Вижте пълния списък с листите за 16-и МИР - Пловдив

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината на 16- МИР Пловдив:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Александър Трифонов Томов
Светозар Ангелов Нейков
Иван Костадинов Станков
Костадин Василев Стоилов
Васил Георгиев Бутев
Кера Григорова Карова
АНГЕЛ ИЛИЕВ ЧОНЕВ
Венета Ангелова Василева
Светослав Каменов Байрактаров
Румен Христов Петров
Христо Руменов Станев
Зорка Димитрова Карова
Кирил Александров Ананиев
2 - ПП "Свобода"
Костадин Николов Ненков
Атанас Георгиев Танев
3 - БНС(НД)
Мирослав Иванов Иванов
Александър Адриянов Суев
Георги Славчев Крънчев
Начко Обретенов Плочев
Иванка Георгиева Станчева
Мариела Георгиева Топалска
Георги Славчев Шишков
Димитър Иванчев Мирков
Евгени Славчев Шишков
Орлин Иванов Пандарев
Кирил Костадинов Чинов
Йорданка Атанасова Димитрова
4 - "БСП за България"
Иво Ангелов Христов
Илия Любенов Гатев
Костадин Иванов Палазов
Димитър Величков Георгиев
Вихра Петрова Григорова
Калин Иванов Милчев
Пенка Маркова Башлийска
Минка Алдомирова Сърнешка
Николай Митков Иванов
Георги Костадинов Илчев
Румен Груев Григоров
Петър Димов Бояджиев
Мирослав Анриев Владов
Йовка Божидарова Златева
Десислава Николаева Недева
Кирил Петков Бизеров
Румен Гавраилов Василев
Тодор Иванов Кръстев
Борис Николов Янчев
Иван Стоянов Върбанов
5 - "ГЕРБ-СДС"
Бойко Методиев Борисов
Иван Борисов Тотев
Радомир Петров Чолаков
Пенчо Малинов Малинов
Стефан Иванов Шилев
Костадин Димитров Димитров
Иван Василев Стоянов
Аргир Василев Аргиров
Валерия Тодорова Славова
Илко Тодоров Семерджиев
Гошо Димитров Къчков
Анета Руменова Вълева
Кольо Бориславов Пашов
Димитър Атанасов Караилиев
Катерина Борисова Додова
Росица Карамфилова Георгиева
Деян Вихров Захов
Петър Георгиев Троянов
Елена Атанасова Искилиева
Владислав Георгиев Попиванов
Красимир Симеонов Тодоров
Спас Георгиев Гърневски
6 - "Атака"
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ДИМИТЪР ПЕТКОВ КЕРИН
ДАНИЕЛА ТОНКОВА КИНОВА
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КАЗАНДЖИЕВ
БОРИС АТАНАСОВ ЗЛАТАРЕВ
ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ РАЙЧЕВ
ВАСКО ЦВЕТКОВ ВЪЛЧИНОВ
РОСИЦА ГЕНЧЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА СПАСОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КЮЧУКОВ
ЛИЛИЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА
7 - ДПС
Танер Мехмед Али
Али Мустафа Байрам
Айри Фейми Мурад
Жана Любомирова Папазова
Тунай Сюлейманов Хюсеинов
Антон Кръстев Михайлов
Асан Енвер Мехмед
Веселин Александров Василев
Саит Халил Хисар
Есиме Исмаилова Фейзова -Мехмедова
Юсуф Джелилов Алиев
Инан Смаилов Алиев
Тоско Смаил Бесимов
Хюсеин Айдънов Караджов
Мехмет Асанов Гаджев
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Николай Димитров Хаджигенов
Мария Василева Капон
Димитър Илиев Добрев
Георги Иванов Иванов
Юрий Иванов Танев
Константина Емилова Стоянова
Петя Димитрова Терзийска
Ердал Илханов Арифов
Светлозар Георгиев Чичиков
БОРЯНА ЙОРДАНОВА ХРИСТЕВА
Мариела Спасова Стоева
Мария Вескова Малчева
Теменужка Николова Кривчева
Лидия Василева Данчева
Виолета Петрова Манолова
Боряна Михайлова Чапарова
Димитър Николов Диманов
Васил Танев Василев
Стоянка Димитрова Костова
Христо Тодоров Кисов
Лиляна Йоцова Стефанова
Славена Йорданова Килиджийска
9 - ПП "МИР"
Димитър Димитров Митев
Онник Харутюн Таракчиян
Стоян Георгиев Савов
Ивайло Петров Манджуков
Стамен Цветанов Македонски
Венцислава Руменова Михайлова
10 - "България на разума и труда" (БТР)
Няма регистрирана листа.
