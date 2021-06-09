Вижте всички кандидати за депутати в 15-и МИР - Плевен

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Гарабед Ардашес Минасян
Иван Тошев Иванов
Станислава Сашева Дочева
Вълчо Стоянов Стаменовски
Веселин Руменов Величков
Димчо Дочев Джиговски
Петя Иванова Иванова
Марина Льониева Лазарева
Борис Николаев Къркеланов
2 - ПП "Свобода"
Любомир Андреев Джустров
Стефан Климентов Друмев
Георги Колев Цонев
3 - БНС(НД)
Мартин Серьожев Вътев
Николай Момчилов Георгиев
Петър Ванков Петров
Димитър Маринов Димитров
Анатоли Петров Антонов
Ивелина Ивайлов Симеонова
Росица Йорданова Николова
Емилия Иванова Милева
Георги Бойков Ленков
4 - "БСП за България"
Румен Василев Гечев
Илиян Славейков Йончев
Ева Веселинова Маринова-Найденова
Никола Цветанов Йорданов
Ганка Нинова Василева
Огнян Огнянов Янчев
Иван Петров Мандински
Стефан Иванов Бурджев
Атанас Цветомиров Атанасов
Александър Спасов Трайков
Веселин Николаев Радев
Лаура Петева Маринова
Биляна Дикова Велева-Грънчарова
Людмила Михайлова Кръстева
Веселин Венциславов Георгиев
Бойко Георгиев Никифоров
5 - "ГЕРБ-СДС"
Григор Ангелов Горчев
Петя Веселинова Митрашкова
Александър Богданов Николов
Валери Пламенов Лачовски
Душко Ненков Душков
Диана Милкова Данова
Румен Мартинов Мотовски
Иван Цветанов Малкодански
Дочко Димитров Дочев
Атанас Кръстев Върбанов
Ивайло Петров Минков
Тони Крумов Крумов
Владимир Ивов Георгиев
Мариана Йорданова Бонджева
Велислава Тончева Величкова-Христова
Димитър Константинов Господинов
Цветан Христофоров Луканов
Александър Стефанов Домусчиев
6 - "Атака"
Адриан Христов Асенов
Илиан Андреев Беров
Светослав Василев Христов
Христофор Георгиев Витков
Петя Любомирова Панайотова
Генка Добрянова Цветкова
Емил Маринчев Петков
Петьо Иванов Янев
Лора Христова Тотева
Мариела Тодорова Тонкова
Пламен Илиев Пешев
Владислав Петков Първанов
7 - ДПС
Велислава Иванова Кръстева
Марио Киров Рангелов
Исмаил Ертурулов Гюлянлиев
Шенджан Яшарова Куртанова
Тома Юлиянов Терзиев
Васил Методиев Петков
Свилен Илиев Огнянов
Майдън Ахмедов Сакаджиев
Илхан Али Куртаджъ
Момчил Иванов Митов
Илиан Севелинов Селимски
Мелек Ахмедова Салиева
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Юлиян Милчев Ненчев
Момчил Недялков Спасов
Анни Климентова Петкова
Стефан Димитров Петков
Илия НиколовНиколов
Ваня Петрова Дичкова
Таня Николова Тонева
Пламен Дилов Дилов
Цветомира Филадинова Добрева
Любка Живкова Бумбарова
Моника Иванова Димитрова
Момчил Бориславов Няголов
Радосвета Василева Маджарова-Вълчева
Наталия Христова Петрова
Любомир Йорданов Катронски
Митко Величков Мотов
Явор Георгиев Янков
Дарин Георгиев Кинов
9 - ПП "МИР"
Емил Емилов Димитров
Бойко Боянов Първанов
Димитър Илиев Илиев
Виолета Димитрова Георгиева
Пламена Стоянова Тончева
Емилия Цветанова Славова
Галя Иванова Денева-Кръстева
Надежда Красимирова Георгиева
Александър Маринов Пеновски
Люсиен Хараламбиев Тишев
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Калинка Петрова Манчева
Диана Атанасова Млъчкова
Донка Вълева Вълева
11 - "Възраждане"
Ивелин Първанов Първанов
Данаил Николаев Раденцов
Захари Величков Дончев
Тихомир Радославов Стойков
Силвия Тоткова Трифонова
Мартин Бориславов Бетов
Деница Лилянова Монова
Ивайло Мариянов Ивайлов
