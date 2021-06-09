Вижте всички кандидати за депутати от 23-и МИР - София

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Александър Трифонов Томов
Димитър Александров Митев
Васил Георгиев Младенов
Борислав Панайотов Неделков
Борислав Христов Атанасов
Силвия Чернева Георгиева
Николай Петров Минков
Николай Борисов Къркеланов
Иванка Матеева Благоева
Христо Николаев Христов
Димитър Иванов Иванов
Христо Руменов Станев
Петя Ивайлова Стоянова
Любомир Андреев Нецов
Александър Стоянов Бахчеванов
Цветан Димитров Стоянов
2 - ПП "Свобода"
Владимир Чавдаров Симеонов
Елена Наумова Алексиева
Станислав Петров Йорданов
Иван Илиянов Николов
Силвия Георгиева Георгиева
Евгений Евгениев Медникаров
Филип Николаев Мерджанов
Красимир Евелинов Шолдев
Иван Йорданов Йорданов
3 - БНС(НД)
Мирослав Борисов Паскалев
Йоло Димитров Денев
Яна Емануилова Динева
Иво Василев Василев
Петър Димитров Цветков
Мариян Иванов Белоев
Владимир Сашов Стоев
Борис Константинов Маринов
Анелия Ангелова Симеонова
Борис Филипов Иванов
Николай Първанов Григоров
Стоян Милков Петров
Елена Василева Цветанова
Васил Йорданов Михайлов
Савина Веселинова Луканова
Мариана Стоилкова Костова
4 - "БСП за България"
Христо Танчев Проданов
Благовест Кирилов Кирилов
Пламена Пламенова Заячка
Таня Найденова Митова
Теодора Руменова Овчарова - Драганова
Райна Николаева Душкова
Ралица Петрова Велизарова
Пламен Владимиров Дамянов
Боян Петров Златев
Румен Николов Георгиев
Полина Божилова Ламбрева
Георги Димитров Николов
Ивайло Георгиев Маринов
Николай Милчев Николов
Радослав Петров Пешлеевски
Даниел Сергеев Тунчев
Александър Иванов Кобаков
Владимир Георгиев Карамитев
Ивайло Илиянов Павлов
Евгения Петкова Петкова
Юлиян Асенов Генов
Николай Делчев Наплатанов
Владимир Михайлов Василев
Иван Тодоров Карагьозов
Калоян Георгиев Борисов
Кристина Любомирова Иванова
Николай Димов Димов
Радослав Красимиров Неделчев
Владислав Сергеев Промский
Камен Ненчев Илиев
Десислава Стойчева Тренева - Георгиева
Йордан Георгиев Политов
5 - "ГЕРБ-СДС"
Румен Димитров Христов
Александър Руменов Ненков
Димитър Борисов Главчев
Александър Койчев Иванов
Милена Цветанова Дамянова
Мария Йорданова Илиева
Атанас Андонов Бояджиев
Николай Петров Павлов
Калин Любенов Вельов
Кристиян Руменов Маджуров
Ваня Стоянова Деянова
Николай Дончев Козарев
Антоний Венциславов Кръстев
Ивайло Славеев Спасов
Христо Михалев Христов
Ирина Славчева Вълчовска -Петкова
Мартин Георгиев Ганчев
Тихомир Асенов Алексов
Ваня Александрова Стоянова
Теодора Маринова Ангелова
Анна Първанова Манчева -Димова
Васил Благовестов Михов
Петко Михайлов Михайлов
Момчил Валентинов Драганов
Таня Иванова Сотирова
Ерик Добромиров Велковски
Николай Стоянов Николов
Живко Динев Дервенов
Ирина Петрова Давидова
Светослав Емилов Казаков
Павел Михайлов Савов
Калоян Иванов Калев
6 - "Атака"
Десислав Славов Чуколов
Анелия Желязкова Дулева
Красимир Сашев Колев
Петя Христова Кузева
Петър Николаев Дучев
Георги Георгиев Николов
Валентин Радков Симеонов
Анджела Димитрова Господинова
Даяна Мирославова Изворска
Калин Иванов Пейков
7 - ДПС
Таня Александрова Иванова
Едиз -Ханиф Баязидов Саидов
Рахим Зафер Юмерефенди
Адем Джумхуров Чакалов
Росен Димитров Димитров
Мартин Драгомиров Младенов
Васил Маринов Николов
Мюжгян Феимова Камберова
Глория -Никол Емилова Найденова
Димитър Божков Лилов
Алпер Гюнер Ахмедов
Ирина Симеонова Пенчева
Мария Любомирова Попова
Теодор Тодоров Тенев
