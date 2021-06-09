Вижте всички кандидати за депутати от 26-и МИР - София - област

Партиите са подредени според номерата в бюлетината.
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Тихомир Иванов Лалов
Вълчо Стоянов Стаменовски
Цветанка Петрова Динкова
Преслав Ивайлов Танев
Петър Цанов Батев
Йордан Маринов Узунов
Петя Ивайлова Стоянова
Николай Тихомиров Лалов
2 - ПП "Свобода"
Кирил Стоименов Велев
Христина Христова Христова
3 - БНС (НД)
Петър Христов Виденов
Камен Захариев Тасков
Димитър Йорданов Слатински
Павел Йорданов Иванов
Илиян Симеонов Симеонов
Николай Христов Йорданов
Анелия Ангелова Симеонова
Христо Димитров Дашев
4 - "БСП за България"
Иван Ивайлов Ченчев
Александър Венциславов Манолов
Михаил Василев Михайлов
Даниела Станимирова Дашева
Владимир Георгиев Марков
Игнат Гюров Гюров
Тодор Савов Пенчев
Милко Страхилов Петков
Йордан Христов Коленцов
Емил Христов Даскалов
Христо Петков Якимов
Бойко Александров Младенов
Мартин Димитров Пандезов
Зорница Трифонова Василева
Христина Георгиева Христова
Светлин Илиев Йотов
5 - "ГЕРБ-СДС"
Младен Найденов Маринов
Николина Панайотова Ангелкова
Васил Цветков Цветков
Марин Василев Маринов
Валентин Мирчов Милушев
Йоана Георгиева Рашкова
Антонио Атанас Тенев
Дамян Русинов Маринов
Радостин Петров Ялъмов
Юлиян Атанасов Леков
Йоан Пламенов Димитров
Коци Младенов Костадинов
Мария Тодорова Джонгова
Виктор Георгиев Илиев
Цветан Емилов Сичанов
Борислав Георгиев Борисов
6 - "Атака"
Петър Георгиев Петров
Петър Николаев Дучев
Антоанета Георгиева Попова
Маргарита Николова Цанова
Иван Георгиев Луджов
7 - ДПС
Цветан Иванов Енчев
Петър Пандушев Чобанов
Александър Христов Методиев
Кристина Цветанова Александрова
Рамона Ангелова Илиева
Любомир Огнянов Апостолов
Веселина Иванова Василева
Кирил Георгиев Ленгарски
Димитър Иванов Григоров
Росица Дейстанова Стефанова
Анелия Недялкова Велева
Николай Ценов Ненов
Халит Осман Сарач
Яко Бобев Банчев
Сандо Стефанов Захариев
Йордан Василев Сугарев
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Данаил Валериев Георгиев
Станислав Димитров Готев
Райко Василев Масларски
Трифон Стефанов Трифонов
Милчо Иванов Владимиров
Христина Кирилова Христова
Ива Ценова Галева
Лъчезар Георгиев Заркин
Борислав Емилов Ботев
Надежда Минчева Чорбанова
Емил Маринов Лесев
Камелия Бориславова Асова
Светослава Димчева Вълчева
Благовест Георгиев Георгиев
Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева
Елена Христова Герасимова
9 - ПП "МИР"
Йонко Цветолюбов Ненчев
Цветан Стаменов Македонски
Александър Пламенов Лозаров
Александър Коцев Колев
Радина Ангелова Радковска
Любомир Кирилов Стоянов
Евгени Стефанов Попов
Ирена Иванова Лозарова
Георги Димов Кунев
Елена Николаева Василева
Латинка Крумова Георгиева
Росен Борисов Гарванов
Десислава Любомирова Стимчева-Коларска
10 - "България на труда и разума" (БТР)
Цветанка Петрова Цветкова
Михаела Георгиева Илиева
Димитър Стоянов Захариев
Тихомир Йорданов Мирчев
Ивета Венкова Захариева
11 - "Възраждане"
Александър Димитров Арангелов
Соня Стефанова Гарчева
Ангел Николаев Славчев
