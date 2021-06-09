Вижте всички кандидати за депутати в 28-и МИР - Търговище

Партиите са подредени според номерата в бюлетината.
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Гена Цветкова Велковска
Емил Викторов Джамджиев
Виолета Аврамова Пеева
Виктор Емилов Джамджиев
Петър Тодоров Стъпов
2 - ПП "Свобода"
Стефан Климентов Друмев
Дамян Николаев Тодоров
3 - БНС (НД)
Константин Маринов Малчев
Веселинка Хараламбиева Гигова
Йорданка Атанасова Димитрова
Асен Владимиров Тодоров
4 - "БСП за България"
Кольо Йорданов Милев
Светослав Иванов Стефанов
Николай Цонев Черкезов
Венцислав Маринов Илиев
Илия Светлозаров Илиев
Павлинка Иванова Тасева
Десислава Евгениева Петрова
Дарина Димитрова Георгиева
5 - "ГЕРБ-СДС"
Теменужка Петрова Петкова
Гергана Руменова Цонева
Митко Стайков Стайков
Явор Димитров Александров
Димитър Кънев Димитров
Тунджай Ниязиев Сеидов
Анета Иванова Куманова
Андрей Димов Цонев
6 - "Атака"
Сашо Георгиев Йорданов
Красимир Петков Пейков
7 - ДПС
Джейхан Хасанов Ибрямов
Имрен Исметова Мехмедова
Сунай Кемалов Хасанов
Теодора Владимирова Маринова
Мирджан Салимова Алиева
Емел Мустафова Расимова
Ружди Руждиев Хабилов
Сузана Захаринова Стефанова
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Светлозар Стоянов Златев
Николай Милчев Златков
Деан Маринов Русев
Борислав Георгиев Маринов
Ивелина Стоянова Димитрова
Симеон Панов Изворов
9 - ПП "МИР"
Боян Димитров Крумов
Емил Фиданчев Стоичков
Иван Стефанов Иванов
Марин Мирчев Благоев
Славчо Симеонов Славчев
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Йордан Крумов Петев
Валентин Иванов Илиев
Боряна Димитрова Йорданова
Боянка Пенева Недева
11 - "Възраждане"
Юлиян Каменов Губатов
Милчо Василев Милчев
Йордан Митков Станчев
Румен Георгиев Велинов
Димитър Пенев Димитров
Марчо Станчев Атанасов
12 - ПП "Подем"
Няма регистрирана листа.
13 - ПП "Бригада"
Ирена Драганова Косева
Сафидин Ахмедов Имамов
14 - ПП "Пряка демокрация"
Маргарит Йорданов Карабуров
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Евгени Пенчев Иванов
Енчо Николов Енчев
Симеон Цанков Давидков
Боряна Николаева Бонева
Маринка Великова Димова
Стилиян Владимиров Милков
Поля Петрова Иванова
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Симеон Георгиев Найденов
Анита Мариянова Станчева
Христо Иванов Радев
Антоанета Георгиева Стоянова
Грета Йорданова Минчева
Александър Ангелов Стойнев
Любомир Стефанов Павлов
Даниела Николова Кушкова
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Емил Димитров Миланов
Валентин Груев Григоров
Красимир Антимов Колев
Георги Станчев Георгиев
Дора Тодорова Миланова
18 - "Партия на зелените"
Селвис Севгин Ибрахим
Христо Николов Дунчев
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Васил Борисов Николов
Васил Лазаров Фурнаджиев
Недялко Стоянов Буров
Димитър Емилов Методиев
20 - ПП "Глас народен"
Дарин Юлков Йорданов
Десислава Иванова Иванова
Александър Христов Демирев
Бистра Милкова Здравкова
21 - ПП "Републиканци за България"
Иван Ангелов Цонев
Иво Христов Йорданов
Ферад Ферадов Османов
Радослав Иванов Димитров
Жюлвян Севдатов Джевадилов
Мирослав Младенов Александров
Бедри Ризванов Юсменов
Ферад Мехмедов Ферадов
22 - ПП "Има такъв народ"
Радослав Николов Бойчев
Деян Михайлов Димитров
Диян Руменов Рафаилов
Радостина Димитрова Николова
Исмаил Шевкетов Акифов
Станислав Петков Петров
Надежда Йорданова Халачева
Сема Данаилова Александрова
23 - "Демократична България"
Илина Симеонова Мутафчиева
Ивайло Йорданов Стоянов
Христо Колев Христов
Петя Иванова Златева
Елена Димитрова Дамянова
Елица Йорданова Христова – Анастасова
Милен Благоев Стоянов