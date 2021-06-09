Вижте всички кандидати за депутати в 28-и МИР - Търговище

09.06.2021 17:31;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/novini/article/9871343 www.24chasa.bg

Партиите са подредени според номерата в бюлетината.

     1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"

Гена Цветкова Велковска

Емил Викторов Джамджиев

Виолета Аврамова Пеева

Виктор Емилов Джамджиев

Петър Тодоров Стъпов

2 - ПП "Свобода"

Стефан Климентов Друмев

Дамян Николаев Тодоров

3 - БНС (НД)

Константин Маринов Малчев

Веселинка Хараламбиева Гигова

Йорданка Атанасова Димитрова

Асен Владимиров Тодоров

4 - "БСП за България"

Кольо Йорданов Милев

Светослав Иванов Стефанов

Николай Цонев Черкезов

Венцислав Маринов Илиев

Илия Светлозаров Илиев

Павлинка Иванова Тасева

Десислава Евгениева Петрова

Дарина Димитрова Георгиева

5 - "ГЕРБ-СДС"

Теменужка Петрова Петкова

Гергана Руменова Цонева

Митко Стайков Стайков

Явор Димитров Александров

Димитър Кънев Димитров

Тунджай Ниязиев Сеидов

Анета Иванова Куманова

Андрей Димов Цонев

6 - "Атака"

Сашо Георгиев Йорданов

Красимир Петков Пейков

7 - ДПС

Джейхан Хасанов Ибрямов

Имрен Исметова Мехмедова

Сунай Кемалов Хасанов

Теодора Владимирова Маринова

Мирджан Салимова Алиева

Емел Мустафова Расимова

Ружди Руждиев Хабилов

Сузана Захаринова Стефанова

8 - "Изправи се! Мутри вън!"

Светлозар Стоянов Златев

Николай Милчев Златков

Деан Маринов Русев

Борислав Георгиев Маринов

Ивелина Стоянова Димитрова

Симеон Панов Изворов

9 - ПП "МИР"

Боян Димитров Крумов

Емил Фиданчев Стоичков

Иван Стефанов Иванов

Марин Мирчев Благоев

Славчо Симеонов Славчев

10 - "България на труда и разума" (БТР)

Йордан Крумов Петев

Валентин Иванов Илиев

Боряна Димитрова Йорданова

Боянка Пенева Недева

11 - "Възраждане"

Юлиян Каменов Губатов

Милчо Василев Милчев

Йордан Митков Станчев

Румен Георгиев Велинов

Димитър Пенев Димитров

Марчо Станчев Атанасов

12 - ПП "Подем"

Няма регистрирана листа.

13 - ПП "Бригада"

Ирена Драганова Косева

Сафидин Ахмедов Имамов

14 - ПП "Пряка демокрация"

Маргарит Йорданов Карабуров

15 - Гражданска платформа "Българско лято"

Евгени Пенчев Иванов

Енчо Николов Енчев

Симеон Цанков Давидков

Боряна Николаева Бонева

Маринка Великова Димова

Стилиян Владимиров Милков

Поля Петрова Иванова

16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)

Симеон Георгиев Найденов

Анита Мариянова Станчева

Христо Иванов Радев

Антоанета Георгиева Стоянова

Грета Йорданова Минчева

Александър Ангелов Стойнев

Любомир Стефанов Павлов

Даниела Николова Кушкова

17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"

Емил Димитров Миланов

Валентин Груев Григоров

Красимир Антимов Колев

Георги Станчев Георгиев

Дора Тодорова Миланова

18 - "Партия на зелените"

Селвис Севгин Ибрахим

Христо Николов Дунчев

19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ

Васил Борисов Николов

Васил Лазаров Фурнаджиев

Недялко Стоянов Буров

Димитър Емилов Методиев

20 - ПП "Глас народен"

Дарин Юлков Йорданов

Десислава Иванова Иванова

Александър Христов Демирев

Бистра Милкова Здравкова

21 - ПП "Републиканци за България"

Иван Ангелов Цонев

Иво Христов Йорданов

Ферад Ферадов Османов

Радослав Иванов Димитров

Жюлвян Севдатов Джевадилов

Мирослав Младенов Александров

Бедри Ризванов Юсменов

Ферад Мехмедов Ферадов

22 - ПП "Има такъв народ"

Радослав Николов Бойчев

Деян Михайлов Димитров

Диян Руменов Рафаилов

Радостина Димитрова Николова

Исмаил Шевкетов Акифов

Станислав Петков Петров

Надежда Йорданова Халачева

Сема Данаилова Александрова

23 - "Демократична България"

Илина Симеонова Мутафчиева

Ивайло Йорданов Стоянов

Христо Колев Христов

Петя Иванова Златева

Елена Димитрова Дамянова

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