Ромина Свиленова Божинова
Димитър Иванов Митрев
Цветослав Владимиров Ленков
Тома Петров Гарчов
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Мая Божидарова Манолова - Найденова
Димитър Андреев Делчев
Войслав Георгиев Тодоров
Виктор Владимиров Йочев
Александър Денчев Денев
Никола Николов Вапцаров
Деница Ивайлова Димитрова
Цветелина Цветанова Хаджибонева - Ценова
Васил Методиев Манченко
Павлина Ангелова Ковачева
Цветанка Илиева Цанева
Благовест Георгиев Георгиев
Борис Генадиев Панкин
Христиана Иванова Иванова
Пенка Димитрова Георгиева -Бабачева
Пролетина Кузманова Гирова
Борислав Емилов Ботев
Емил Николов Тарасов
Емануил Борисов Христов
Миглена Тодорова Ганева
Димитър Илков Славчев
София Цветанова Христова
Петър Николаев Костенски
Сузана Ивайлова Теофилова
Даниела Петрова Давидкова
Калоян Йорданов Малинов
Анастасия Славова Виденова
Ивайло Пламенов Велинов
Галя Николаева Енева
Кристиян Веселинов Достинов
Минко Ангелов Савов
Настимир Ананиев Ананиев
9 - ПП "МИР"
Симеон Славчев Славчев
Дилян Георгиев Колев
Александър Пламенов Лазаров
Симеон Костадинов Борисов
Владислав Тодоринов Пакеров
Димитър Димитров Митев
Тихомир Георгиев Димитров
Борислав Николаев Бонев
Стамен Цветанов Македонски
Ирена Момчилова Парунева
Николай Василев Милушев
Мария Георгиева Башева
Милена Георгиева Вацова
Светлин Минков Колев
Мирослав Огнянов Минков
Борис Костадинов Костадинов
Александър Димитров Заралиев
Жечо Иванов Жечев
Асен Димитров Станоев
Симеон Минчев Генчев
Росен Борисов Гарванов
Георги Петров Славчев
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Деница Георгиева Манолова
Димитър Ангелов Икимов
Наталия Расимова Салимова
Светлин Арангелов Спасов
Георги Стоянов Маринов
11 - "Възраждане"
Николай Георгиев Дренчев
Иво Георгиев Русчев
Деян Николаев Николов
Христо Събев Милев
Христо Веселинов Гадев
Ангел Николаев Славчев
Стефан Александров Василев
Биляна Петрова Давидкова
Румен Цветков Илков
Иван Светославов Иванов
Лиляна Руменова Ананиева
Калин Найденов Ганев
Иво Здравков Николов
Иван Георгиев Грънчаров
Мирослав Цветанов Христов
Христо Иванов Христов
Митко Славов Митков
12 - ПП "Подем"
Александър Цветков Богданов
Малин Георгиев Янков
Добринка Иванова Конярова
13 - ПП "Бригада"
Стела Петрова Стоянова
14 - ПП "Пряка демокрация"
Петър Николаев Клисаров
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Борил Климентов Соколов
Георги Любомиров Божилов
Петър Любомиров Стойнов
Руслан Любомиров Кенаров
Светослав Ангелов Миланов
Мария Веселинова Димитрова
Петър Георгиев Стефанов
Илиян Христов Илиев
Мануел Николаев Манев
Милиян Борисов Арсов
Светла Георгиева Икономова
Николай Цветанов Колев
Антонио Георгиев Велев
Валентин Славчев Димитров
Грета Валентинова Илиева
Михаел Емилов Панталеев
Марко Мариянов Косев
Ивона Атанасова Вълчева
Иван Досев Досев
Георги Георгиев Велков
Тодор Георгиев Сарафов
Светослав Николов Николов
Елена Бориславова Ангелова
Малина Цецкова Николова
Виктор Цанков Везиев
Цветелина Красимирова Димитрова
Ивона Калинова Крумова
Любомир Любчев Богданов
Стоян Илиев Киряков
Ирена Стефанова Кузманова
Мартин Симеонов Тодоров
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Кузман Илиев Илиев
Кирил Петров Радев
Щериана Валентинова Иванова
Мария Йорданова Цветкова
Владимир Владимиров Христов
Цветелина Стоянова Лучкова
Боян Стефанов Чуков
Михаил Благовестов Оцетов
Румен Ангелов Димитров
Стефан Лазаров Лалов
Мартин Илиев Дойчев
Светослава Илиева Терзиянова -Михайлова
Александър Георгиев Урумов
Павлина Славейчева Младенова