Георги Димитров Прасков
Биляна Петрова Давидкова
Десислава Данаилова Тодоровска
Стойчо Георгиев Анчин
Петър Костадинов Петров
Тодор Стоянов Гроздев
Дариан Емилов Петров
12 - ПП "Подем"
Ангел Стоянов Бончев
Тодор Горанов Тодоров
Мирослав Найденов Даков
13 - ПП "Бригада"
Мануел Лъчезаров Шекеров
Александър Арбенов Ефремов
14 - ПП "Пряка демокрация"
Красимир Манолов Стоянов
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
Станислав Стоянов Стоянов
Стоян Иванов Иванов
Добрин Василев Добрев
Георги Бориславов Василев
Кирил Красимиров Синевирски
Боян Спасов Генчев
Даниела Йорданова Ангелова
Иво Методиев Тасков
Йордан Христов Богатинов
Иван Николов Иванов
Ивелина Влади Владимирова
Калин Илиянов Илиев
Елза Тодорова Захариева
Кристиян Василев Иванов
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Богомил Емилов Бранков
Цветелина Стоянова Лучкова
Величко Иванов Георгиев
Сашо Василев Бункин
Николай Андреев Борисов
Любослав Тодоров Зетов
Ангел Костадинов Ангелов
Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова
Адриана Адриянова Михайлова
Георги Стефанов Георгиев
Владислава Владимирова Симеонова
Борил Валентинов Караканов
Георги Станилов Хаджийски
Стоян Динчев Павлов
Георги Христов Николчов
Юлиан Кръстев Ангелов
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Лало Георгиев Кирилов
Валентин Груев Григоров
Симеон Василев Ангелов
Борянка Николаева Миланова
Иван Велков Болчев
Илия Йотов Ценов
Тодор Харалампиев Тотев
Христо Йотов Йотов
Милка Кирилова Петрова
Ганчо Иванов Попов
Лиляна Ботева Рашева
Костадин Недев Господинов
Галина Вескова Николова
18 - "Партия на зелените"
Алеко Константинов Кюркчиев
Васко Райчинов Йотов
Асен Николов Караманчев
Петър Димитров Илчов
Ивелина Васкова Йотова
Върбан Маринов Вутов
Димитър Стоянов Вълков
Мариян Васков Йотов
Евгени Иванов Ганчовски
Калоян Борисов Йолов
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Ивайло Христов Йонков
Яница Георгиева Иванова
Петя Емилова Йотина - Ракова
Марио Стефанов Сарафов
Людмила Станойчева Божилова-Николова
20 - ПП "Глас народен"
Славчо Цветанов Сайков
Венцислав Николаев Ташев
Силвия Пламенова Костова
21 - ПП "Републиканци за България"
Любомир Методиев Методиев
Цветелина Кирилова Христоскова
Иван Венциславов Анчев
Лорета Ивова Малинова
Камен Бориславов Герасимов
Боряна Георгиева Узунова
Габриела Искренова Иванова
Александър Ивайлов Павлов
Евелина Емилова Манолова
22 - ПП "Има такъв народ"
Виктория Димитрова Василева
Георги Станчев Георгиев
Паунита Михайлова Петрова
Венцислав Михайлов Асенов
Цветанка Игнатова Войнова
Никола Христов Кръстев
Георги Иванов Иванов
Мартин Емилов Методиев
Иван Димитров Иванов
Паолина Николаева Вецева-Добрева
Борислав Атанасов Топалов
23 - "Демократична България"
Александър Димитров Симидчиев
Грета Борисова Ганева
Васил Петров Зашкев
Николай Янков Сиджимов
Стоян Яворов Чакалов
Цветелина Вельова Вельова
Кристина Николаева Касабова
Христо Петров Николов
Велислав Димитров Йотов
Радослав Борисов Костадинов
Йонко Димитров Димитров
Недялко Симеонов Пешев
Елена Саньова Чумпова
Андрей Александров Андреев
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