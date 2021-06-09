Вижте всички кандидати за депутати в 25-и МИР - София

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Гарабед Ардашес Минасян
Ангел Янакиев Риджаков
Данаил Веселинов Дамянов
Александър Цветанов Гарибов
Жулиета Николова Тасева
Ивайло Венциславов Нинов
Димчо Дочев Джиговски
Венцислав Иванов Нинов
Дарина Петрова Велкова
Антоанета Огнянова Николова
Васил Георгиев Младенов
Ангел Стойцов Балабанов
Кристина Валентинова Иванова
Георги Петров Пешков
Цветан Димитров Стоянов
Кирил Александров Ананиев
2 - ПП "Свобода"
Венцислав Атанасов Ангелов
Елена Наумова Алексиева
Валентин Величков Караасенов
3 - БНС(НД)
Боян Боянов Станков-Расате
Климент Братиславов Талев
Йордан Стоянов Манасиев
Александър Младенов Михайлов
Александър Петров Цветков
Ивайло Михайлов Иванов
Юлиян Минчев Матеев
Силвия Александрова Цветкова
Борис Константинов Маринов
Владимир Сашов Стоев
Любен Иванов Бубев
Костадин Панайотов Димитров
Димитър Василев Георгиев
Цветан Райков Младенов
Ивайло Светославов Стратиев
4 - "БСП за България"
Корнелия Петрова Нинова
Минчо Христов Куминев
Станислав Чавдаров Младенов
Петър Колев Колев
Тони Владов Попов
Динко Любомиров Странски
Десислава Боянова Димитрова
Пенка Борисова Йорданова
Радина Стойнова Гечева
Георги Миланов Миланов
Марина Спасова Богданова
Тодор Илиев Мишев
Александър Петров Симеонов
Красен Лъчезаров Раковски
Стоян Емилов Цветков
Емил Емилов Рошкев
Орфей Николаев Петков
Владислав Иванов Велинов
Елмира Иванова Котева
Йоана Красимирова Иванова
Димитър Петров Йовков
Константин Димитров Ангелов
Захари Захариев Бисеров
Спас Антонов Благов
Боян Бранимир Димитранов
Никола Стефанов Шопов
Веселин Любомиров Илиев
Венцислав Димитров Божилов
5 - "ГЕРБ-СДС"
Бойко Методиев Борисов
Христо Георгиев Гаджев
Анна Василева Александрова
Лъчезар Богомилов Иванов
Петър Николаев Николов
Йорданка Недкова Петрова
Евгени Генчев Будинов
Мариян Огнянов Кирянов
Светослав Величков Тодоров
Костадин Грозев Костадинов
Станимир Стоянов Попов
Николай Асенов Димитров
Димитър Стоянов Стоянов
Ангел Иванов Корсачки
Цвета Ангелова Точева
Силвия Славчева Иванова
Мериан Руменова Конярска
Стефан Антонов Арсов
Антоанета Славчева Христова
Радост Андреева Маринкова
Цвете Василева Лазарова
Диана Михова Фотева
Искра Пламенова Стоянова
Лава Трифонова Коцева
Теодор Данчов Дончев
Каролина Цончева Цонева
Елина Иванова Давидова
Борислав Кирилов Куртев
6 - "Атака"
Волен Николов Сидеров
Величка Борисова Георгиева
Димитър Славов Димитров
Юлиян Стоянов Докузанов
Олег Стоянов Георгиев
Александър Николов Христов
Росен Верчов Златков
7 - ДПС
Райна Иванова Иванова
Илхан Ахмет Кючюк
Сами Джевдет Чакъров
Росен Димитров Димитров
Ертен Белгинова Анисова
Танер Нихатов Кабилов
Сузана Цветанова Маринска
Васил Методиев Петков
Танзер Юсеинов Юсеинов
Ави Цанкова Тахчиева
Мехмед Лятиф Расим
Иса Абедин Осман
Лютви Хюсни Хаджиалиш
Тома Петров Гарчов
Едиз-Ханиф Баязидов Саидов
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Николай Димитров Хаджигенов
Владислав Владимиров Владимиров
Тихомир Валериев Василев
Иван Руменов Тодоров
Боряна Стефанова Петкова
Мария Недялкова Господинова
Светослав Кирилов Велков
Еделина Георгиева Кънева - Лисичкова
Пламен Маринов Първанов
Емилия Димитрова Михайлова
Андрей Христов Вълчев
Атанас Христов Цирков
Деница Ивайлова Димитрова
Десислава Ангелова Бояджиева
Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева
Златомир Спасов Николов
Златка Петрова Цвеева-Анчева
Нора Анчева Симеонова
Емануил Борисов Христов
Кирил Венциславов Атанасов
Димитър Александров Димитров
Искрен Митков Радев
Симеон Николов Величков
Васил Йосифов Бекяров
Петър Николаев Костенски
София Цветанова Христова
Иво Ценов Босев
Анастас Наумов Гьоков
9 - ПП "МИР"
Пламен Богомилов Стоянов
Теодор Христов Асърджиев
Христина Радкова Георгиева
Николай Милчев Узунов
Илиян Славчев Лилов
Николай Фатах Фатахи
Любомир Кирилов Стоянов
Ралица Пламенова Константинова
Люсиен Хараламбиев Тишев
Лъчезар Христов Бонев
Боян Димитров Крумов
Надежда Красимирова Георгиева
Борислав Живков Йорданов
Калоян Емилов Казаков
Илия Иванов Рангелов
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Наталия Расимова Салимова
Деница Георгиева Манолова
Димитър Стоянов Захариев
