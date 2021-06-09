Вижте всички кандидати за депутати в 13-и МИР - Пазарджик

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Вълчо Кузмов Арабаджиев
Траян Иванов Баждаров
Георги Петров Пешков
Ангел Янакиев Риджаков
Ангел Стойцов Балабанов
Радослав Ангелов Сукиязов
Ангел Радославов Сукиязов
2 - ПП "Свобода"
Жанета Асенова Куибишева
Димитър Иванов Касабов
3 - БНС(НД)
Никола Благовестов Коджаниколов
Елиана Андонова Бонева
Йонка Красимирова Иванова
Мариян Сашев Иванов
Данаил Николаев Иванов
Мариана Стоилкова Костова
Теодор Димчов Богданов
Васил Йорданов Футлев
Георги Петров Велинов
4 - "БСП за България"
Драгомир Велков Стойнев
Петя Николаева Цанкова
Лиляна Димитрова Мърхова-Присадникова
Симеон Петров Симеонов
Гълъбина Георгиева Карамитрева
Васил Георгиев Аврамов
Полина Александрова Шишкова
Стойко Стойчев Стефанов
Атанас Иванов Туманов
Стефка Петрова Пенева
Диана Маринова Варникова-Милчева
Горчо Боянов Станков
Невенка Николова Ролева
Николай Цветанов Дечев
Гергана Василева Ичева
Димитър Йорданов Жилков
Сергей Ангелов Темелков
Георги Иванов Янкулов
5 - "ГЕРБ-СДС"
Екатерина Спасова Гечева – Захариева
Найден Тодоров Шопов
Димитър Иванов Гечев
Стефан Неделчев Мирев
Лозана Илиева Василева
Валери Стефанов Вълков
Илиян Красимиров Траянов
Йордан Кирилов Кожухаров
Малина Георгиева Консулова – Златева
Росица Ангелова Рускова
Димитър Ангелов Балабанов
Галя Ангелова Кунчева
Стоил Валериев Малинов
Десислава Ангелова Тодорова
Мария Стефанова Шопова-Кънчева
Петър Николаев Спасов
Лидия Трендафилова Панайотова
Данаил Тодоров Трифонов
6 - "Атака"
Цанко Кирилов Бангьозов
Петър Петров Белчев
Стоян Тодоров Шиков
Елена Христова Василева
7 - ДПС
Йордан Кирилов Цонев
Юмер Мустафа Хамза
Сюлейман Махмуд Кичиков
Кадифка Салих Сиджимова
Осман Акчай Мурадов
Цанко Бенчов Молов
Мустафа Фейзи Алиш
Бахар Мухамер Алил
Мехмед Мустафа Бандьо
Траян Ромеов Ангелов
Ахмед Салих Дъбев
Ави Цанкова Тахчиева
Бюрхан Неждет Шериф
Ивайло Костадинов Личев
Фатма Себайдин Исаева
Веселина Николаева Димитрова
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Настимир Ананиев Ананиев
Иван Стойчев Димитров
Златка Петрова Цвеева-Aнчева
Евелена Василева Рабаджийска-Тодорова
Александра Неделчева Ненова
Николай Василев Илиев
Георги Красимиров Кръстев
Петър Илиев Пълев
Зорница Арсова Томова
Тихомир Валериев Василев
Петър Георгиев Милушев
Димитър Стоянов Дръндев
Симеон Симеонов Величков
Георги Илиев Цонков
Николай Цветанов Сираков
Калоян Маринов Трулев
9 - ПП "МИР"
Димитър Методиев Иванов
Крум Боянов Байраков
Христо Димитров Христосков
Костадин Иванов Златев
Иван Боянов Статев
Ана Маринова Рамова
Ангел Георгиев Паскалев
Момчил Емилиянов Хаджиев
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Радослав Георгиев Радойков
Десислава Цветанова Александрова
Михаела Веселинова Атанасова
Щилиянка Петкова Вечева
11 - "Възраждане"
Деян Николаев Николов
Стоян Николов Таслаков
Красимир Рангелов Гълъбов
Светослав Ангелов Александров
Татяна Стойкова Пашова
Красимир Емилов Стойчев
Цвятко Константинов Стефанов
Гинка Николова Гушевилова