Стефан Венциславов Спасов
12 - ПП "Подем"
Мирослав Георгиев Гетов
Здравка Павлова Маринова
Митко Енчев Мирчев
Ярослав Рахаилов Петров
Христо Стефанов Милев
Христофор Петков Дочев
13 - ПП "Бригада"
Петър Евтимов Евтимов
Ивайло Соньов Йорданов
14 - ПП "Пряка демокрация"
Ивайло Йорданов Стефанов
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Иван Мариянов Иванов
Пенчо Людмилов Панев
Евелина Ванева Илиева
Петър Любомиров Младенов
Елена Славова Томова
Корнелия Христова Василева
Християн Боянов Стефанов
Радко Стефанов Георгиев
Любен Стефанов Иванов
Веселин Николов Ванев
Жан Цветанов Великов
Николай Иванов Дамяновски
Иван Митков Недялков
Денислав Марийев Иванов
Марио Стефанов Калпазанов
Димитър Валентинов Йонов
Богомил Мирославов Симеонов
Мирослав Цветанов Николов
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Полина Цветославова Цанкова-Христова
Калин Николов Поповски
Николай Иванов Иванчев
Татяна Цветанова Божинова
Павлинка Йорданова Микова
Петя Тодоринова Диковска
Филип Николаев Николов
Петко Илиев Събев
Момчил Денев Иванов
Дарин Величков Матов
Димитър Карамфилов Карамфилов
Милена Ангелова Кънчева
Денолюба Игнатова Иванова
Ивайло Иванов Христов
Стелиян Красимиров Николов
Виктория Александрова Удварева-Луканова
Цветелина Кунова Георгиева
Красимир Петров Атанасов
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Пламен Георгиев Александров
Валери Владимиров Попов
Любомир Методиев Стоичков
Атанас Ралчев Панчев
Николай Иванов Стоев
Красимир Георгиев Кузманов
Сашо Любенов Начев
Цеко Кръстев Ангелов
Бистра Маринова Кралева
18 - "Партия на зелените"
Цветан Стоименов Ночев
Цвета Петрова Филипова
Райна Веселинова Милева
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
Милчо Здравков Илиев
Диян Любенов Станков
Красимир Асенов Пейчев
Валери Василев Кузев
Момчил Методиев Сирашки
Росица Димитрова Цонева
Петко Найденов Петков
Емил Пламенов Кръстев
Иван Петров Десподов
Еркан Хасанов Пала
20 - ПП "Глас народен"
Росен Маринов Костов
Виржиния Светлозарова Богданова
Лидия Борисова Нинова
Свилен Цоков Конов
Бистра Милкова Здравкова
Димитър Илиев Цветанов
Калоян Димитров Брязов
21 - ПП "Републиканци за България"
Владислав Тошков Николов
Христослав Михайлов Михайлов
Пламен Симеонов Бешков
Венцислав Христов Киров
Ива Валентинова Стоянова
Владимир Цветков Петков
Ралица Атанасова Семерджиева
Николай Иванов Раев
Северина Величкова Пенова
Айхан Орханов Османов
Иво Миленов Кочев
Даниел Парашкевов Дафинов
Накрие Кемалова Селейдинова
Георги Николаев Цветанов
Милен Илианов Трифонов
Росен Славков Димитров
22 - ПП "Има такъв народ"
Радостин Петев Василев
Александър Атанасов Александров
Александър Велиславов Тодоров
Димчо Иванов Дешев
Данаил Милчев Найденов
Венцислав Иванов Петков
Христинка Илийчева Иванова
Венера Невелинова Василева
Деян Петев Петков
Красимир Георгиев Иванов
23 - "Демократична България"
Найден Маринов Зеленогорски
Тодор Георгиев Еленков
Свилен Петров Трифонов
Албена Симеонова Върбанова
Генадий Гешев Пъшев
Николай Атанасов Любенов
Златко Илиев Урумов
Николай Валентинов Милев
Петър Асенов Георгиев
Петко Ивайлов Петков
Лора Илиянова Герасимова
Бойка Любенова Пъшева
Валери Илиев Илиев
Георги Евлогиев Караджов
Елена Сашева Петрова-Найденова
Антон Валериев Начев
Гюнай Джанипов Ходжаджиков
Христо Ивайлов Таслаков