Вижте всички кандидати за депутати от 27-и МИР - Стара Загора

Партиите са подредени според номерата в бюлетината.
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Иван Костадинов Станков
Михаил Георгиев Михайлов
Георги Минков Минков
Иван Иванов Кирков
Николай Георгиев Стефанов
Донка Йорданова Михайлова
Ивайло Нанков Калпачев
Минко Георгиев Минков
Георги Михайлов Георгиев
2 - ПП "Свобода"
Иван Александров Иванов
Велика Димитрова Радева
Костадин Димитров Костадинов
3 - БНС (НД)
Мариела Георгиева Топалска
Марина Данаилова Алексиева
Елена Василева Цветанова
Илиян Симеонов Симеонов
Яна Емануилова Динева
Ивайло Симеонов Симеонов
Илия Любенов Юсев
Николай Христов Йорданов
Евгени Славчев Шишков
Зоя Андреева Рангелова
4 - "БСП за България"
Георги Стоянов Кадиев
Георги Янчев Гьоков
Пламен Станимиров Караджов
Неделчо Кръстев Маринов
Иван Христов Колев
Георги Ангелов Василев
Владимир Любомиров Грамовски
Момчил Донев Ненов
Иван Желев Михайлов
Даниела Ангелова Лекина
Георги Динев Господинов
Николай Марков Василев
Асен Тодоров Тодоров
Динко Колев Господинов
Мирослав Атанасов Атанасов
Сашко Иванов Лозанов
Господин Петров Ангелов
Георги Тодоров Николаев
Милена Златева Данкова
Стела Владимирова Герджикова
Радиана Георгиева Неделчева
Георги Петров Богданов
5 - "ГЕРБ-СДС"
Красимир Георгиев Вълчев
Маноил Минчев Манев
Илиана Петкова Жекова
Лъчезар Димитров Борисов
Александър Красимиров Кьосев
Деница Димитрова Иванова
Мартин Паскалев Паскалев
Екатерина Мънева Гърдова
Димо Колев Димитров
Роман Алексеев Желев
Милен Динков Димитров
Петя Кръстева Чакърова
Николай Тотков Стоев
Мария Павлова Гинева
Бояна Тихомирова Танева Манова
Петко Христов Минчев
Николай Колев Динев
Мария Николаева Ненова
Димитър Маринов Стаматов
Тодор Димитров Тодоров
Десислава Иванова Нанева
Слави Атанасов Йорданов
6 - "Атака"
Михаил Петров Михайлов
Галин Динков Добрев
Марияна Георгиева Йорданова
Мария Иванова Пехливанска
Иванка Колева Петкова
Недьо Иванов Иванов
Мария Георгиева Янева
Георги Димитров Георгиев
Кольо Василев Колев
7 - ДПС
Халил Реджепов Летифов
Тунджай Рамадан Йoзтюрк
Шендоан Ремзи Халит
Николай Тонев Колев
Юлия Емилова Кехайова
Орхан Кемалов Асанов
Дженал Ниази Топалова
Юзеир Али Кенан
Мехмед Неджми Зейнел
Васил Тодоров Василев
Кенан Шакир Саид
Доника Бончева Бойчева
Суат Мехмед Мурат
Иван Енев Костадинов
Айгюн Радванов Хаджиисмаилов
Метин Ялзер Качан
Валентин Валентинов Георгиев
Хълмие Смаил Смаил
Сунай Селимов Селимов
Ахмед Абдула Мехмед
Ридван Байрям Иляз
Месут Илхан Юркюш
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Светослав Бончев Колев
Станислав Колев Данев
Славяна Добрева Орачева – Янкова
Явор Райчев Гънчев
Динко Тонев Тонев
Стоян Колев Трифонов
Кристияна Иванова Ботева
Николай Ангелов Николов
Анна Петкова Делчева
Божидар Христов Станчев
Кирил Петков Георгиев
Иван Трифонов Иванов
Христо Иванов Донев
Ваня Добринова Петкова
Станислава Стойкова Стойкова
Димитър Петров Славов
Трифон Мариев Георгиев
Венцислав Цветанов Благоев
Деница Божидарова Божилова
Георги Иванов Иванов
Таня Стефанова Кожухарова
Йордан Бойчев Йорданов
9 - ПП "МИР"
Симеон Славчев Славчев
Светла Драганова Цветкова
Мико Рафаел Леви
Симеон Ананиев Ананиев
Александър Коцев Колев
Румен Стефанов Минев
Радостин Симеонов Долчинков
Мартин Иванов Благоев
Драгомир Димитров Дечев
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Валентина Йорданова Пръвчева
Калинка Петрова Манчева
Георги Янев Георгиев
Галина Христова Христова
11 - "Възраждане"
Искра Михайлова Михайлова
Димитър Пламенов Пашев
Ива Серьожева Ангелкова
Калин Николаев Калинов
Тодор Руменов Делчев
Симеон Тодоров Шопов
