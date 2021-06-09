Вижте всички кандидати за депутати в 19 МИР - Русе

1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
1. Пламен Петров Маринов
2. Любомир Николов Чапкънов
3. Полина Пламенова Маринова
4. Дамян Симеонов Симеонов
5. Марко Иванов Иванов
6. Елица Северинова Маринова
7. Теодор Здравков Буюклиев
8. Александър Роберт Димитров
9. Николай Димитров Тодоров
2 - ПП "Свобода"
1. Венцислав Атанасов Ангелов
2. Николай Йорданов Даскалов
3. Стефан Анков Бояджиев
3 - БНС(НД)
1. Петър Иванов Иванов
2. Йоло Димитров Денев
3. Любен Иванов Бубев
4. Димитър Руменов Тодоров
5. Стоян Милков Петров
6. Евтим Георгиев Боянов
7. Теодор Иванов Раев
8. Евелина Емануилова Илиева
4 - "БСП за България"
1. Крум Костадинов Зарков
2. Пламен Христомиров Рашев
3. Ивалинка Тодорова Цанкова
4. Валери Йорданов Иванов
5. Нора Десиславова Стоянова
6. Тодор Георгиев Йорданов
7. Биляна Георгиева Кирова
8. Елисавета Донева Досева
9. Милен Иванов Лазаров
10. Асен Иванов Ласонин
11. Даниела Иванова Кирилова
12. Кристиян Иванов Ташков
13. Искра Пламенова Иванова
14. Велислав Тодоров Великов
15. Мерлин Мустафова Осман
5 - "ГЕРБ-СДС"
1. Красен Кирилов Кралев
2. Десислава Вълчева Атанасова
3. Цветан Траянов Райчинов
4. Николай Иванов Братованов
5. Драгомир Дамянов Драганов
6. Георги Николаев Кръстев
7. Бедрос Левон Пехливанян
8. Орлин Йорданов Дяков
9. Михаил Петков Илиев
10. Иван Петров Иванов
11. Севдалина Радославова Стоянова
12. Красимир Йорданов Костадинов
13. Кремена Йорданова Кръстева
14. Евгени Игнатов Игнатов
15. Кристияна Ангелова Колева
16. Мирослав Йорданов Залев
6 - "Атака"
1. Веселин Тодоров Велчев
2. Лъчезар Иванов Лунчев
3. Даниел Тодоров Николов
7 - ДПС
1. Бюрхан Илиязов Абазов
2. Дауд Мехмед Ибрям
3. Айлян Раифова Карамехмедова
4. Ализан Нихат Яхова
5. Баки Басри Солак
6. Мехмед Руждиев Мехмедов
7. Алпер Ибрахимов Топалов
8. Йозен Нури Вели
9. Сюзан Ахмедова Шабанова
10. Айдухан Нихатов Ахмедов
11. Силвия Стефанова Гезмиш
12. Венцислав Руменов Чавдаров
13. Есин Ебадулова Вейсалова
14. Мехмед Ремзи Гази
15. Айхан Еролов Тефъков
16. Мехмед Хасан Мехмед
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
1. Татяна Дончева Тотева
2. Константин Живков Георгиев
3. Ивайло Димитров Коцев
4. Първолета Чавдарова Иванова-Радева
5. Владислава Георгиева Гарвалова
6. Мирослава Станева Станева
7. Албена Филипова Енчева
8. Радостина Христова Андреева
9. Светослав Данчев Вълчев
10. Владислав Йорданов Ников
11. Радослав Станимиров Радоев
12. Стефан Ружков Шиков
13. Анатоли Анчев Костадинов
14. Георги Димитров Тодоров
15. Ралица Костова Барашка-Николова
16. Деян Иванов Недков
9 - ПП "МИР"
1. Христина Радкова Георгиева
2. Светла Костадинова Иванова
3. Мария Димитрова Петрова
4. Мартин Димитров Петров
5. Марияна Александрова Миткова
6. Екатерина Илиева Барбова
7. Мартин Петров Янев
10 - "България на труда и разума" (БТР)
1. Иван Пламенов Иванов
2. Тошко Филипов Късов
3. Петър Ленинов Соколов
4. Димитър Георгиев Новаков
5. Илиян Пенев Илиев
6. Тодор Грозев Тодоров
11 - "Възраждане"
1. Златан Стоянов Златанов
2. Милен Иванов Боев
3. Христо Кирилов Попов
4. Васил Митев Петров
