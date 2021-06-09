Вижте всички кандидати за депутати в 17-и МИР - Пловдив - област

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината на 17-и МИР Пловдив - област:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Вълчо Кузмов Арабаджиев
Зорка Димитрова Карова
Румен Христов Петров
Светозар Ангелов Нейков
Васил Георгиев Бутев
Ангел Илиев Чонев
Венета Ангелова Василева
Йорданка Радиева Колева
Радослав Йорданова Радославов
Иван Тошев Иванов
2 - ПП "Свобода"
Атанас Георгиев Танев
Костадин Николов Ненков
3 - БНС(НД)
Георги Славчев Крънчев
Атанас Ангелов Петров
Галин Недялков Петров
Анелия Руменова Коджаниколова
Иванка Георгиева Станчева
Орлин Иванов Пандарев
Живка Стойчева Стойчева
Димитър Иванчев Мирков
Кирил Костадинов Чинов
Асен Владимиров Тодоров
Димитринка Иванова Милева-Василева
4 - "БСП за България"
Манол Трифонов Генов
Светозар Колев Славчев
Георги Йорданов Йорданов
Веска Маринова Ненчева
Калин Танев Калапанков
Иван Йосифов Яков
Петко Димитров Колев
Румен Митков Смирнов
Георги Методиев Злачев
Спасимир Иванов Спасов
Енко Георгиев Найденов
Николай Трендафилов Трънков
Николай Георгиев Гачев
Ивайло Данаилов Данаилов
Петър Ганчев Горчев
Запрян Трифонов Христев
Бони Димчев Бочев
5 - "ГЕРБ-СДС"
Дани Стефанова Каназирева
Младен Николов Шишков
Йордан Стоянов Кръстанов
Данка Евстатиева Зидарова-Люртова
Димитър Йорданов Янев
Запрян Василев Янков
Николай Атанасов Стаматов
Жанета Рангелова Иванова
Асен Бориславов Кичуков
Генчо Добрев Кинаров
Иван Николов Петков
Екатерина Андреева Тошкова
Йордан Атанасов Куцев
Петър Ангелов Славков
Теодора Ивайлова Вълканска
Елена Руменова Неделева
Петър Стоянов Петковски
Симеон Методиев Ячков
Наталия Стоянова Некезова
Паолина Василева Аврамова
Георги Илиев Тричков
Иван Костадинов Кънев
6 - "Атака"
Магдалена Ламбова Ташева
Веселин Тодоров Божков
Емануил Крумов Иванов
Диана Иванова Тагарева
Иван Йосифов Череджийски
Михаил Василев Михайлов
Стоил Стоянов Стоянов
Мирослав Найденов Банчевски
Валентин Сотиров Сотиров
Василка Любенова Стоянова
7 - ДПС
Рамадан Байрам Аталай
Хюсеин Айдънов Караджов
Сюзан Орхан Моллаюсеин
Джемил Ахмед Караали
Ружди Фахри Салим
Тефика Рахим Реджебова
Бюлент Местан Шакир
Илия Павлинов Русев
Селим Айнур Емин
Надя Стефанова Манолова
Бехие Орхан Узун
Исмаил Ердуанов Ходжев
Айсин Ахмед Кюлджю
Ердуан Сали Мехмед
Илдърай Кязим Мустафа
Рангел Христов Божков
Сибел Юксел Рамаданова
Гюлен Рамаданов Гоганов
Юсуф Бейтула Аптиш
Нуретин Айнур Тасим
Стелиян Пламенов Шалски
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Румен Маринов Йончев
Румен Атанасов Атанасов
Лидия Димитрова Гимишева
Цветелина Радева Раленекова
Димитър Илиев Добрев
Никола Иванов Дончев
Теменужка Николова Кривчева
Ерма Димитрова Попова
Вяра Гришина Зафирова
Димитър Емилов Махнев
Илия Стоянов Данчев
Мюнюр Мюмюнов Моралиев
Николай Кръстев Пусалски
Еюп Шериф Садък
Росен Тонов Пеевски
Христо Тодоров Кисов
Лидия Василева Данчева
Здравко Илиев Куманов
9 - ПП "МИР"
Светла Драганова Цветкова
Асен Димитров Станоев
Цветан Стаменов Македонски
Георги Милчов Бързашки
Стоян Георгиев Савов
10 - "България на разума и труда" (БТР)
Калоян Николаев Паскалев
Вера Георгиева Маринова
Миглена Тодорова Савова
Михаела Веселинова Атанасова
11 - "Възраждане"
Ангел Жеков Георгиев
Стоян Николов Таслаков
Кръстьо Стоянов Врачев
Димитър Валентинов Гюрев
Мария Николаева Армазова
Пенка Георгиева Дайлийска
Ангел Тодоров Русев
Данаил Тодоров Костадинов