Ирина Божидарова Патинова -Белчева
Десислава Симеонова Панева
Любомир Емилов Милошев
Ева Евгениева Марчева
Данчо Димитров Хаджиев
Илиян Христов Димитров
Лора Кирилова Пейчева
Людмила Стоянова Ангелова
Димитър Борисов Антов
Мирослав Дилянов Калчев
Владимир Веселинов Митов
Никола Димитров Делчев
Володя Ангелов Георгиев
Христо Валериев Иванов
Николай Димитров Гергинов
Пламена Тодорова Маречкова
Тодор Величков Недков
Илиан Сашов Тодоров
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Николай Симеонов Малинов Александър Вачев Петров
Бойко Симеонов Пешев
Калин Викторов Божков
Явор Найденов Стоянов
Емил Венков Николов
Христо Радославов Куклев
Славчо Стефанов Димитров
Събина Николова Делкова
Йоанна Константинова Кирчева
Миглена Иванова Петкова
Иван Петров Иванов
Петър Димитров Пандурски
Юрий Митков Борисов
18 - "Партия на зелените"
Владимир Димитров Николов
Петя Томова Томова
Любомир Димитров Кьосев
Светослава Иванова Горанова
Николай Емилов Груев
Владимир Милчев Апостолов
Симон Теодоринов Симеонов
Цвета Петрова Филипова
Петър Валериев Китев
Полина Валтерова Тодорова
Мария Кристиянова Мартинова
Георги Христов Търнев
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
Николай Нанков Ненчев
Росица Желязкова Рачева
Витали Богданов Хамбарджиев
Диана Ангелова Димитрова
Драгомир Любомиров Каменов
Мая Миткова Маринова
Людмила Александрова Нейкова -Василева
Марио Стефанов Сарафов
Людмила Станойчева Божилова -Николова
Ивайло Христов Йонков
Екатерина Кънчева Желязкова -Савовска
Митко Василев Димитров
Весела Миткова Катрова
Пенка Стайкова Кефалова
Диана Костова Костова
Ангел Атанасов Георгиев
Александра Росалинова Славчева
Мартин Руменов Павлов
Андрея Георгиев Щерев
Десислава Марчева Цанкова
Маргарет Пламенова Димова
Васил Лазаров Фурнаджиев
Димитър Емилов Методиев
20 - ПП "Глас народен"
Светослав Емилов Витков
Антон Христов Андонов
Мартин Трифонов Илиев
Нели Николаева Вълкова
21 - ПП "Републиканци за България"
Горан Тасев Благоев
Тодор Борисов Тодоров
Дарин Цветков Спасов
Петко Николаев Панамски
Борис Велев Велев
Теодора Дечкова Димова
Надя Евтимова Бонева
Румен Тодоров Динев
Пламен Филипов Пелтеков
Николай Руменов Петров
Йоана Димитрова Петрова
Георги Костов Стефанов
22 - ПП "Има такъв народ"
Николай Стефанов Радулов
Александър Стайков Марков
Пламен Иванов Данаилов
Пламен Николаев Николов Мая
Тодорова Христова
Теодора Кирилова Йончева
Катерина Георгиева Ряхова
Неофит Николаев Савов
Росен Мартинов Манчев
Виктория Малева Малева
Сирма Любомирова Денчева
Димитър Огнянов Игнатов
Ива Миткова Тодорова
Калина Христова Калева
Сергей Гришин Мижорски
Мариян Славейков Кирилов
Чавдар Дойчинов Дойчинов
23 - "Демократична България"
Атанас Петров Атанасов
Антоанета Димитрова Цонева
Петър Ясенов Маринов
Надежда Георгиева Йорданова
Георги Йорданов Ганев
Васил Костадинов Гюров
Кристина Николаева Петкова
Мартин Евгение Димитров
Кристина Николаева Касабова
Елисавета Димитрова Белобрадова
Виолета Любомирова Донева-Янкулова
Росица Димитрова Арнаудова
Марина Иванова Иванова - Корел
Силвия Димитрова Гиздова
Венцислав Весков Бенов
Димитър Стойчев Филипов
Полина Антонова Велчева
Елка Димитрова Божкова
Теодора Върбанова Върбанова
Деян Георгиев Разсадов
Христо Христов Петков
Христо Жоров Алмаджиев
Стоян Димитров Йотов
Светозар Иванов Маджов
Светлан Симеонов Георгиев
Делчо Лазаров Камарски
Николина Георгиева Арнаудова
Кристиян Асенов Христов
Иван Десимиров Кулин
Красимир Неделчев Джамбазов
Борислав Иванов Пелов
Тома Георгиев Белев