5. Петя Георгиева Попова
6. Костадин Петков Георгиев
7. Димитър Милев Димитров
8. Ели Славова Ралева
9. Живко Емилов Чапъров
10. Илия Лазаров Иванов
11. Мартин Богданов Петранов
12 - ПП "Подем"
няма регистрирана листа
13 - ПП "Бригада"
1. Анатолий Иванов Атанасов
2. Васил Димитров Атанасов
14 - ПП "Пряка демокрация"
1. Димитър Николаев Димитров
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
1. Стефан Юлиев Стефанов
2. Зеррин Аднянова Мустафова
3. Моника Абас Бабикер
4. Габриела Мариян Тодорова
5. Пенчо Иванов Бахчеванов
6. Мая Сашева Русанова
7. Пламен Ивов Георгиев
8. Тодор Йорданов Тодоров
9. Надежда Кръстева Кръстева
10. Зоя Събинова Раднева
11. Иван Стоилов Иванов
12. Аксения Рашкова Антонова
13. Пламен Йорданов Йорданов
14. Галина Стефанова Радоев
15. Десислав Руменов Христов
16. Милен Добрев Минчев
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
1. Искрен Василев Веселинов
2. Галин Тодоров Григоров
3. Вихрен Иванов Бухов
4. Калоян Чавдаров Христов
5. Нина Йорданова Крушева
6. Елка Йорданова Димитрова
7. Траян Тихомиров Тотев
8. Атанас Маринов Атанасов
9. Кремена Андреева Бояджиева
10. Румен Ламбев Григоров
11. Даниел Никифоров Нанков
12. Валентин Васков Джамбазов
13. Кремена Недкова Любенова
14. Галина Иванова Барбукова
15. Цветелин Георгиев Радулов
16. Иво Колев Пазарджиев
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
1. Стелиян Богданов Стефанов
2. Мариян Йорданов Димитров
3. Иво Стоянов Иванов
4. Симеон Маринов Монев
5. Любомир Иванов Иванов
6. Дилян Иванов Данев
7. Петър Михайлов Йорданов
8. Петър Георгиев Владев
9. Георги Христов Георгиев
10. Десислава Ванева Крумова
11. Мариана Румянова Костадинова
12. Дарина Петрова Занева
13. Стефан Александров Александров
14. Стефан Илиев Василев
15. Рафаил Антонов Арабаджийски
16. Марин Иванов Георгиев
18 - "Партия на зелените"
1. Христо Христов Дунчев
2. Мария Йорданова Йончева
3. Петър Валериев Китев
19 - Национално обединение на десницата – КОД, БЗНС и БДФ
1. Йосиф Трифонов Новаков
2. Георги Иванов Йончин
3. Димитър Димитров Кюркчиев
4. Милена Иванова Ботева
20 - ПП "Глас народен"
1. Виржиния Светлозарова Богданова
2. Светозар Венциславов Кенаров
3. Мартин Ганчев Минков
4. Генчо Христов Цонев
21 - ПП "Републиканци за България"
1. Петър Георгиев Дяков
2. Борис Иванов Келлев
3. Диян Атанасов Пенчев
4. Георги Димитров Павлов
5. Цветан Георгиев Ганев
6. Стоил Красимиров Андреев
7. Денис Радославов Стоянов
22 - ПП "Има такъв народ"
1. Светлин Костов Стоянов
2. Васил Йорданов Георгиев
3. Билян Боримиров Кършовски
4. Алпер Азизов Мурадов
5. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева
6. Албена Милкова Панайотова
7. Стойчо Валентинов Минков
8. Велислав Иванов Петков
9. Николай Илиянов Захариев
10. Станислава Христова Христова
11. Илиян Христов Христов
12. Ивелин Красимиров Машков
23 - "Демократична България"
1. Стефан Любомиров Тафров
2. Иван Николаев Станев
3. Розина Пенчева Първанова
4. Михаил Руменов Михов
5. Ангел Стефанов Гяуров
6. Георги Божков Начев
7. Ростислав Юриев Кандиларов
8. Калоян Тонев Иванов
9. Сашо Николов Попов
10. Росен Венциславов Иванов
11. Симеон Стойков Момчилов
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