Галин Господинов Динев
Михаил Борисов Атанасов
Анелия Стефанова Димова
Стилян Христов Христов
Веселина Симанова Симанова
12 - ПП "Подем"
Александър Цветков Богданов
13 - ПП "Бригада"
Десислава Петрова Стоянова
Лиляна Иванова Хаджиева
14 - ПП "Пряка демокрация"
Валентин Иванов Димитров
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Татяна Манева Недялкова
Живко Иванов Желязков
Иглика Станиславова Георгиева
Марияна Христова Тодорова-Каменова
Димитър Иванов Илчев
Станка Димитрова Нункова
Веска Енева Абрашева
Максим Ивов Змеев
Росен Евгениев Динев
Елена Тенева Митева
Тихомир Николаев Манев
Светлозар Орлинов Христов
Донка Костадинова Костадинова
Иван Динков Динев
Карапет Мартинов Арабкерцян
Валери Милчев Милчев
Антон Валентинов Иванов
Галин Генов Минев
Антоанета Запрянова Илиева
Цветостин Огнянов Цветков
Динко Петров Велев
Росица Рангелова Петрова
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Елена Владимирова Ангелинина
Венцислав Йорданов Иванов
Недко Пламенов Кузманов
Никола Любомиров Пировски
Боян Йорданов Кулев
Иван Стефанов Божев
Атанас Николов Боев
Енчо Валентинов Енчев
Мария Йорданова Митева
Мария Ангелова Нанева
Кремена Недева Йовчева
Теодора Райчева Лечева
Стамен Иванов Бишков
Николай Величков Марков
Владимир Борисов Йорданов
Алина Събева Иванова
Веселин Тончев Вълев
Теодора Стоянова Георгиева
Иван Генков Илиев
Златко Лозев Костов
Красимир Симеонов Червилов
Александър Маиров Сиди
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Красимир Христов Янков
Дочо Христов Шиков
Иво Хубенов Тонев
Яница Христова Станчева
Никола Емилов Николов
Корнелия Илиева Владева
Тихомир Митев Трифонов
Ангелина Иванова Петрова
Елена Неделчева Ангелова
Кина Димитрова Филипова
Димо Димиев Цонев
18 - "Партия на зелените"
Владимир Димитров Николов
Любомир Димитров Кьосев
Ивелина Васкова Йотова
Асен Найденов Саладинов
Минчо Иванов Ковачев
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Атанас Николаев Атанасов
Ивайло Йовчев Йовчев
Боян Димитров Славов
Наталия Василева Кръстева-Димитрова
Юлия Тенева Кючукова
Николай Цанков Стоилков
20 - ПП "Глас народен"
Добромир Славейков Йорданов
Димитър Иванов Зойнов
21 - ПП "Републиканци за България"
Иван Антонов Георгиев
Живко Генчев Чобанов
Христо Димов Желев
Юлиян Маринов Ненчев
Димитър Ангелов Бангов
Тодор Иванов Тодоров
Диньо Иванов Костов
Ивайло Петров Цветковски
Тодор Христов Павлов
Недялко Стоянов Недялков
Петя Русева Тенева
Йонко Пенчев Иванов
Стоян Георгиев Стоянов
Деляна Трифонова Бобева
Румен Борисов Николов
Инна Христова Иванова
22 - ПП "Има такъв народ"
Тихомир Гочев Тенев
Иван Стойнов Кючуков
Павела Василева Митова
Живка Михалева Железова
Билян Боримиров Кършовски
Иван Димов Иванов
Банко Венелинов Банов
Иванка Михайлова Димитрова
Владимир Юриев Радков
Даниел Златков Богоев
Тодор Иванов Иванов
Ивайло Минчев Пеев
Димитринка Костова Пенчева
Красимир Живков Николов
Петьо Пламенов Ценов
Витко Димов Вичев
Господин Тенев Шиков
Георги Николов Михайлов
Николай Русенов Колев
Елица Костадинова Раданова
Дончо Бончев Йорданов
23 - "Демократична България"
Атанас Владиславов Славов
Румен Стефанов Димитров
Магдалена Владимирова Овчарова
Иван Георгиев Лапчев
Станимир Денчев Трошев
Надя Милчева Недялкова- Колева
Искра Георгиева Стайкова
Петър Иванов Петров
Теньо Димов Арабаджиев
Ива Светлозарова Радева
Методи Йорданов Маринов
Николай Стефанов Петков
Таня Койчева Андреева
Георги Колев Георгиев
Нейчо Колев Нейчев
Димитър Илков Басамаков
Светлана Жекова Атанасова
Владимир Александров Даскалов
Константин Веселинов Драгов
Надежда Петрова Христова
Димо Стефанов Стефанов
Димитър Здравков Чорбаджиев