бисер Тодоров Линков
Мариян Маринов Марков
Людмил Владимиров Матев
Георги Божков Цанов
12 - ПП "Подем"
Мирослав Найденов Данов
Христо Стефанов Милев
Данчо Калинов Лазаров
13 - ПП "Бригада"
Милийо Драганов Милев
Пенчо Ефтимов Невенски
14 - ПП "Пряка демокрация"
Емилия Красимирова Минкова
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Петър Георгиев Стефанов
Атанас Енев Атанасов
Мирослав Цветанов Николов
Петко Любенов Филипов
Ваньо Иванов Янев
Росен Младенов Емилов
Цветан Спасов Спасов
Момчил Алиянов Гаджалов
Марио Мирославов Шутев
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Радослав Василев Цанков
Цветослав Петров Цанков
Снежка Куцарова Миховска
Наталия Петкова Йовчева
Светла Стефанова Шейретова–Тодорова
Ерик Николаев Маринов
Юлиана Георгиева Пенева
Саафет Исметова Аторино
Невена Сашева Ганчева
Марин Петков Илчев
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Атанас Ралчев Панчев
Теодор Христов Георгиев
Румен Стоянов Йорданов
Пламен Георгиев Александров
Митко Георгиев Бочев
18 - "Партия на зелените"
Иван Велев Иванов
Цветан Стоименов Ночев
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
Веселин Витлиемов Илиев
Мартина Белинова Белева
Радостина Иванова Минина
20 - ПП "Глас народен"
Росен Маринов Костов
Моника Младенова Константинова
Калоян Димитров Брязов
Дончо Мончев Върбанов
Лидия Борисова Нинова
Нели Николаева Вълкова
Владислав Илиянов Тонков
Генчо Христов Цонев
21 - ПП "Републиканци за България"
Надя Евтимова Бонева
Виктор Емилов Таслаков
Красимира Минкова Пъдешка–Аманфо
Силвия Веселинова Ангелова
Галина Веселинова Джамбазова
Цветомир Бойков Пейков
Добри Якимов Добрев
Йоана Димитрова Петрова
Мария Цветомилова Павлова
22 - ПП "Има такъв народ"
Любомир Антонов Каримански
Катерина Георгиева Ряхова
Цветелина Николаева Георгиева
Биляна Станимирова Атанасова
Галина Докова Генова
Христинка Димитрова Христова
23 - "Демократична България"
Свилен Цонев Андреев
Анна Василева Тодорова
Сашка Костадинова Христова
Красимир Радев Минчев
Наталия Петрова Димитрова-Попова
Димитър Красимиров Петрушев
Тодор Василев Йорданов
Мариан Стайков Кунчев