Михаела Георгиева Илиева
Тихомир Йорданов Мирчев
11 - "Възраждане"
Костадин Тодоров Костадинов
Иво Георгиев Русчев
Димо Георгиев Дренчев
Вениамин Иванов Воденичаров
Васил Стефанов Василев
Димо Сергеев Димитров
Христо Веселинов Гадев
Иван Емилов Герасимов
Владимир Емил Борисов
Димитър Стоянов Дъбов
Иван Георгиев Грънчаров
Иван Владимиров Йорданов
Марин Нинов Генов
Ивайло Янков Иванов
Иво Лазаров Кунчев
12 - ПП "Подем"
Димитър Генчев Пейков
Калин Ячев Ячев
Мими Каменова Георгиева
13 - ПП "Бригада"
Миню Стайков Стайков
Арбен Ефремов Хавальов
14 - ПП "Пряка демокрация"
Пламен Александров Ангелов
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Васил Крумов Божков
Румен Ангелов Христов
Тодор Ангелов Ангелов
Антоанета Маринова Раковска
Камен Пламенов Бенински
Йордан Христов Богативов
Вероника Кирилова Тодорова
Стойчо Георгиев Върбанов
Иван Владимиров Петров
Станислав Досев Досев
Стефан Иванов Иванов
Габриела Живкова Василева
Фани Георгиева Мицева
Петър Димитров Въков
Боян Маринчев Пешев
Кристина Димитрова Василева
Мария Георгиева Мицева
Денис Николаев Николов
Александра Иванов Маринова
Петър Йорданов Иванов
Нели Михайлова Георгиева
Здравко Емилов Манолов
Катя Иванова Стоичкова
Менсут Ахмед Дряна
Изабела Тодорова Петрова
Костадин Данаилов Методиев
Мирослав Пешев Иванов
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Юлиан Кръстев Ангелов
Калина Николаева Калинкова - Раданова
Биляна Василева Маринова
Николай Петров Марков
Николай Станев Проданов
Димитър Душков Пенев
Христо Панчев Смоленов
Петко Илиев Събев
Калоян Пламенов Петров
Кирил Петров Радев
Венцислав Ангелов Тоцев
Галина Димитрова Стефанова
Павлина Славейчева Младенова
Виолета Стаменова Тодорова
Валентин Петров Славов
Ирена Лъчезарова Георгиева
Вера Иванова Грозданова
Владимир Веселинов Митов
Бойка Бойкова Макавеева
Гергана Борисова Алексиева
Димитър Борисов Антов
Мария Йорданова Цветкова
Васил Светославов Христов
Николай Димитров Гергинов
Николай Андреев Борисов
Моника Георгиева Добрева
Никола Димитров Делчев
Веселин Димитров Христов
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Иван Асенов Атанасов
Иван Пенчев Пенчев
Станка Николова Дечева
Юлиана Йотова Йончовска
Ивайло Любенов Иванов
Славчо Стефанов Димитров
Румен Вачев Петров
Калин Викторов Божков
Симеон Димитров Пенев
18 - "Партия на зелените"
Христо Христов Дунчев
Иван Иванов Георгиев
Райна Веселинова Милева
Боян Дафинов Владовски
Йоана Николаева Николова
Владимир Христов Пагелски
Мирослав Цочев Цочев
Симон Теодоринов Симеонов
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
Ивайло Иванов Караньотов
Аделина Димитрова Петрова
Иван Петров Игнатов
Димо Пенчев Димов
Алеко Петков Христов
Веселин Петров Жеков
Весела Миткова Катрова
Балчо Димитров Балчев
Боряна Димитрова Димитрова
Пенка Стайкова Кефалова
Григорян Енчов Григоров
Галина Стефанова Георгиева
Кристина Йорданова Сунгарска
Мима Цанкова Пандова
Мартин Руменов Павлов
Белин Марков Белев
Антон Петков Димитров
20 - ПП "Глас народен"
Ирина Павлова Андонова
Андриан Пламенов Хаджидосев
Георги Ангелов Върбанов
21 - ПП "Републиканци за България"
Борис Велев Велев
Христо Дженев Казанджиев
Горан Тасев Благоев
Дарин Цветков Спасов
Георги Костов Стефанов
Борислав Тонев Маринов
Боряна Георгиева Узунова
22 - ПП "Има такъв народ"
Филип Маринов Станев
Александър Викторов Рашев
Андрей Николаев Михайлов
Росен Кирилов Димов
Иван Василев Хиновски
Нерихан Рамзи Ибрям
Цветан Иванов Предов
Паунита Михайлова Петрова
Ружа Андреева Райчева
Петър Христов Димитров
Владислав Валентинов Енев
Илиана Николаева Маринова
Лъчезар Любомиров Симеонов
Димитър Бориславов Гаджев
23 - "Демократична България"
Христо Любомиров Иванов
Борислав Димитров Сандов
Александър Димитров Симидчиев
Бонка Сергеева Василeва
Петър Владиславов Славов
Ивaйло Николаев Мирчев
Грета Борисова Ганева
Илина Симеoнова Мутафчиева
Георги Станимиров Няголов
Христо Йорданов Даскалов
Венцислав Илиев Михайлов
Надежда Димитрова Бачева
Йордан Йорданов Йорданов
Христо Петров Николов
Боян Василев Чобанов
Владимир Любомиров Колев
Йордан Николаев Янков
Иван Калчев Калчев
Венцислав Василев Кръстев
Иван Генчев Бакалов
Стефан Ивов Манчев
Георги Дичев Маринов
Деян Милосавлевски
Борислав Иванов Пелов
Иван Станиславов Евтимов
Георги Стефанов Кралев
Стоян Димитров Йотов
Методи Орлинов Лалов