Вижте всички кандидати за депутати в 12-и МИР - Монтана

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
ЕМИЛ ТОДОРОВ ЛИЛОВ
ЕМИЛ БЛАГОЕВ КРЪСТЕВ
ДАНИЕЛА ХРИСТОВА ПЕТКОВА
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
МИЛЧО ВАСИЛЕВ МИЛОВ
ЦЕНО СПАСОВ ВЕЛЧЕВ
ИВАЙЛО АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
ДЕНИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
2 - ПП "Свобода"
КРАСИМИР СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ
ТОДОРКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА
3 - БНС(НД)
ЗОЯ АНДРЕЕВА РАНГЕЛОВА
ГЕОРГИ АНТОНИЕВ АНГЕЛОВ
СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЦВЕТКОВА
ИВАНКА ЛАЗАРОВА ЕТОВА
ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
4 - "БСП за България"
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДИМОВ
КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ ИВАНОВ
ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА КУТКУДЕЙСКА
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА РАЧКОВА
НЕВЕНА АНТОНОВА ПЕТРОВА
АТАНАС ГЕОРГИЕВ МАДЖАРСКИ
ЕВЕЛИНА ИЛИЕВА БОРИСОВА
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
5 - "ГЕРБ-СДС"
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ПАНТАЛЕЕВ
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА
АЛЕКСИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
ПОЛИН НИКОЛАЕВА ГЪЛЪБОВА
ВЛАДИМИР МИНЧЕВ ВЛАДИМИРОВ
КРАСИМИРА ВЕНКОВА КАМЕНОВА
НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ЦОКОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КАСТРЕВ
6 - "Атака"
СПАС СЕРДАРОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ СТЕФАНОВ ВЛАДИМИРОВ
БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ЦЕКОВ
ЛЪЧЕЗАР ЛЮБОМИРОВ ЛАЗАРОВ
ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
7 - ДПС
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
ВАНИНА БОЖИДАРОВА СТОЯНОВА
СВЕТЛИН ГОРАНОВ РАЙКОВ
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ЛЮБЕНОВА
ИВАН КАЛИНОВ ЗАМФИРОВ
ЗАМФИР ЛОЗАНОВ БОРИСОВ
КРЕМЕНА ЦВЕТАНОВА ТОМОВА
ДОБРОМИР ЧАВДАРОВ ЙОЦОВ
АЛБЕНА РОСЕНОВА ИВАНОВА
МИЛЕТИ ДАВИДОВ МЕЧОВ
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
МАЯ ВЛАДИМИРОВА ГРИГОРОВА
ДИМАНА МАКАРИЕВА ГЕОРГИЕВА
ОЛЯ СЛАВЕЙКОВА ГЕОРГИЕВА
АЛЕКСИ ВАСИЛЕВ АЛЕКСОВ
ИЛИАННА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА
9 - ПП "МИР"
ДИАНА ПЕТКОВА НИКОЛОВА
НАДЯ ЙОРДАНОВА МЛАДЕНОВА
РУМЕН СТЕФАНОВ МИНЕВ
СИЯНА ИВЕЛИНОВА НИКОЛОВА
10 - "България на труда и разума" (БТР)
ГЕБРИЕЛ ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА
ЕДВИН КАЛИНОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
11 - "Възраждане"
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ
ВАЛЕРИ ИВАНОВ СИРАКОВ
ИВО ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
ТЕЙЛЪР ЕМИЛОВ НИКОЛАЕВ
12 - ПП "Подем"
НИКОЛА ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН ВЛАДИСЛАВОВ СТРАТИЕВ
13 - ПП "Бригада"
ИВАЙЛО ЦВЕТКОВ ЧОБАНОВ
ПЕНЧО ЕФТИМОВ НЕВЕНСКИ
14 - ПП "Пряка демокрация"
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ЦЕНКОВ
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
ЦВЕТОСТИН ОГНЯНОВ ЦВЕТКОВ
ИЛИЯНА КРАСИМИРОВА ВАСИЛЕВА
ТЕОДОРА САВОВА САВОВА
ЕВГЕНИ АНТОНОВ АНТОНОВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ НИКОЛОВ
ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГИДИОНОВ
МИЛКА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРТИН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ
КРИСТИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
ИВАН ФЕДЬОВ ФИЛИПОВ
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
БОЯН СТЕФАНОВ ЧУКОВ
СТЕЛИЯНА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА
СОФРОНИ КРЪСТЕВ ЗАХАРИЕВ
ПЛАМЕН БОЖИДАРОВ ЦЕНОВ
ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ ПЕТРОВ
ДЕЯН ВАЛЕНТИНОВ МИТЕВ
ЗОРНИЦА ЦВЕТОМИРОВА МИХАЙЛОВА
ИВАН ГРИГОРОВ ГАНОВ
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГИЕВ
СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
НАКО РАЙНОВ СТЕФАНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ЕРМЕНКОВ
РОСЕН ФИДОСИЕВ РИДЖОЛСКИ
МАРИЯНА ПЕТРОВА ЗЛАТКОВА
18 - "Партия на зелените"
ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ЛОЗАНОВ
ЯВОР ТОНЕВ ЯКОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОДИМОВ
ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
САШО МИТОВ ГАНОВ
КРАСИМИР КАМЕНОВ ДИМИТРОВ
АНА СИМЕОНОВА АТАНАСОВА
ДРАГОМИР ЛЮБОМИРОВ КАМЕНОВ
МИМА ЦАНКОВА ПАНДОВА
20 - ПП "Глас народен"
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
МИХАИЛ ИВАНОВ МИХОВ
ВЛАДИСЛАВ ИЛИЯНОВ ТОНКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ МИТОВ
21 - ПП "Републиканци за България"
БОЯН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ
МИТКО ЦЕКОВ МИТОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТОМИЛОВ ПЕТРОВ
МАРИЯ ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА
22 - ПП "Има такъв народ"
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ
СИЛВИ КИРИЛОВ ПЕТРОВ
ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ЦОНЕВА
СИМЕОН ВАСИЛЕВ ВЛАСЕВ
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕЛОВ
КРИСТИНА АНДРИЯНОВА МАКСИМОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
23 - "Демократична България"
ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МИХАИЛ ВАНЮШЕВ ИВАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ВИКТОР ВЕРИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ
АНТОНИО НАСКОВ НАЙДЕНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ КРЪСТЕВ