Гергана Николова Николова
Димитър Михайлов Ковачев
Веселин Генов Генов
Георги Петров Карачански
Димитър Георгиев Митърчев
Христо Драгоев Христов
Иван Илиев Илиев
Георги Янков Самаров
Светослав Илиев Алексиев
Тодор Веселинов Зубев
Пламен Костадинов Гудалов
Бялко Атанасов Бялков
Дафина Атанасова Проданова
Лилия Росенова Тодорова
12 - ПП "Подем"
Уйлям Джеймс Гоги
Атанас Георгиев Попов
13 - ПП "Бригада"
Ромина Дончева Ганевска
Мануел Лъчезаров Шекеров
14 - ПП "Пряка демокрация"
Евлоги Николаев Величков
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Станю Николов Симеонов
Николай Гавраилов Чилингиров
Ангел Иванов Иванов
Петър Екатеринов Раев
Еньо Недялков Зяпков
Димитър Георгиев Янев
Николай Денков Гидиков
Димитър Любомиров Киров
Живко Петров Стоев
Георги Димитров Банялиев
Георги Насков Добрянов
Мина Петкова Гьошева
Пенка Запрянова Пенева
Анастас Иванов Костов
Георги Илиев Колев
Димитър Любомиров Мирчев
Георги Ангелов Ярев
Алек Христов Александров
Стилиан Стоилов Дюдюков
Атанас Иванов Михайлов
Десислава Веселинова Чолакова
Красимир Николов Гешев
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Борис Янков Ячев
Светлозар Аргиров Янков
Стефан Христофоров Аксиев
Андон Боянов Андонов
Пламен Тодоров Кабаков
Тихомир Иванов Иванов
Милко Христов Милков
Христо Димитров Гайдаров
Любомир Георгиев Мутафчиев
Владимир Иванов Кисьов
Трендафил Николов Бакалов
Нина Георгиева Гьошева
Йозджан Сали Сали
Георги Димитров Чинин
Димитър Георгиев Димитров
Бочо Петров Бочев
Гергана Найденова Йорданова
Нено Ангелов Стаменов
Петко Рангелов Стефанов
Васко Пламенов Вътев
Иван Добрев Шишков
Светлана Михайловна Йорданова
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Жан Василев Виденов
Петя Костадинова Паликрушева-Иванова
Валентин Василев Грамов
Радко Любенов Ханджиев
18 - "Партия на зелените"
Танер Осман Камберов
Саани Исметов Денкчиев
Димитър Спасов Чавдаров
Павел Няголов Камбуров
Добрин Росенов Башайков
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Илия Ангелов Зюмбилев
Костадин Николов Дамянов
Георги Веселинов Иванов
Йосиф Славов Йозов
Марина Дмитриевна Сарийска
Начо Николов Николов
Кристина Рускова Гюзелева
Юсеин Ибрям Черкез
20 - ПП "Глас народен"
Златко Кръстев Атанасов
Светослав Христов Паунов
Красимир Владимиров Куцаров
Стоян Николов Черешаров
21 - ПП "Републиканци за България"
Теодор Делков Шойлеков
Йосиф Ангелов Стрехин
Даниел Ивов Клисуров
Зорница Костадинова Танева
Пламен Павлов Чемишанов
Стела Николова Петкова
Калин Атанасов Станков
Христо Спасов Шипков
Георги Петров Гладийски
Екатерина Ангелова Асенова
Димитър Петров Костов
Ирина Атанасова Иванова
Верадин Емилов Митков
Васил Иванов Гюрдиев
22 - ПП "Има такъв народ"
Тошко Йорданов Хаджитодоров
Танер Кадир Тюркоглу
Лъчезар Иванов Бакърджиев
Васил Димитров Апостолов
Димитър Иванов Арнаудов
Петър Любомиров Какалчев
Красимира Петрова Иванова
Лалка Георгиева Манолова
Атанас Иванов Киряков
Любомир Димитров Диев
Милен Димитров Георгиев
Денис Рао Дасари
Васил Атанасов Петлешков
23 - "Демократична България"
Велизар Матеев Шаламанов
Константин Атанасов Костадинов
Валентин Александров Ройнов
Бонка Атанасова Карчева
Цанко Тодоров Петрунов
Владимир Бонов Славенски
Гергана Георгиева Кабаиванова
Даниел Стефанов Начев
Атанас Николов Костадинов
Никола Василев Йорданов
Георги Иванов Лесов
Виктор Нелчев Иванов
Пламен Иванов Даракчиев
Делчо Лазаров Камарски
Стоян Атанасов Кънев
Невена Райчева Пачеджиева
Ивайло Иванов Вантулев
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