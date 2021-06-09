Вижте всички кандидати за депутати от 27-и МИР - Стара Загора

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл обвиниха Би Би Си в клевета във връзка с информацията за името на новородената им дъщеря Лилибет Даяна, съобщи ТАСС. В разпространено до медиите съобщение от адвокатите на херцозите на Съсекс се посочва, че информацията, в която се твърди, че те не са се консултирали с кралица Елизабет Втора за използването