11 - "Възраждане"
Елена Цонева Гунчева
Емил Янков Янков
Гергана Николова Николова
Симеон Валерий Петров
Веселин Генов Генов
Христо Драгоев Христов
Димитър Георгиев Митърчев
Мария Николаева Армазова
Мирослав Благовестов Маринов
Пенка Георгиева Дайлийска
Виктор Атанасов Тафров
Ненко Иванов Дадански
Тейлър Емилов Николаев
Майя Костадинова Драгова
Бялко Атанасов Бялков
Димитър Михайлов Ковачев
Дафина Атанасова Проданова
Явор Иванов Томов
Тихомир Николаев Тотев
Костадин Александров Бодуров
Магдалена Любенова Дамянова
Георги Петров Карачански
12 - ПП "Подем"
Атанас Георгиев Попов
Павел Венциславов Радев
Уйлям Джеймс Гоги
Добринка Иванова Конярова
13 - ПП "Бригада"
Десислава Петрова Стоянова
14 - ПП "Пряка демокрация"
Атанас Тодоров Гарфалски
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
АЛЕКСАНДЪР АНТОНОВ ЧЕРВЕНКОВ
ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ ГАТЕВ
НАТАЛИЯ КРАСИМИРОВА ЦВЕТАНОВА
МЕТОДИ ЖИВКОВ СТОЯНОВ
СТЕФАН ВОЛОДИЕВ КАМЕНОВ
ДОБРОМИР ПАВЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ГЛАВЧОВСКИ
ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛУКАНОВА
БОРИСЛАВ ИВАНОВ СИМЕОНОВ
ДИМИТРИЯ АТАНАСОВА МИТРЕНОВА
АНТОНИЯ ТОДОРОВА ТРУЛЮС
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЙОВЧЕВ
АТАНАС ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
ВАСИЛ АНАНИЕВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ БАКЛАРОВ
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КОШНИЧАРСКИ
МАЛИНКА ДИМИТРОВА НЕСТОРОВА
ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ЛИЛОВ
АТАНАС ЕМИЛОВ АТАНАСОВ
ПЕТРАНА БОРИСОВА КОКОШАРОВА
АЛБЕРТ ПЕТРОСОВИЧ СИМОНЯН
СОНЯ ИВАНОВА ИВАНОВА
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Александър Маиров Сиди
Недко Пламенов Кузманов
Костадин Иванов Гаров
Павел Рангелов Милушев
Александър Костадинов Пецов
Владимир Иванов Александров
Димитър Георгиев Ценов
Максим Тодоров Петков
Тихомир Иванов Иванов
Владимир Иванов Кисьов
Карамфила Иванова Шилева
Пламен Климов Начев
Анелия Милчева Алексиева
Недялка Пламенова Рангелова
Васко Пламенов Вътев
Владимир Христофоров Аксиев
Иван Иванов Црънчев
Елена Иванова Атанасова
Стефан Гришев Павлов
Нина Георгиева Гьошева
Димчо Василев Петров
Стефан Йорданов Послийски
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Жан Василев Виденов
Павел Стаменов Иванов
Вергиния Иванова Атанасова
Виолета Христова Ковачева
Христо Цветанов Монов
18 - "Партия на зелените"
Саани Исметов Денкчиев
Танер Осман Камберов
Цветомир Димитров Начев
Тихомир Господинов Господинов
Георги Христов Търнев
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Жаклин Ваклуш Толева
Пенка Иванова Деведжиева
Георги Веселинов Иванов
Ивайло Спасов Спасов
Георги Василев Манев
Стефан Петров Пейков
Десислава Илиева Атанасова-Чомакова
Борислав Лъчезаров Герговски
Янко Костов Буюклиев
Невен Димитров Митев
Петър Михайлов Вълчев
Павел Андонов Марлоков
20 - ПП "Глас народен"
ХРИСТО ИВАНОВ МАНУКОВ
КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ КУЦАРОВ
АНДРИЯН ГОЧЕВ БАНГИЕВ
НЕДЕЛИН НИКОЛАЕВ БОЯДЖИЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА МЪРХОВА
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ ПАУНОВ
СТОЯН НИКОЛОВ ЧЕРЕШАРОВ
21 - ПП "Републиканци за България"
Даниел Христов Христов
Емилия Атанасова Шалева
Кирил Петков Саров
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ТАНКОВ
ПЛАМЕН ПАВЛОВ ЧЕМИШАНОВ
Веселин Костадинов Динков
Калин Атанасов Станков
Христо Спасов Шипков
Теодор Делков Шойлеков
ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
22 - ПП "Има такъв народ"
Тошко Йорданов Хаджитодоров
Димитър Стоянов Гърдев
Антоанета Андонова Стефанова
Манол Николов Манолов
Габриела Иванова Динева
Николина Иванова Деспотова
Красимир Димчев Дончев
Светослав Жоров Лавчиев
Ради Минчев Иванов
Ивайло Димов Димов
Костадин Илиев Илиев
Любомир Василев Апостолов
Йордан Василев Ангелов
Димитър Станчев Станчев
Александър Велиславов Тодоров
23 - "Демократична България"
Христо Любомиров Иванов
Манол Костадинов Пейков
Ивайло Пеев Старибратов
Владимир Бонов Славенски
Милена Иванова Найденова
Николай Георгиев Георгиев
Веселина Стефанова Александрова
Йоно Денев Чепилски
Веселка Петрова Христамян
Явор Трифонов Беров
Цветан Вълков Ранчев
Антони Генчев Герасимов
Невена Райчева Пачеджиева
Борислав Петров Матеев
Елена Атанасова Георгиева
Иван Петров Бъндев
Кирил Василев Ташев
Костадин Георгиев Калайджиев
Гергана Георгиева Кабаиванова
Валентина Минчева Фиданова
Валентин Александров Ройнов
Надя Иванова Стойкова