Николай Йорданов Цвятков
Ивайло Георгиев Чорбов
Жанет Кузманова Стойчева
Ивайло Иванов Стойчев
Симеон Валерий Петров
Цветелина Запрянова Мечкова
Данаил Тодоров Костадинов
Кръстьо Стоянов Врачев
Димитър Валентинов Гюрев
12 - ПП "Подем"
Не регистрира листа
13 - ПП "Бригада"
Мирослава Мирославова Косева
14 - ПП "Пряка демокрация"
Наташа Христоскова Данаилова
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
АНТОАНЕТА МАРИНОВА РАКОВСКА
ЙОРДАН МАРИНОВ ТОДОРОВ
ДИМИТЪР СТОЙКОВ ТАЧЕВ
РУМЕН НИКОЛОВ АПОСТОЛОВ
ИВАН ПЕТРОВ МАСЛЕВ
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНИЕВ МАТИНЧЕВ
БОЖИДАР ЖОРОВ НИКОЛЧЕВ
ВАНЯ ПЕТРОВА ВЕСЕЛИНОВА
ПЕТКО ИВАНОВ ИЛИЕВ
БОРИСЛАВ ИВОВ БАЙДАКОВ
ВЕСЕЛИН БЛАГОЕВ ГИЦЕВ
РАДИНА РОСЕНОВА НОЧЕВА
АНТОНИО ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ
МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
СТОЯН ИВАНОВ ЛЮТОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
СОНЯ ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
СИМЕОН СЕРАФИМОВ ТОДОРОВ
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Стефан Иванов Балабанов
Янко Юриев Пашов
Христо Георгиев Тодоров
Александър Георгиев Урумов
Христо Петков Христов
Георги Димитров Коприщенов
Кузо Георгиев Божинов
Петър Георгиев Мулешков
Димитър Кунчев Кунчев
Кристина Германова Шопова
Татяна Борисова Попатанасова
Стоян Ангелов Влахов
Николай Стефанов Лазаров
Румен Иванов Хаджийски
Онник Антраник Мардиросян
Иван Тодоров Шейнов
Атанаска Николова Дамянова
Кирил Николов Ибров
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Асен Денков Асенов
Ангел Минков Минков
Андриан Димитров Атанасов
Елисавет Христов Гангов
Георги Илиев Йорданов
Спас Цветанов Шиков
Антоан Андрианов Атанасов
18 - "Партия на зелените"
Христо Николов Дунчев
Димитър Спасов Чавдаров
Светослава Иванова Горанова
Димитър Стоянов Вълков
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Димитър Любомиров Петков
Лъчезар Николаев Минев
Димитрина Георгиева Кацарова
Ивайло Спасов Спасов
Николай Стоянов Николов
Мая Константинова Пейчинска
Мария Петкова Сиракова
20 - ПП "Глас народен"
Добромир Славейков Йорданов
Димитър Иванов Зойнов
Исмет Мустафов Кехайов
21 - ПП "Републиканци за България"
Атанас Георгиев Шопов
Гергана Димитрова Сеферинкина
Александър Тони Палийски
Иванка Александрова Николова
Николай Тошков Грънчаров
Славейко Георгиев Миличин
Николай Димитров Динчев
Николай Велков Николов
Васил Николаев Филипов
Петър Николаев Николов
22 - ПП "Има такъв народ"
Станислав Светозаров Балабанов
Любомир Антонов Каримански
Светослав Георгиев Георгиев
Тинко Василев Василев
Георги Славчев Млеканов
Веселка Борисова Фиданова
Тодор Запрянов Косов
Димитър Илиев Данчев
Рашко Атанасов Ганчев
Пламен Стоянов Панчев
Мария Любомирова Гагова
Иван Стойчев Генов
Димитър Бориславов Гаджев
23 - "Демократична България"
Антоанета Димитрова Цонева
Александра Красимирова Стеркова
Емил Николов Чолев
Васил Николов Тодев
Стоил Трифонов Гигов
Иван Тодоров Хрисин
Пламен Иванов Даракчиев
Костадин Стефанов Деянов
Михаил Димитров Ангелов
Петър Христов Цикалов
Инна Иванова Ватахова
Иван Георгиев Велов
Бранимир Асенов Манушов
Христо Петров Стефанов
Николай Евтимов Янев